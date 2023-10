Israelsk dokument foreslår å «forflytte» Gazas innbyggere til Egypt

I et israelsk regjeringsdokument blir det foreslått å forflytte hele Gazastripens sivilbefolkning til Sinaihalvøya i Egypt i forbindelse med krigen.

Etter at det ble kjent, har kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu forsøkt å tone ned innholdet, samtidig som det har forverret forholdet mellom Israel og Egypt og ført til sterk fordømmelse fra palestinsk hold.

Ifølge Netanyahus kontor er det kun snakk om en «hypotetisk øvelse» og en «prosjektbeskrivelse», men i Egypt har det ført til økt frykt for at Israels plan er å skape en situasjon som gjør at Gazastripens 2,3 millioner innbyggere fordrives over grensen til Egypt.

Dette har ifølge eksperter vært en viktig grunn til at Egypt ikke har villet åpne Rafah-overgangen som går mellom Egypt og den sørlige delen av Gazastripen.

– Aldri mer 1948

Blant palestinerne vekker dokumentet minner om den palestinske «katastrofen» (nakba), som førte til at hundretusener av palestinere flyktet eller ble tvunget til å forlate sine hjem i forbindelse med kampene som oppsto da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948.

– Vi er imot en forflytting uansett hvor, og i enhver form, og vi anser det som en grense vi ikke vil tillate blir krysset, sier Nabil Abu Rudeneh, talsmann for Palestinas president Mahmoud Abbas på den okkuperte Vestbredden.

– Det som skjedde i 1948, kommer ikke til å skje igjen. Det vil være som en krigserklæring, føyer han til.

Et stort flertall av palestinerne som nå bor på Gazastripen, er etterkommere av palestinske flyktninger fra områdene der staten Israel ble etablert i 1948.

Har flyktet sørover

De tre siste ukene har Israel gang på gang bedt sivile palestinere «evakuere» sørover på Gazastripen. Begrunnelsen har vært at de bør komme seg i sikkerhet, men Israel har likevel gjennomført en rekke luftangrep også i områder som sivile er bedt om å flykte til. Over 8000 palestinere, de fleste av dem sivile, er blitt drept i de israelske angrepene, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.

Palestinere gravlegger medlemmer av Hijazi-familien som ble drept under et israelsk flyangrep mot Rafah. Foto: Hatem Ali/ AP / NTB

Flyktninghjelpens sjef Jan Egeland er blant dem som har påpekt at det i realiteten er snakk om en tvangsforflytting av sivilbefolkningen, noe som er forbudt i henhold til folkeretten.

Dokumentet er datert 13. oktober, seks dager etter at hundrevis av Hamas-krigere ifølge israelske myndigheter drepte om lag 1400 mennesker sør i Israel og tok 240 gisler.

Det ble først publisert at den israelske nettavisen Sicha Mekomit.

I dokumentet legges det fram tre alternativer for hvordan Israel kan skape en «betydelig endring i den sivile situasjonen på Gazastripen i lys av Hamas' forbrytelser som førte til Operasjon jernsverd»

Teltleirer i Sinai

Alternativet som går ut på å forflytte hele befolkningen til Egypt, anses som det beste for Israels sikkerhet.

Forslaget går ut på å flytte Gazas sivilbefolkning til teltleirer nord på Sinaihalvøya, for så å bygge permanente byer og en «humanitær korridor». Det foreslås også å bygge en sikkerhetssone på israelsk territorium som skal hindre de fordrevne palestinerne å vende tilbake. Det står ingenting om hva som skal skje med Gazastripen når hele befolkningen er borte.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP har bedt om en kommentar fra Egypts utenriksdepartement, uten å få svar. Men Egypt har tidligere gjort det klart at de ikke kommer til å ta imot palestinske flyktninger i forbindelse med krigen i Gaza.

Langvarig frykt

Fra 1948 og fram til seksdagerskirgen i 1967 var det Egypt som styrte Gazastripen. Krigen endte med at både Gazastripen, Vestbredden og Øst-Jerusalem ble okkupert av Israel.

Egypt har lenge fryktet at Israel ønsker en permanent forflytting av palestinere til egyptisk territorium.

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har uttalt at en masseflukt til Egypt kommer til å innebære at kampen for en egen palestinsk stat legges død. Han har også advart om at det kan lokke militante grupper til Sinai, som så vil bruke området til å de vil kunne gjennomføre angrep mot Israel. Et slikt scenario kommer også til å true fredsavtalen som Israel og Egypt inngikk i 1979, advarer Sisi.

Som et alternativ har han foreslått at Israel forflytter palestinerne til Negev-ørkenen, som er en del av Israel, fram til krigen er over.

Frykt for forholdet til Egypt

Yoel Guzansky, forsker ved Institute for National Security Studies i Tel Aviv, frykter at dokumentet kan ødelegge Israels forhold til en viktig samarbeidspartner.

– Hvis dokumentet er ekte, så er det en alvorlig tabbe, sier Guzansky, som mener at dokumentet enten skyldes uvitenhet eller at noen ønsker å skade forholdet mellom Israel og Egypt.

Han sier også at det foregår et israelsk-egyptisk samarbeid bak lukkede dører som er svært viktig for Israel, og at dokumentet vil kunne ødelegge dette.

UNDER PRESS: Israels statsminister Benjamin Netanyahu kritiseres fra flere hold. Foto: Reuters

I dokumentet står det også at Egypt muligens ikke er siste stopp for de palestinske flyktningene, men at de kanskje kan bli bosatt i land som Tyrkia, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Også Canada, som anses å ha en «mild» innvandringspolitikk, lanseres som et aktuelt mottaksland.

– Ingen grundige diskusjoner

Men det blir også påpekt at det kommer til å bli vanskelig å sikre internasjonal legitimitet for forslagene.

«Vår vurdering er at en krigføring etter at sivilbefolkningen er evakuert, kommer til å føre til færre sivile dødsfall enn hva som kan forventes hvis befolkningen blir værende», står det i dokumentet.

En kilde i det israelske embetsverket understreker overfor AP at dokumentet ikke er bindende. Vedkommende sier også at det ikke er blitt grundig diskutert med israelske sikkerhetsmyndigheter.

– Spørsmålet om «dagen derpå» er ikke blitt diskutert i noe formelt forum i Israel, som på dette tidspunktet er opptatt av å ødelegge Hamas' militære kapasitet og evne til å styre, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

Avviser andre alternativer

Dokumentet konkluderer også med at de to andre alternativene er uaktuelle fordi Israel fortsatt vil kunne bli utsatt for angrep.

Det ene alternativet er at palestinske selvstyremyndigheter med Abbas i spissen igjen får kontroll over Gazastripen, slik de hadde før Hamas tok makten i 2007. Det andre alternativet er at det kommer et nytt palestinsk styre på Gazastripen som erstatning for Hamas.

I dokumentet konkluderes det også med at palestinere som kjemper for en egen stat, vil innkassere «en seier uten sidestykke» hvis selvstyremyndighetene igjen får kontroll på Gazastripen – og at dette er en seier som kommer til koste tusenvis av israelske liv – både sivile og soldater.

