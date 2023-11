Israel tar seg stadig lenger inn i Gaza: – Hamas er forberedt

GAZA BY: Røyk stiger fra Gaza by etter et israelsk luftangrep torsdag. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

Israelske styrker skal ha delt Gazastripen i to og tatt seg inn i Gaza by. Nå venter en krevende type krig, ifølge militærekspert.

Det kjempes harde kamper flere steder på Gazastripen seks dager etter at Israel trappet opp krigen mot Hamas.

Israelske bakkestyrker tar seg stadig lenger inn i den palestinske enklaven, samtidig som luftangrepene intensiveres.

Torsdag har de presset seg gjennom Gazastripen fra Middelhavet og delt Gaza i to, skriver Wall Street Journal.

Dermed kjemper Israel nå på to fronter mot Hamas.

– Dette er noe Israel har villet gjort for å jobbe systematisk gjennom Gaza, sier oberstløytnant og hovedlærer Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen til TV 2.

Ifølge FN er de tett befolkede områdene i nord isolert, på grunn av kamper mellom israelske bakkestyrker og militante palestinere.

Ny form for bakkekrig

Ydstebø sier de israelske styrkene begynte å ta seg inn i Gaza fra kysten for noen dager siden.

– De har trengt seg inn rett sør for Gaza by, delt enklaven i to og isolert Gaza by fra resten av Gazastripen, for å kunne operere uforstyrrede fra Hamas-styrkene i sør.

– Det er en vanlig metode i slike kamper. Du isolerer en liten del av operasjonsområdet og gjør deg ferdig der, før du går videre, sier Ydstebø.

OVERTAK: Oberstløytnant og hovedlærer Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen er klar på hvem som har overtaket i krigen mellom Hamas og Israel. Foto: Lage Ask / TV 2

Torsdag ettermiddag hevder det israelske militæret (IDF) og statsminister Benjamin Netanyahu at de har hatt soldater inne i Gaza by de siste dagene.

I tillegg hevder IDF å ha omringet byen, melder AFP.

– Det betyr at de antakelig vil begynne å gå direkte på Hamas sine soldater og enheter, og kanskje også begynne å finne og gå ned i tunnelsystemene som Hamas har bygget.

Da vil de israelske styrkene få en ny form for bakkekrig, der fotsoldater går i direkte konfrontasjon med militante palestinere, sier oberstløytnanten.

– Så vil de måtte antakelig jobbe forsiktig med det som måtte være av gisler og sivile i området.

Gazastripen har vært utsatt for massive israelske luftangrep siden Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober.



– Hva det her har å si for luftangrepene, må vi nesten se på etter hvert som det her går videre. Men det ser ut som luftangrep mot området Gaza by blir rettet til støtte for de styrkene som er på bakken.

– Forberedt

Ydstebø har foreløpig ikke fått noen rapporter om hva som møter israelske bakkestyrker i Gaza by.



Han sier imidlertid israelske bakkestyrker ble angrepet av blant annet skarpskyttere, panservernraketter og bombekastere da de først tok seg inn i enklaven.

– Hamas har tydeligvis forberedt seg på denne typen israelsk bakkekrig som er rettet direkte inn mot Gaza by, sier Ydstebø.

Han venter også at de vil møte minefelter og improviserte sprengladninger etter hvert som de nærmer seg bebyggelse.

– Gaza by har også en god del høyhus som gjør det mulig for Hamas og andre mindre grupper å komme seg opp og virke med våpen ned på israelske styrker, sier Ydstebø, og understreker:

– Det er krevende å gå inn i en slik type bykrig.

Ydstebø er klar på at det er Israel som nå har overtaket mot Hamas.

– Når Israel begynte å slå tilbake, skaffet de seg ganske fort overtaket mot Hamas.

Han peker på at Israel har en stående styrke på godt over 160.000 soldater og 360.000 reservister. Det tilsvarer 520.000 soldater.

– Sånn sett har Israel en annen kampkraft enn Hamas her. Derfor kan de også mer systematisk og metodisk gjennomføre operasjonene sine slik det passer dem, sier Ydstebø:

– Bare det å isolere deler av Gaza – slik de har gjort nå – viser at de styrer det her slik som de vil, frem til de fremover går i nærstrid.