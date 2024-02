Israel viste frem tunneler under UNRWAs hovedkvarter

VED HOVEDKVARTER: Israelske soldater jobber i nærheten av UNRWA-hovedkvarteret i Gaza by torsdag. Ifølge Israel er det en Hamas-tunnel man kan se utgangen av på bildet. Bildet er tatt under en israelskkontrollert visning. Israels forsvar gjennomgikk bildene tatt av Reuters, men ingen av dem ble fjernet. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Israelske soldater hevder de har funnet et flere hundre meter langt nettverk med Hamas-tunneler som delvis befinner seg under UNRWAs hovedkvarter i Gaza by.

Visningen av tunnelene er foreløpig siste kapittel i Israels kampanje mot FNs hardt pressede organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), skriver nyhetsbyrået AP.

Israelske beskyldninger om at tolv av UNRWAs 13.000 Gaza-ansatte hadde bånd til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, har fått viktige giverland som USA til å fryse støtten til UNRWA.

Hjelpeorganisasjonen, som er langt den største på Gazastripen, har varslet at de kan komme til å kollapse innen februar som følge av pengestansen.

KRATER: Israelske soldater holder vakt ved en dør som angivelig leder til en Hamas-tunnel som går under UNRWA-hovedkvarteret i Gaza by. Bildet ble tatt under en israelskkontrollert tur for mediene. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

UNRWA huser minst 1,4 millioner palestinske flyktninger som følge av Israels krigføring på Gazastripen.

Så langt i krigen har minst 154 FN-ansatte blitt drept, skriver UNRWA i sin siste situasjonsrapport lørdag.

Israel har dessuten frosset UNRWAs bankkonto, inndradd skattefordeler og hindrer over 1000 skipskonteinere med mat som skal brødfø 1,1 millioner palestinere i en måned, i å nå fram til Gaza, ifølge organisasjonen.

– Evakuerte 12. oktober

Israel hevder tunnelen i Gaza by er nye beviser for at den militante palestinske Hamas-bevegelsen utnytter UNRWA – som beskrives som ryggraden i hjelpearbeidet i Gaza.

Det var torsdag at israelske ingeniørsoldater tok journalister fra utenlandsk presse med på omvisning i tunnelen.

Nyhetsbyråene AP og Reuters var blant mediene som samtidig publiserte sine reportasjer fra turen lørdag kveld.

PÅ INNSIDEN AV HOVEDKVARTERET: Israelske soldater patruljerer UNRWA-hovedkvarteret, som tydelig er blitt påført skader av krigføringen. Bildene tatt av Reuters ble gjennomgått av Israels forsvar, men ingen ble fjernet. Foto: Dylan Martinez / Reuters

– UNRWA-ansatte forlot hovedkvarteret i Gaza by 12. oktober etter den israelske evakueringsordren og samtidig som bombardementet ble mer intenst i området, skriver UNRWA-sjef Philippe Lazzarini i en uttalelse på X.

Han bedyrer at UNRWA ikke har brukt hovedkvarteret siden de forlot det, og at de heller ikke har vært klare over den angivelige aktiviteten under bygningen.

Det er ikke endelig bevist at Hamas-soldater opererte tunnelene under UNRWAs bygninger, konstaterer AP. Men det er klart at minst en del av tunnelen gikk under hovedkvarterets gårdsplass.

Det israelske militæret (IDF) hevder at hovedkvarteret forsynte tunnelene med strøm, men har ikke lagt frem beviser for dette.



Lazzarini sier at organisasjonen har fått med seg, gjennom medienes saker, at den israelske hæren har utplassert styrker i hovedkvarteret.

– Vi er derfor ikke i stand til å bekrefte eller kommentere disse rapportene.

UNRWA-SJEF: Philippe Lazzarini, her avbildet i desember. Foto: Jean-Guy Python / Reuters

Lazzarini skriver videre at når det har blitt funnet mistenkelige hulrom i nærheten av eller under UNRWA-anlegg, er det blitt sendt ut protestbrev til alle parter i konflikten, inkludert Hamas og de israelske myndighetene.

Ifølge Lazzarini ble også disse funnene tatt med i de årlige rapportene til organisasjonen som ble lagt frem for FNs generalforsamling og offentliggjort.

– Ikke informert UNRWA

UNRWA sier de ikke har noen kjennskap til hva som er under hovedkvarteret. Men funnene bør være gjenstand for en uavhengig gransking som organisasjonen ikke er i stand til å utføre på grunn av den pågående krigen, sier UNRWA.

Journalistene ble tatt med ned gjennom en sjakt som soldatene hadde gravd fram ved siden av en skole i utkanten av UNRWAs hovedkvarter. Etter 20 minutters gange gjennom den kvelende varme og smale passasjen, var de under hovedkvarteret, ifølge oberstløytnanten fra IDF som ledet omvisningen.

I tunnelen var det et kontorlokale med stålsafer som hadde blitt åpnet og tømt, et toalett og et stort kammer med dataservere og et annet med stabler av industribatterier.

ANGIVELIG KOMMANDOTUNNEL: Dette bildet tatt under en israelskkontrollert visning viser det som Israel hevder er en kommandotunnel tilhørende Hamas under UNRWA-hovedkvarteret. AFP-bildene er redigert under oppsyn av det israelske militæret. Foto: Jack Guez / AFP

– De israelske myndighetene har ikke offentlig informert UNRWA om den påståtte tunnelen, skriver Lazzarini på X.

Tunnelen er ifølge IDF 700 meter lang og 18 meter dyp. APs journalist anslår at tunnelen var minst en halv kilometer lang og forteller at den hadde minst ti dører. På et tidspunkt kunne journalistene kikke opp gjennom et hull og få øyekontakt med soldatene som sto inne på en gårdsplass tilhørende hovedkvarteret.

Inne i en av UNRWAs bygninger ble journalistene tatt med til et rom fullt av datamaskiner og kabler som gikk ned i bakken. Soldatene viste dem deretter et rom i tunnelen som de hevdet kablene var knyttet til, og som angivelig fungerte som sentral for strømforsyningen til områdets tunneler.



Skoler og moskeer

Hamas har erkjent at de har bygget flere hundre kilometer med tunneler under Gazastripen. Et av hovedmålene med Israels krigføring har vært å ødelegge dette omfattende nettverket, som israelerne sier Hamas bruker til å forflytte krigere, våpen og forsyninger rundt om på kyststripen.

Israel anklager Hamas for å bruke sivile som menneskelige skjold og har avdekket mange tunneler som går i nærheten av skoler, moskeer og FN-anlegg.

I HOVDKVARTERET: En israelsk soldat på innsiden av UNRWA-hovedkvarteret i Gaza by. I bakgrunnen henger tre FN-flagg. Bildet er tatt under en israelskkontrollert visning for mediene av hovedkvarteret. Foto: Jack Guez / AFP

UNRWAs kommunikasjonsdirektør Juliette Touma sier byrået er ukjent med hva som ligger under hovedkvarteret. Den forrige kvartalsvise inspeksjonen ble rutinemessig gjennomført i september.

– Vi har verken ekspertise eller kapasitet til å utføre militære inspeksjoner av hva som er eller kan være under våre bygninger, sier Touma i en uttalelse.

Vegger fulle av kulehull

Torsdagens pressetur ble gjennomført med tett eskorte fra israelske soldater, i en kolonne med pansrede kjøretøy. Men da journalistene forlot FNs hovedkvarter, var det nesten umulig å se et vindu som var helt. Veggene var full av kulehull. Splinter var overalt, og forvridde FN-kjøretøy lå oppå ruiner. Hunder streifet rundt i området.

ØDELEGGELSER: En FN-bil er fullstendig ødelagt på innsiden av UNRWA-hovedkvarteret på Gazastripen. Bildet er tatt under en kontrollert visning og redigert under israelsk militæroppsyn. Foto: Jack Guez / AFP

– Den israelske hæren okkuperer vårt største UNRWA-hovedkvarter, sier Touma som svar på de siste israelske beskyldningene.

– Det er det som er opprørende, tilføyer hun.

Som betingelse for å ta med journalister på turen, tillot ikke IDF fotografier av militær etterretning i form av kart eller visse former for utstyr. De ba også om å godkjenne bilder og video fra turen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Advarer mot kollektiv straff

Norge er blant de få vestlige landene som har opprettholdt støtten til UNRWA tross beskyldningene om at tolv ansatte deltok i angrepet på Israel. Nylig kunngjorde regjeringen en ny bevilgning på 275 millioner kroner.

Organisasjonen regnes som en redningsline for millioner av palestinere og beskrives som ryggraden i all humanitær innsats i Gaza, der det pågår en humanitær katastrofe.

– Norge har ikke godtatt premisset om at hele UNRWA, og dermed befolkningen i Gaza, samt palestinske flyktninger i Jordan, Libanon og på Vestbredden, kollektivt skal straffes for det noen enkeltindivider skal ha gjort, har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) uttalt.

Slik ser ett av UNRWAs helsesentre ut etter fire måneder med krig på Gazastripen: