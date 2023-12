Israelske stridsvogner har nådd sentrum av Khan Younis

Søndag rullet stridsvogner inn i sentrum av Khan Younis, den største byen sør på Gazastripen. Den israelske hæren ba lørdag innbyggerne om å forlate området, og gjennom natten ble det gjennomført massive angrep.

Ved en av de bombede bygningene lette fortvile slektninger etter savnede i ruinene søndag formiddag, og liket av en middelaldrende mann i gul t-skjorte ble funnet.

– Vi ba kveldsbønnen og gikk til sengs. Da vi våknet hadde huset rast sammen over oss, forteller Ahmed Abdel Wahab.

Apokalyptisk

Hjelpeorganisasjoner beskriver situasjonen i området som apokalyptisk og frykter at sult og sykdom snart kan komme til å kreve like mange liv som israelske bomber og granater.

FULLT: Flere av de sårede blir behandlet på gulvet på sykehuset i Khan Younis. Det er og mange barn skadet. Foto: Mohammed Dahman / AP

Israel hevdet i morgentimene søndag å ha angrepet over 250 mål sør på Gazastripen det siste døgnet.

Ifølge øyenvitner var det harde kamper mellom israelske bakkestyrker og Hamas-soldater i byen Khan Younis og langs veien derfra og sørover til Rafah på grensa til Egypt.

Al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah opplyste i morgentimene å ha mottatt 45 drepte, men tallet er ikke bekreftet.

Sivile ofre

Minst 17.700 mennesker, over 70 prosent av dem barn og kvinner, er ifølge helsemyndighetene i Gaza drept de siste to månedene. Flere tusen andre er savnet og fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger.

En israelsk undersøkelse omtalt i den israelske avisa Haaretz viser at andelen sivile ofre er langt høyere nå enn den har vært under tidligere israelske offensiver mot Gaza.

SÅRET: Flere sårede blir fraktet til sykehuset i Khan Younis. Foto: Mohammed Dahman / AP

Statsviteren Yagil Levy anslår andelen sivile blant de drepte til å være 61 prosent, nærmere dobbelt så høy som tidligere og langt høyere enn det som har vært tilfelle i krigene i land som Irak, Afghanistan og Syria.

Tilflukt ved sykehus

Også nord på Gazastripen, der store deler er lagt i ruiner, er situasjonen kritisk for den gjenværende sivilbefolkningen.

Tusenvis av mennesker har søkt tilflukt på området til Shifa-sykehuset i Gaza by, selv om sykehuset er delvis ødelagt og ikke lenger i drift.

Hundrevis av provisoriske telt er reist på gårdsplassen og i hagen til sykehuset.

Blant dem som har søkt tilflukt der, er 56 år gamle Suheil Abu Dalfa. Han flyktet da de israelske bombene begynte å falle over Shejaiya-området i byen.

– Det var galskap. En granat traff huset og såret den 20 år gamle sønnen min, forteller han.

– Vi flyktet til gamlebyen, men det var bare angrep og ødeleggelse. Vi visste ikke lenger hvor vi skulle gjøre av oss. VI vet heller ikke om de vil storme sykehuset igjen, sier Dalfa.

Mens omverdenens krav om våpenhvile øker i styrke, varslet Israels forsvarssjef Herzi Halevi lørdag kveld en opptrapping av angrepene.

– De siste dagene har vi sett terrorister som overgir seg. Dette er et tegn på at nettverket deres er i ferd med å bryte sammen, og et tegn på at vi er nødt til å presse hardere, sa han.

Blir fordrevet

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, Philippe Lazzarini, mener Israel forsøker å forsøker fordrive palestinere i Gaza over grensa til Egypt.

– FN og flere medlemsland, blant dem USA, har tatt kraftig avstand fra å tvinge Gazas innbyggere vekk fra Gazastripen, skriver han i et innlegg i avisen Los Angeles Times.

– Men utviklingen tyder på at vi er vitne til et forsøk på å flytte palestinerne til Egypt, skriver han.

GAZA: Flere av de skadde i Khan Younis er barn. Foto: Mohammed Dahman / AP

Israels massive bombing av den nordlige delen av Gazastripen og fordriving av innbyggerne sørover var «første steg i et slikt scenario», skriver Lazzarini videre.

– Neste etappe er alt i gang – å tvinge folk ut av byen Khan Younis og sørover mot grensa til Egypt, mener UNRWA-sjefen.

Folkemord

Jordans utenriksminister Ayman Safadi anklager også Israel for å ville tømme Gaza for innbyggere.

– Det vi er vitne til i Gaza er ikke bare drap på uskyldige mennesker og ødeleggelse av levebrødet deres, men et systematisk forsøk på å tømme Gaza for folk, sa han søndag.

– Verden har foreløpig ikke gjort det som må gjøres. Vi må kreve en slutt på denne krigen, en krig som faller inn under den juridiske definisjonen av folkemord, sa Safadi.