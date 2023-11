Israelsk krigsvideo ble vist i «Angry Birds»

Missilenedslag, eksplosjoner, maskerte soldater og sensurerte bilder av hardt skadde mennesker.

– Vi skal sørge for at de som skader oss betaler en høy pris, skrevet i store bokstaver på skjermen.

Dette synet møtte den seks år gamle sønnen til britiske Maria Julia Assis da han spilte på iPaden hjemme i stuen, ifølge Reuters.

Reklamer sponset av den israelske regjeringen har nemlig dukket opp i mobilspill flere steder i Europa den siste måneden, ifølge nyhetsbyrået.

Blant annet i det populære spillet «Angry Birds», som har aldersgrense fra tre år og oppover.

Skaperne av Angry Birds-serien, det finske selskapet Rovio, bekrefter til TV 2 at videoen har dukket opp via spillet deres i flere land, og at de har tatt grep for å blokkere den.

De kan verken bekrefte eller avkrefte at videoen har blitt vist i Norge.

Det israelske utenriksdepartementet opplyser til Reuters at de ikke aner hvordan videoen har dukket opp i diverse mobilspill for barn.

Etter å ha blitt spurt om det grafiske innholdet i videoen, svarer David Saranga i det israelske utenriksdepartementet:

– Vi vil at verden skal forstå det som har skjedd her i Israel, sier han til nyhetsbyrået.

Reklamekampanje

Israel har drevet en omfattende reklamekampanje på internett siden krigen begynte 7. oktober.

Flere av videoene som er blitt promotert på sosiale medier har fått millionvis av treff, skriver Business Insider.

En annen video, som blant annet er markedsført som reklame på YouTube og X, åpner med bilder av regnbuer og enhjørninger og noe som kan minne om spedbarnsmusikk.

– 40 spedbarn ble drept i Israel av Hamas-terrorister, står det brått på skjermen.

Kristin Skare Orgeret, professor ved institutt for journalistikk og mediefag på OsloMet, mener reklamene kan omtales som propaganda.



– Det betyr ikke nødvendigvis at det er løgn, men propaganda handler om å styre informasjonen i krig og konflikt, sier hun til TV 2.

– Det er det Israel helt tydelig gjør i de eksemplene jeg har sett, legger hun til.

– Retter seg mot barn

Medieprofessoren mener at de israelske reklamevideoene bruker veldig sterke virkemidler, og trekker blant annet frem spedbarnsmusikken i den ene videoen.

– Det er veldig gjennomtenkt og grundig regissert, også i hvordan enkelte av reklamene både bruker og retter seg mot barn, sier hun.

Det har også en effekt at reklamene dukker opp på steder der man ikke forventer det, ifølge professoren.

– Det er naturligvis kjempeproblematisk at slike videoer dukker opp på steder der barn befinner seg uten voksne, der foreldrene tror det er trygt for dem å være. Angry Birds er et godt eksempel på det, sier Orgeret.



PROFESSOR: Kristin Skare Orgeret ved OsloMet. Foto: Alf Simensen

Det er lange historiske røtter for å bruke barn i propaganda, ifølge professoren.

– Det er spesielt mange barn som lider i denne krigen, og når man ser krigsbilder av barn, vil alle være enige i at de er uskyldige ofre, sier hun.

Minst 31 barn ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober, ifølge Israel. Samtidig er 4506 barn blitt drept i de israelske angrepene mot Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Fører ikke tilsyn med spill

TV 2 har spurt Medietilsynet om hvorvidt de har kjennskap til at de israelske videoene har dukket opp som reklame i Norge.

– Medietilsynet har ikke fått noen henvendelser eller klager om politisk reklame i forbindelse med krigen i Gaza, svarer rådgiver Elise Kure i en e-post.

Hun opplyser at Medietilsynet ikke fører tilsyn med innhold i spill, eller Youtube-innhold der tilbyderne ikke er norske.

Rådgiveren trekker frem at internettselskapene snart må innrette seg etter den nye internett-lovgivningen i EU som trådte i kraft i august.



EU er dessuten i ferd med å behandle en ny forordning som skal gjøre det lettere å regulere reklame med politisk innhold på internett.

– Medietilsynet og andre tilsynsmyndigheter vil få flere muligheter til å ansvarliggjøre internettselskaper, skriver hun.