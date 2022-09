Israel: Stor sannsynlighet for at Al Jazeera-journalist ble drept av israelsk soldat

Den israelske hæren sier mandag at det er stor sannsynlighet for at Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble drept av en israelsk soldat.

Uttalelsen kommer etter at Det israelske forsvarets (IDF) egen granskningskomité er ferdig med sin etterforskning av hendelsen.

Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt i hodet og drept under en israelsk militæroperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai. Hun var iført hjelm og skuddsikker vest som var tydelig merket med PRESS.

En IDF-talsmann sier at verken soldaten som antas å ha avfyrt skuddet, eller noen andre i kommandokjeden kommer til å bli straffeforfulgt. Det betyr at ingen kommer til å bli stilt til ansvar for drapet.

I sommer konkluderte blant annet FN og USA med at Akleh etter all sannsynlighet ble drept av en israelsk soldat.

Israelske talsmenn hevdet først at Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, ble drept av militante palestinere, men utelukket senere ikke at hun kunne ha blitt skutt av en israelsk soldat. IDF fastholdte at hun i så fall «på ingen måte ble skutt med vilje».