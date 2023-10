Israels hemmelige våpen

UNDER BAKKEN: Israelske soldater inne i en tunnel oppdaget i grenseområdene ved Gaza i oktober 2013. Det massive tunnelnettverket er fremdeles i bruk, og ingen vet helt hvor langt det strekker seg. Foto: AP Photo/Tsafrir Abayov, File)

Under Gaza opererer Hamas i et enormt labyrintaktig tunnelsystem. Med et nytt hemmelig verktøy skal Israel stenge utgangene.

I de hemmelige tunnelene under Gaza, forflytter Hamas styrker, gisler, våpen og mat. Det er også her de legger planer og bygger bomber.

Tunnelene er spådd å skape hodebry for israelske soldater i den ventede bakkeinvasjonen av Gazastripen. Men ifølge britiske The Telegraph, er det særlig ett nytt våpen det israelske forsvaret (IDF) kan bruke for å hemme tunnelenes effekt.

Avisen omtaler det de kaller «svampebomber»: disse eksploderer i skum som utvider seg seg ekstremt raskt, før stoffet deretter blir svært hardt.

– De kjemiske bombene inneholder ingen eksplosiver, men brukes til å stenge av hull eller tunellinnganger fiendens styrker kan komme ut fra, skriver The Telegraph.

Hamas-krigere viste i 2014 frem innsiden av en tunnel for nyhetsbyrået Reuters' fotograf. Foto: REUTERS/Mohammed Salem

På denne måten skal israelerne på et blunk kunne stenge av utgangene på Hamas livsviktige tunneler.

Det israelske forsvaret skal ha trent i et simulert tunnelsystem på en av sine egne militærbaser ikke langt fra grensen til Gaza. Under øving med det nye stoffet, skal flere soldater ha skadet synet.

Hamas' viktige kort

TV 2 har tidligere omtalt tunnelene, som gir Hamas en unik overraskelsesfaktor i sitt forsvar av Gaza.

– Tunnelnettverket gjør at Hamas kan overleve den massive gjengjeldelsen fra Israel. I tillegg gir det Hamas en mulighet til å forflytte seg og komme overraskende på motstanderen, har professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole tidligere forklart til TV 2.



På denne måten er det omfattende tunnelsystemet med kallenavnet «Gazas metro» et viktig militærstrategisk kort i Hamas' erme.

GODS: Tunnelene brukes også til smugling av varer over – eller under – grensen til Egypt. Foto: Erlend Skevik / TV 2

I fredstid brukes tunnelene i områdene sør på Gazastripen dessuten til smugling av varer fra Egypt. På denne måten slipper man å ta varene over Rafah-grenseovergangen over bakken.



Den utfordrende bakkeinvasjonen

Fredag kveld kunngjorde Israel at de trapper opp sin operasjon på bakkenivå i Gaza, og angriper området fra alle kanter: fra bakken, luften og sjøen.

Det er uklart om dette utgjør den lenge ventede bakkeinvasjonen Israel har vært åpne om at de planlegger.

Men at det blir vanskeligere for israelske styrker når de må inn i byområdene på Gaza, hersker det ingen tvil om.

Om tunnelene er et stort problem for IDF, utgjør de samtidig kun en av flere potensielle kjepper i det israelske krigsmaskineriets hjul:

Tak og bygninger gir dekning for snikskyttere og droner. Stridsvognene til den som invaderer blir sårbare for angrep fra bygningene. Bygninger som allerede har kollapset i luftangrep vil være til hinder for styrker som forsøker å rykke frem.

– Hamas vil forsøke å forsvare seg med nærkamp, sterke bygninger bygd av betong og stål og snikskyttere, skriver amerikanske Modern War Institute om kampene som kan oppstå i «asfaltjungelen».

Alt dette kommer i tillegg til utfordringene som oppstår under krig i et område med mange sivile.

GÅR UNDER JORDEN: Israelske soldater på vei inn i en tunnel oppdaget i 2013. Foto: AP Photo/Tsafrir Abayov

Både USA og flere arabiske land har bedt Israel om å utsette en bakkeinvasjon, mens FN fredag kveld stemte ja til en resolusjon hvor Israel og Hamas blir bedt om å komme til enighet om en humanitær våpenhvile.