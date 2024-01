Israel tar folkemord-rettssak på dypeste alvor

ANKLAGER: Israel må forsvare seg mot anklager om folkemord i den Internasjonale domstolen i Haag torsdag. Her får en palestinsk jente behandling på et sykehus sør i Gaza etter et israelsk bombeangrep. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

BRUSSEL (TV 2): Israel sender en 87 år gammel juridisk tungvekter og Holocaust-overlever til Haag, når landet sitter på tiltalebenken torsdag. Israel er anklaget for folkemord på palestinere under krigen i Gaza.

Kan be om nødtiltak for Gaza:

– Dette kan bli den farligste rettssaken i israelsk historie, skriver kommentator Yoav Limor i avisa Israel Hayom.

Her er fem hovedpunkter om folkemord-saken mot Israel som du må få med deg:

1. Hva skal skje i Haag?



Torsdag starter høringene i retten om Israel har begått folkemord under krigen mot Hamas på Gazastripen. Sør-Afrika har levert en begjæring på 84 sider med anklager mot Israel.

STORE ØDELEGGELSER: Bilde tatt i byen Beit Lahia på den nordlige delen av Gaza, for få dager siden. Foto: AFP/NTB

Saken går for den Internasjonale Domstolen (ICJ) i Haag. Det er FNs høyeste juridiske organ. Den dømmer saker mellom stater.

Den første dagen skal Sør-Afrika legge fram anklagene. Fredag er det Israels tur til å forsvare seg. De får to timer hver for å presentere sitt syn på saken.

Sør-Afrika er en av de største kritikerne av Israel. Landet sammenlikner Israels behandling av palestinere med apartheid-tiden i hjemlandet.

I anklagene vises det blant annet til 60 uttalelser fra offisielle representanter. Som at «Gaza-stripen skal jevnes med jorden». Eller «å slippe en atombombe over Gaza er et alternativ».

2. Hva sier Israel?

Israel avviser bestemt anklagene om folkemord.

– Det er ikke noe større hykleri enn anklagene mot Israel, skrev Israels president Isaac Herzog på X denne uka.

Han skriver at landet gjør alt det kan for å beskytte sivile. Samtidig som de kjemper mot en grusom og barbarisk fiende, som bevisst og med glede utfører massedrap, mens de gjemmer seg bak menneskelige skjold, mener presidenten.

Den britiske professoren og advokaten Malcolm Shaw KC skal forsvare Israel i Haag. Han er en ledende ekspert på folkemord og tvister om territorium.

Jobben hans blir å overbevise 15 dommere fra ulike land om at Israel ikke kan dømmes. Og at ekstreme uttalelser ikke gjenspeiler offisiell politikk.

DOMMER: Israel får også ha en representant i dommerpanelet og har sendt tidligere sjef for Høyesterett, Aharon Brak (t.v) til Haag. Her sammen med tidligere statsminister Ariel Sharon. Foto: Brennan Linsley / AP / NTB

Israel sender også tidligere høyesterettsjustitiarius Aharon Barak (87) for å delta i dommerpanelet. Det er en rettighet land på tiltalebenken har. Han overlevde jødeforfølgelsene i Litauen som barn, ved at han ble smuglet ut av ghettoen under et lass med poteter. Barak er en internasjonal juridisk tungvekter.

– Valget av Barak er intet mindre enn dramatisk. Det viser hvor store juridiske og PR-messige problemer vårt land står i, skriver Yoav Limor i avisa Israel Hayom, en avis på ytterste høyre fløy.



Grunnen er at Barak er en sterk kritiker av den israelske regjeringen, som likevel har valgt ham til dommerpanelet. For å vise at Israel som land står samlet mot anklagene fra Sør-Afrika.

3. Hvorfor møter Israel opp i retten?

Israel mener saken er en ærekrenkelse, men har likevel bestemt seg for å delta.

Tidligere har Israel ofte valgt å være fraværende i internasjonale rettsprosesser og forhandlinger. Som ved saker i den andre domstolen i Haag med nesten samme navn, Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Denne domstolen dømmer enkeltpersoner for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Anklagene mot Israel bygger på folkemord-konvensjonen fra 1948. Den har røtter i 2. verdenskrig og jødeforfølgelsene. Israel har signert konvensjonen og er derfor forpliktet til å stille opp i domstolen.

Ifølge konvensjonen defineres folkemord som drap eller annen vold, som utføres for å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe.

Ifølge det Hamas-kontrollerte Helsedepartementet i Gaza er over 23.000 palestinere drept siden terrorangrepet 7.oktober.

4. Hva kan resultatet bli?

Sør-Afrika har også bedt om midlertidige tiltak mot Israel. En slags nødhjelp til Gaza, mens saken pågår. For det vil ta år for domstolen å behandle om Israel er skyldig i folkemord. Saken starter med å behandle disse nød-tiltakene.

Blant kravene er at Israel «umiddelbart skal suspendere sine militære operasjoner i og mot Gaza». Israel blir også bedt om å gi full tilgang for humanitær hjelp.

Det er et åpent spørsmål hva domstolen velger å gjøre med kravene. I tidligere saker har domstolen ofte gitt pålegg om midlertidige tiltak.

Dommerne kan også selv formulere krav til Israel. Eksperter mener det er mest sannsynlig, og at disse vil være mindre strenge enn kravene fra Sør-Afrika.

Retten kan for eksempel bestemme seg for å pålegge Israel å stoppe krigshandlinger, hvor sivile liv settes i fare. En avgjørelse om midlertidige tiltak kan skje innen én til to måneder.

PROTESTERER: Palestinere protesterer utenfor bygningene til de internasjonale domstolene i Haag. Foto: Piroschka van de Wouw / Reuters

Det er likevel stor tvil om Israel vil følge en slik ordre fra domstolen, selv om de er forpliktet til å gjøre det. Domstolen har bedt Russland stanse krigen i Ukraina, uten at det har skjedd.

I Israel er det frykt for at et vedtak i domstolen blir brukt av land for å påvirke USA, Israels viktigste og mektigste allierte. For å stoppe våpenleveranser og annen hjelp fra Biden-administrasjonen.

En avgjørelse fra domstolen kan også brukes av land for å presse på for å innføre sanksjoner mot Israel. Både militære og økonomiske.

Saken kan også føre til at det opprettes etterforskning i Den Internasjonale straffedomstolen mot enkeltpersoner. Det vil si mot politiske og militære ledere i Israel, som er involvert i Gaza-krigen.

5. Kan du følge saken?

Høringene starter klokken 10 torsdag formiddag. De blir streamet direkte på domstolens hjemmeside. I tillegg vises de på FNs web-TV-kanal. Det er også et betydelig antall journalister, som er akkreditert til saken.