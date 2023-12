Israelske Noam: – Lederne våre trekker oss rett i fella

Den israelske komikeren Noam Shuster-Eliassi er på vei til Jaffa-teateret i Tel Aviv. En gruppe unge kvinner, noen av dem i hijab, står utenfor å slår av en prat med henne. De tar bilder og ler sammen.

FAN: Yaqeen Higazi følger Shuster-Eliassi på sosiale medier og finner henne inspirerende. Foto: Reuters

– Hun er ikke redd for å si sannheten. Hun sier det mange av oss her i landet ikke tør å si, sier studentleder Yaqeen Higazi til Reuters.

– Hun bruker humor og snakker om det med kjærlighet og latter, og folk liker henne. Hun gjør det ufarlig å snakke om disse tingene, sier hun.

Redd

Shuster-Eliassi er redd. Hun er redd for Hamas, for israelsk politi, for stigma og forfølgelse. Men hun erkjenner at den eneste løsningen for framtiden er at israelere og palestinere må leve sammen.

– Det er en spiral av vold, hevn og krig. Prisen vi må betale blir bare høyere og høyere hvis vi ikke finner en vei ut av dette. Våpenhvile er bare første skritt, sier hun.

Moren til Noam er fra Iran, og faren er fra en jødisk familie i Romania som overlevde holocaust. Begge foreldrene har vært fredsaktivister hele livet. Foto: REUTERS/Aleksandra Michalska

Hun frykter også hvordan Israel isolerer seg fra resten av verden med den måten de driver krigen på.

– Vi lider og vi lever i mørke. Verden ser med rette på oss og på Gaza hvor over 20.000 er drept. Én prosent av Gazas befolkning er utryddet, og verden ser på dette og lurer på hvordan det skal stoppe Hamas å drepe så mange tusen barn.

– En felle

– Det som skjer, er ikke akseptabelt fra et menneskelig ståsted. Dette er den verste fellen vi kan gå i, for vi har ikke ledere som har kapasitet, evne og visdom til å ta oss gjennom det, sier hun.

Hun påpeker at uansett hva man gjør, så er det ikke mulig å separere folk som bor i regionen. Jøder og arabere er uløselig knyttet til stedet og hverandre uansett om man liker det eller ikke.

Noam Shuster-Eliassi møter israelske og palestinske studenter i Tel Aviv. Foto: Reuters

– Vår felles framtid og skjebne er flettet sammen, sier hun.

Den unge kvinnen er komiker, og har i sin karriere ofte gjort narr av seg selv og sin egen oppvekst blant fredsaktivister som synger «kombaya». Nå har hun en dypere respekt for alle de som har jobbet, men feilet, i fredsarbeidet i regionen.

– Vi skal bli her og reparere dette rotet. Rydde opp i volden, rop om hevn og blod. Kallet mitt er enda sterkere nå. De eneste som er igjen er oss. Ingen andre enn oss kan ordne dette.