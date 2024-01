Israelske soldater i forkledning stormet sykehus – tre drept

Saken oppdateres!

Tre palestinske menn ble drept da israelske soldater stormet Ibn Sina-sykehuset i Jenin på den okkuperte Vestbredden natt til tirsdag.

I etterkant av hendelsen har et opptak fra et overvåkningskamera spredt seg raskt i sosiale medier.

Den dramatiske videoen viser flere væpnede israelske soldater som tar seg inn på sykehuset under dekke som palestinere.

Tre av dem utgir seg for å være kvinner og to andre for å være helsepersonell. Videoen viser at soldatene også brukte en barnevogn og en rullestol for å skjule identiteten.

Faktisk Verifiserbar mener videoen med all sannsynlighet viser angrepet, og skriver i sin vurdering at både tid og sted stemmer med påstandene.



Hyller operasjonen

Israels grensepoliti opplyser at styrkens «undercover»-avdeling gjennomførte operasjonen, skriver Reuters.



Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir er en av dem som har delt videoen på X. Han hyller styrkene for å ha «eliminert tre terrorister».



Helsedepartementet på Vestbredden fordømmer drapene og ber det internasjonale samfunnet legge press på Israel for å beskytte palestinske sykehus, skriver AP.



BLODFLEKK: Et kulehull i puten der en av mennene lå da han ble drept av israelske soldater. Foto: Zain Jaafar / AFP / NTB Les mer Foto: Zain Jaafar / AFP / NTB Les mer Foto: Zain Jaafar / AFP / NTB Les mer

Både israelske og palestinske kilder opplyser at den ene mannen var medlem av Hamas, mens de to andre var med i Islamsk hellig krig.

Det israelske militæret (IDF) har uttalt seg om hendelsen på Telegram. De hevder mennene brukte sykehuset som gjemmested.

I tillegg mener de mannen med tilknytning til Hamas planlagte et terrorangrep mot Israel inspirert av angrepet 7. oktober.

Forsvarer sykehusstorming

En talsperson for sykehuset sier det ikke var noen skuddveksling, noe som indikerer at det var et målrettet drap.

Sykehusdirektør Naji Nazzal bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at de israelske soldatene tok seg inn i sykehuset med skjult identitet.

Han oppgir også at drapene ble utført med våpen med lyddempere.

Israel forsvarer militæroperasjonene på palestinske sykehus med at Hamas bruker dem som baser og skjulested, noe både Hamas og helsepersonell avviser.



I Gaza har israelske soldater stormet flere sykehus og pågrepet de ansatte.

Parallelt med krigen i den palestinske enklaven har Israel trappet opp militæroperasjonene på Vestbredden, ikke minst i Jenin, som de regner som et samlingssted for militante palestinere.