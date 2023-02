ISW: Russisk storoffensiv er i gang

Den ventede russiske storoffensiven er i gang, meldte ISW i natt. Torsdag morgen tikket meldingen inn fra ukrainsk militærledelse om at angrep var slått tilbake 19 steder i natt.

Russiske styrker er på offensiven på flere fronter, skriver tenketanken Institute for the Study of War natt til torsdag. Nye våpen og stridsvogner fra støttespillere i vesten er på vei, men det ser ut til at den russiske storoffensiven treffer den ukrainske fronten først.

Russerne har satt inn større styrker mot langs den nordligste delen av frontet, og ifølge ISW vil de forsøke å ta tilbake det tapte området i retning Kharkiv. Torsdag morgen meldte ukrainske styrker om angrep langs hele fronten og til Zaporizhzja. Foto: ISW / Jørgen Herland / TV 2

Torsdag morgen meldte ukrainske militærtopper om at de hadde slått tilbake angrep på 19 forskjellige steder langs fronten, inkludert i Bakhmut, Avdiivka og Marinka i Donetsk. Angrepene var også rettet mot områdene Luhansk og Zaporizjzja.

Rykker frem i Luhansk

Angrepet på Luhansk var varslet, men flere kilder trodde det skulle komme senere, og at stridsvogner og nytt utstyr skulle rekke å komme frem til ukrainerne ved fronten først.

UKRAINSKE STYRKER: Luftvernstyrkene fra den 80. Brigade er fotografert onsdag mens de sto i posisjon ved Bakhmut. Natt til torsdag skal de ha slått tilbake et russisk angrep i området. Foto: Yasyoshi Chiba

Allerede tirsdag varslet tenketanken at russiske styrker forberedte en storoffensiv øst i Ukraina. En ikke navngitt ukrainsk militærkilde uttalte til Financial Times at Russland har til hensikt å iverksette offensiven før den 15. februar.

Da vil ukrainske stillinger måtte forsvare seg før de nye stridsvognene og stridskjøretøyene når frem. Også lederen for ukrainske myndigheter i Luhansk Serhii Haidai uttalte at russiske styrker mobiliserer til området, og tirsdag antydet han at de kunne angripe allerede den 15. februar.

Nå ser det altså ut til at angrepet kom tidligere. Ifølge ISW har russerne tatt lite og ubetydelig terreng frem til onsdag kveld. Ukraina hevder de har slått tilbake nattens angrep, men det har TV 2 foreløpig ingen andre kilder på.

Natt til torsdag opplyste Stoltenberg til TV 2 at ukrainerne venter på mer enn stridsvogner.

– Det trengs betydelige mengder ammunisjon til artilleri og luftvern som allerede er levert. Det trengs reservedeler og drivstoff, sa han til TV2s reporter i Washington.

Luhansk milits stiller ut erobrede ukrainske stridsvogner i Lisichansk i juli. Russerne bruker de lokale militsene i angrepene, ifølge ISW, og forsøker å frigjøre russiske styrker fra Donetsk og Luhansk. Arkivfoto, 12. juli 2022. Foto: AFP

Nå melder altså tenketanken ISW at storoffensiven begynte langs Luhansk-fronten allerede i går, selv om det ikke har nådd full styrke enda.

Flere militære regimenter, inkludert stridsvognregiment og luftvåpen, angriper betydelig intensitet langs hele fronten mellom Svatove og Kreminna i Luhansk øst i Ukraina, ifølge tenketanken.

Det har hele tiden foregått kamper i områdene langs fronten, men det nye nå er at russerne angriper med flere tropper, og at linjene deres er forsterket. ISW skriver at tanken er å gjøre en rask offensiv der de skal ta tilbake det tapte terrenget i løpet av kort tid.

UKRAINER VED BAKHMUT: Artellerisoldaten som er fotografert onsdag utenfor Bakhmut, er en del av styrken som ifølge ukrainske militærtopper slått tilbake et angrep natt til torsdag. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Ikke med full styrke

Russiske militærbloggere er ifølge ISW skeptiske til det russiske militærets evne til å gjennomføre en koordinert offensiv flere steder på en gang. Det kan se ut som dette er i ferd med å skje nå, og offensiven kommer også tidligere enn alle hadde regnet med. Lite tyder på at russiske tropper har inntatt de planlagte posisjonene.

Den russiske militærledelsen har enda ikke satt inn alle de militære divisjonene de har til rådighet i Luhansk, så ifølge ISW er det begynnelsen på offensiven vi ser nå, og den har altså begynt tidlig.

Samtidig reorganiseres troppene i Donetsk. Donetskrepublikkens hær (DNR), som i utgangpunktet har kjempet som en egen enhet, fikk ifølge ISW overta kontrollen over en russisk artilleribataljon. Hensikten skal være å styrke den utmattede militsen som kjemper på russisk side, men som har lidd store tap.

Simon havnet midt i angrepet: – Klar for å fortsette

At offensiven kommer før alle troppene er reorganisert og i posisjon, kan tyde på at Russland forsøker å ta posisjoner før ukrainske styrker får det nye krigsmateriellet fra sine støttespillere. Samtidig kan det være en svært dårlig idé å gjennomføre angrepet før alle er klare, siden en lite koordinert offensiv vanskelig kan utnyttes taktisk på samme måte som en velkoordinert manøver. Dette bekymrer altså de russiske militærbloggerne.

Bombene falt i Sumy

Mens den ukrainske fronten angripes av russiske styrker, falt bombene flere tettsteder i delstaten Sumy.

Ifølge The Kyiv Independent ble Krasnopillia, Bilopillia, Esman, Nova Sloboda, Yunakivka og Seredyna Buda truffet i i går.

Mens Zelenskyj er i Frankrike og sikrer forsterkninger, er offensiven i gang. Det gjenstår å se hva slags strategi den russiske siden har planlagt for denne store satsingen, og om de klarer å gjennomføre den.