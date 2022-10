ISW: Ukraina slår ut Putins elitestyrker

Et team med en rakettkaster beveger seg langs veien ikke langt fra fronten i Donbas den 3. oktober. Foto: ANATOLII STEPANOV / AP / NTB

Ukrainske styrker fortsetter å ta landsbyer i sør i det største ukrainske gjennombruddet på sørfronten siden krigen begynte, ifølge Reuters.

Ukrainske styrker i sør skal ha ødelagt 31 russiske tanks og en rakettkaster, ifølge det ukrainske militærets oppdatering i natt. Reuters kan ikke verifisere hendelsene på slagmarken.

Offensiven i Øst fortsetter også i retning av Kreminna.

Slår ut elitesoldater

Ifølge tenketanken Institute for the study of war (ISW) har ukrainske styrker vunnet mot det som skal være Russlands mest erfarne og dyktige soldater i kampene i Kherson. Blant annet ble byen Lyman forsvart av 144de divisjon, som ISW klassifiserer som noen av Russlands beste. De har trukket seg tilbake til posisjoner nær Kreminna før ukrainerne inntok Lyman søndag.

Når russiske elitestyrker ikke lenger klarer å holde territoret mot ukrainske styrker, mener ISW at dette tyder på at krigen har slitt på dem. Slitasjen hos den russiske hæren var også synlig i kollapset av den fjerde tanks-divisjonen i første Tank-armé i Kharkiv, hevder ISW.

Zelenskyj: Nye landsbyer er frigjort

I nattens tale var ikke president Volodymyr Zelenskyj klar på hvilke nye landsbyer som er frigjort. Han oppsummerte:

– Harde kamper pågår på flere fronter.

Ukrainske soldater avfyrer rakett i Donetsk den 4. oktober. Offensiven fortsetter fremover. Foto: Anatolii Stepanov / AFP / NTB

Guvernøren i Luhansk, Serhiy Gadai, opplyste at russiske styrker hadde inntatt en forsvarsstilling i et psykiatrisk sykehus i buen Svatovo. Byen befinner seg på veien til større byer som Lysychansk og Sivierdonetsk.

– Det er et betydelig nettverk av rom under bakken i bygningen, og de har bygget opp en sterk forsvarsposisjon, sa guvernøren til ukrainsk TV, ifølge Reuters.

Selv om Russland klart er på defensiven, etablerer de også sterke forsvarsposisjoner. Både Putin og Zelenskyj har nylig uttalt at krigen kan trekke ut over tid.