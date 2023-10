Israelsk skandale

Israel er kjent for å ha noen av verdens mest proffe etterretningsorganisasjoner. Tradisjonelt sett har dette inkludert øyne og ører på bakken i Gaza.

Nå ser det ut til at landets spionnettverk har sviktet totalt.

En rekke Hamas-soldater krysset i morgentimene lørdag den i utgangspunktet sterkt bevoktede rundt seks mil lange grensen mellom Israel og Gaza.

Noen med hangglidere, andre ved å bryte ned grensegjerdet og kanskje gjennom tunneler under bakken.

ØDELAGT: En kvinne passerer et område i Tel Aviv etter et rakettangrep. Foto: Itai Ron / Reuters

Noen tusen raketter ble samtidig klargjort for å ramme israelske byer og landsbyer. Mange – svært mange – må ha visst hva som ville komme til å skje. Uten at israelske myndigheter var klar over det.

Det er knapt til å tro.

Netanyahu har lovet

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ikke noe annet valg hvis han skal overleve politisk enn å gjennomføre massive angrep mot Gazastripen i dagene og ukene som kommer.

Mannen som første gang ble valgt til statsminister i 1996 fordi han lovet israelerne å slå hardt ned på Hamas som på den tiden gjennomførte stadige terroraksjoner i Israel, må vise styrke.

Israel og Hamas er i krig. Det slaget har Israel tenkt til å vinne, og det er det all grunn til å tro at de gjør.

DREPT OG SKADET: Natt til søndag melder israelske medier om minst 300 drepte i Hamas-angrepene. Foto: Ahmad Gharabli

Det vil trolig komme til å koste tusener av palestinere livet de kommende ukene. Gamle, unge, barn, kvinner og menn. Som vanlig er det de sivile som må bære kostnadene.

Men det betyr ikke at Hamas ikke har støtte i Palestina.

Har møtt flere Hamasledere

Gruppen vant det palestinske valget i 2006, og har styrt Gazastripen siden 2007. Mange ønsker en konfrontasjon, i håp om at det på sikt vil føre til frihet. Men, først skal altså mange liv maltrakteres.



Gazastripen er et sted med over to millioner innbyggere. Trengt sammen på et område mindre enn Oslo. Folk lever i dyp fattigdom, og er avhengig av nødhjelp utenifra.

TRANGT: På Gazastripen lever innbyggerne i dyp fattigdom og på trange steder. Foto: Mahmud Hams

For de aller fleste er det umulig å komme seg vekk. Det mangler ikke på unge menn som ønsker å dø martyrdøden eller kjempe for frihet. Og der ligger Hamas sin styrke nå.

Jeg har møtt flere av Hamaslederne i løpet av de tre tiårene jeg har dekket denne konflikten. De har forsøkt tilbakeholdenhet, men har ikke møtt forhandlingsvilje fra en fiende som oppfatter Hamas som en terrorgruppe.

Dødelig pressmiddel

Nå bruker de det middelet som de har erfaring med vil føre til internasjonalt press på begge parter for å forhandle fram en endelig avtale. Men før det vil altså svært mange uskyldige mennesker miste livet.

Det visste Hamasledelsen når den beordret dette massive angrepet på Israel.

Blodbadet som vi kun har sett starten på, kan raskt spre seg. Israelske reservister er innkalt og bakkestyrker på vei mot Gaza-grensen. I de israelskokkuperte områdene på Vestbredden gjør palestinere seg klare til kamp, og i nabolandet Libanon følger Hezbollah med på utviklingen.

Den militante gruppen er Irans forlengede hånd i området. Og Hamas er en av Irans allierte.

TEL AVIV: En ambulanse som frakter vekk en skadet person etter rakettangrep. Foto: Moti Milrod / AP

Omtrent på dagen 50 år etter det arabiske overraskelsesangrepet på Israel i 1973, ble israelerne overrasket igjen. Dødstallene på israelsk side er langt høyere enn vi er vant til å se. Hevnen vil være grusom.

I den israelske byen Sderot sitter gråtende barn i bomberom i natt. Over Gaza By faller bomber og missiler. Og, den 75 år lange konflikten mellom israelerne og palestinerne tar ikke slutt med dette.

Den tar tilsynelatende aldri slutt.

Den tidligere etterretningssjefen i Israel forteller til CNN at det kom som en overraskelse da angrepene kom lørdag morgen. Les intervjuet her.