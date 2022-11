ISW: Russerne bygger forsvarsposisjoner med store svakheter

Kampene langs frontlinjene har vært i langsom de siste dagene på grunn av gjørmete terreng og vanskelige værforhold. Nå faller temperaturene, men det kan ta flere dager før terrenget fryser til slik at det blir mulig å gjennomføre en offensiv. I mellomtiden forbereder begge sider seg på motpartens neste trekk.

Bygger ut på kritisk område

Den 11. november rykket ukrainerne inn i byen Kherson, og nå kan resten av regionen stå for tur. Ifølge tenketanken ISW ( Institute for the Study of War) vil det være et veiskille i krigen dersom ukrainerne tar tilbake denne regionen. Dersom russerne ikke klarer å holde på de to hovedveiene inn til Krim-halvøya, vil de få problemer med å forsyne troppene sine. En rekke satellittbilder fra Maxar Technologies tyder på at russerne har brukt tiden på å bygge en rekke forsvarslinjer: De har allerede planlagt for at de første linjene kan falle, og har nye forskansninger de kan trekke seg tilbake til.

Russiske forsvarsposisjoner tyder på at oppfatter en ukrainsk motoffensiv over Dnipro-elven som en alvorlig trussel, skriver ISW. Satelittbilder viser at de har laget en fire linjer dyp forsvarsposisjon ved elven.

ISW tror også at de mer erfarne troppene er satt lenger bak i forsvaret, mens de første linjene er holdt av nyere rekrutter med mindre erfaring.

Men ifølge tenketanken ser forsvaret ut til å ha en rekke svakheter.

Ut fra satellittbildene og andre kilder har ISW rekonstruert de russiske befestede posisjonene. De røde trekantene er russiske forsvarsverk i Kherson-området på vestre bredd. Ved kysten har russerne forsterket i et område der ukrainerne kan omringe fronten deres dersom de bryter igjennom. ISW peker på flere svakheter i forsvaret. Foto: Gjengitt med tillatelse, Institute for the Study of War

Hittil har de russiske styrkene i Kherson forsvart seg mot angrep nordfra, men dersom ukrainerne angriper fra vest over Dnipro-elven, vil de kunne falle russiske styrker i ryggen.

– Dårlig gjennomført

Satellittbildene viser at de russiske forsvarsposisjonene har en rekke svakheter, ifølge tenketanken. På bildene ser man at russerne har laget linjer der det går innfartsveier, men dersom de blir angrepet fra siden eller i terrenget, kan de ikke forsvare flankene sine særlig godt, hevder ISW. Og dersom ukrainerne tar seg over elven lenger sør, risikerer russiske styrker som forsvarer seg mot Kherson nordfra å bli omringet.

ISW understreker at de ikke er kjent med om Ukraina planlegger en slik offensiv.

– Når russerne forbereder et så omfattende forsvar av de defensive stillingene i Kherson-regionen, uansett hvor dårlig dette er, får det frem hvor kritisk viktig dette området er for den videre veien i krigen, skriver ISW.

Dersom russerne mister mer av Kherson-området og kontrollen over veiene til Krim-halvøya, vil de få problemer med å få frem forsyninger til soldatene, påpeker tenketanken.

Etter å ha avfyrt en rakett mot russiske posisjoner løper ukrainske soldater for å innta en ny posisjon. 27. november 2022. Foto: Anatolii Stepanov

– Russerne kan ha rykket frem ved Bakmuth

Samtidig pågår det kamper i enkelte områder øst i Ukraina ved Donbas og Luhansk.

På tross av været foregår det fremdeles kamper enkelte steder langs fronten, rapporterer tenketanken ISW (Institute for the Study of War) i sin daglige rapport fra krigføringen:. Ukrainsk militærledelse rapporterte om russiske operasjoner langs fronten mot de okkuperte områdene i øst, og at de ukrainske styrkene har gjennomført motoffensiver ved Svatove og Kreminna. Russiske styrker fortsatte også sine offensiver langs fronten ved Donetsk i øst.

Den ukrainske generalstaben var imidlertid taus om aktiviteten rundt ett område: Nær Bakmuth i Donetsk rapporterte ikke Ukrainsk generalstab om at de ukrainske styrkene hadde slått tilbake angrep fra russiske styrker. Det kan tyde på at russerne har rykket frem i dette området i løpet av helgen, skriver ISW.

Det går rykter om en russisk retrett fra atomkraftverket Zaporizjzja, men påstander om et ukrainsk angrep ser ifølge ISW ut til å være uriktige. Det er likevel mulig russerne vil trekke seg tilbake. Foto: Alexander Ermochenko / AP ( NTB

Retrett fra atomkraftverk

Det er kommet tegn den siste tiden på at Russland forbereder tilbaketrekning fra atomkraftverket Zaporizjzja, mener sjefen for Energoatom, Petro Kotin. Kotin viser til kommentarer i russisk presse, der det har vært utspill om at russiske styrker kanskje burde trekke seg ut, og at kontrollen over kraftverket burde overlates til Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, melder CNN.

– Det er som at de nå pakker og stjeler med seg det de kan finne, sier Kotin i et intervju med ukrainske medier.

Kotin sier også at russerne i de månedene de okkuperte kraftverket, puttet alt inn i det, både militært utstyr og personell, lastebiler, antakelig med våpen og eksplosiver, og at de minela området rundt kraftverket.

Også ISW omtaler ryktene om russisk retrett fra atomkraftverket. Ifølge deres kilder spres rykter om en ukrainsk offensiv i området blant russere. ISW ser ikke tegn til noen slik offensiv. De går ikke like langt som Energatom i å slå fast at russerne vil trekke seg tilbake fra området.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker et område i Vyshgorod som er rammet av russiske rakettangrep den 25. november. Han har bedt ukrainerne stålsette seg for en hard vinter. Foto: Handout / AFP / NTB

Avventer mens det fryser på

Ukrainerne må forberede seg på en lang, hard vinter med russiske angrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin nattlige tale.

– Så lenge de har raketter, kommer de ikke til å slutte. Russland prøver å bruke denne vinteren, denne kulda, mot oss, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld om de russiske angrepene på landets infrastruktur. Han ba også landets borgere om å hjelpe hverandre i månedene framover.