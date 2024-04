Israel trekker tilbake bakkestyrker fra Sør-Gaza

Natt til søndag har store deler av de israelske bakkestyrkene trukket seg ut fra Sør-Gaza. Det skjer etter fire måneder med kamper i området.



IDF bekrefter til TV 2 at det israelske militærets 98. kommandodivisjon har avsluttet sitt oppdrag i Khan Younis.



– Divisjonen forlot Gazastripen for å komme seg til hektene, og forberede seg på fremtidige operasjoner, sier en talsperson for IDF til TV 2.

Israel har imidlertid en betydelig tilstedeværelse på Gazastripen fortsatt.

IDF hevder at blant annet Nahal-brigaden, en av Israels viktigste infanteribrigader, fortsetter sine operasjoner.

– De vil bevare IDFs handlingsfrihet og vår evne til å utføre presise etterretningsbaserte operasjoner, fortsetter talspersonen.

– Oppsiktsvekkende

Brigaden skal sikre den såkalte Netzarim-korridoren og hindre palestinerne fra å dra nordover, skriver The Times of Israel.

Ytterligere detaljer om tilbaketrekkingen er ikke kjent.

– Hvis dette stemmer, så er det en oppsiktsvekkende vending på denne krigen, og veldig gledelig, sier historieprofessor.

Det sier Hilde Henriksen Waage til TV 2. Hun er historieprofessor ved UiO og seniorforsker ved Prio.

ANGREP: En enorm røyksky henger over Khan Yunis, sør på Gazastripen, 16. januar etter israelske angrep. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Hun tror det er tilfeldig at tilbaketrekningen skjer samtidig som det er nøyaktig et halvt år siden krigen begynte, og peker i stedet på disse årsakene:

– Jeg tror det har sammenheng med de voldsomme reaksjonene som Israel har fått fra hele verden, og så er det et tydelig tegn på at den nye og hardere retorikken til USA har hatt sin virkning.

– Trenger USA

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu har i lang tid holdt fast ved planen om å sende styrker inn i Rafah.

USA har gjentatte ganger advart Israel om en slik operasjon fordi det vil gå hardt utover den sivile befolkningen.

TV 2 har spurt IDF om det fortsatt foreligger planer om en bakkeoperasjon i Rafah, helt sør i Gaza.



ØDELEGGELSER: En palestinske mann har samlet eiendelene sine i en trillebår. Mange i Khan Yunis har mistet hjemmene sine i de store ødeleggelsene. Foto: AFP / NTB

Talspersonen ønsker ikke å kommentere det på nåværende tidspunkt.

– USA har gått fra å omfavne Israel til å bli så kritiske at de til og med har gått ut og sagt at de vurderer å endre hele sin Israel-politikk, sier Waage.

– Det vil blant annet si å holde tilbake våpen og penger. I Jerusalem har de åpenbart skjønt at man trenger å ha USA ved sin side.

Tidligere har det virket som Israel har lukket ørene for kritikken fra omverdenen, ifølge historieprofessoren.

– Betyr dette at krigen er over?

– Det gjør det nok ikke, men det betyr forhåpentligvis at krigen går inn i en ny fase. Israel har trolig avblåst aksjonen sin inn i Rafah, og det vil gjøre det enklere å forhandle om våpenhvile og gislene. Så får vi se hva som skjer videre.

Tre mulige årsaker

– Det er litt overraskende. Samtidig har de israelske styrkene gjennom hele perioden hatt ganske mye bevegelse ut og inn, sier Sigbjørn Halsne, sjef for Landmakt ved Krigsskolen.

Foreløpig har IDF vært tilbakeholdne med informasjon.

Halsne mener det er vanskelig å si med sikkerhet hva trekket betyr, men han har tre hypoteser.

TILBAKETREKNING: Alle soldatene utenom én brigade trekkes tilbake fra de sørlige delene av Gaza, ifølge IDF. Her fra det sentrale Gaza tidligere i krigen. Foto: Mohammed Dahman / AFP / NTB

For det første peker han på muligheten for at Israel har behov for å rullere styrkene.

Tidligere denne uken ble med sju medlemmer av Irans mektige Revolusjonsgarde drept i et luftangrep i Syria, som antas at Israel sto bak.

– Det kan også være at Israel bekymrer seg for en eskalering i nord, og at de vil ha styrker tilgjengelig om det skjer noe der, sier Halsne.

Den siste årsaken han peker på er at Israel forbereder seg på den varslede bakkeinvasjonen av Rafah, sør på Gazastripen.

En pustepause

Statsminister Benjamin Netanyahu har flere ganger uttalt at en bakkeinvasjon av Rafah er helt nødvendig for å nå Israels mål, som er å knuse Hamas-bevegelsen en gang for alle.

– For å nå sine militære mål, må de inn på Rafah. I det større bildet tror jeg derfor ikke at dette betyr en avslutning av bakkeoperasjonene, sier Halsne.

At de israelske styrkene trekker seg ut, vil gi Hamas en fordel.

– Når de israelske styrkene er mobile inne på Gaza, er det vanskeligere for Hamas å flytte sine styrker rundt. Dette kan derfor gi Hamas en liten pustepause, sier han.

Søndag er det seks måneder siden Hamas gikk til angrep på Israel, som utløste krigen på Gazastripen.

Israel ba palestinere om å trekke sørover i starten av krigen. I ettertid har det vært en rekke omfattende angrep i området.

Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet 7. oktober. Over 33.000 palestinere er siden drept i Gaza, ifølge helsemyndighetene i området.