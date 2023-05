Klokken halv fire natt til onsdag skal palestinske væpnede grupper og Israel ha avtalt våpenhvile etter et nervepirrende døgn. Det er bare en måned siden sist Israel og palestinske væpnede grupper avfyrte raketter over grensen. Den anspente situasjonen har ulmet gjennom påsken og Ramadan, og det skulle ikke mer enn en gnist til før situasjonen igjen begynte å eskalere.

Tåregass, gummikuler og raketter

Den sultestreikende palestineren Khader Adnan døde tirsdag. Det var gnisten som skulle til for at volden igjen eskalerte mellom Israel og Palestina. Hundrevis tok til gatene i Gaza og på den okkuperte Vestbredden etter hans død, og palestinske ledere beskrev den som et drap.

DEMONSTRERER: Stadig nye hendelser har ført til opphetet stemning og trefninger. Her demonstrerer to palestinere utenfor Gaza den 5. april etter at israelsk politi aksjonerte ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem en hendelse som ble omtalt som en «forbrytelse uten sidestykke» av palestinske myndigheter. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Tirsdag falt rakettene over Israel. Ifølge israelsk militære ble 30 raketter avfyrt fra Gaza. Tre personer ble såret i byen Sderot. Den israelske hæren mener ifølge nyhetsbyrået APs kilde at Islamsk hellig krig avfyrte rakettene mot Israel, men at Hamas, som styrer Gazastripen, var klar over det.I Hebron på Vestbredden brant demonstranter dekk og kastet stein på israelske soldater, som brukte tåregass og gummikuler mot dem. Det har hittil ikke vært rapportert om skadde etter hendelsen.

Israelske stridsvogner angrep stillinger på Gazastripen i løpet av dagen.



Natt til tirsdag svarte israelsk militære med flyangrep flere steder i Gaza. Røyk og ild kunne ses mot nattehimmelen mens flyene traff mål som ifølge israelsk militære var våpenfabrikker og treningsområder for Hamas.

HØYT KONFLIKTNIVÅ: Palestinske ungdommer brenner bildekk i en protest nær grensen mellom Israel og Gaza øst for Gaza by den 7. mars i år. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Et spesielt dødsfall

Khader Adnan er en av mange døde i konflikten bare i 2023. Når hans dødsfall trigger en eskalering, er det ikke bare fordi situasjonen er svært anspent.

Det skal likevel mer enn et dødsfall til for å sette i gang en slik eskalering som vi har sett det siste døgnet. Bare siden begynnelsen av 2023 har det daglig vært trefninger på Vestbredden mellom palestinere, israelske bosettere og israelske styrker. Ifølge OCHAs rapport for januar og februar omkom 16 palestinere, hvorav tre barn, og tre israelere i slike trefninger. Over tusen palestinere og fem israelere skal være såret.

BEGRAVELSE: 10 drepte palestinere bæres av sørgende etter at israelske styrker angrep et mål i Nablus på vestbredden i februar. Foto: Jaafar Ashtiyeh / AFP / NTB

Israelske styrker skal også ha drept ti palestinere og såret 453 i samme periode, ifølge rapporten. Dette skjedde i en operasjon i gamlebyen Nablus, som var den største enkelthendelsen. Rapporten gjengir flere mindre hendelser med omkomne og skadde.

Israelske og palestinske kilder opererer med forskjellige tall og forskjellige forklaringer på en del av hendelsene, men det er ingen tvil om at volden har vært omfattende, og at det har gått hardest ut over den palestinske sivilbefolkningen.

Likevel er dette dødsfallet spesielt, og bakgrunnen for det finner vi i Adnans fengselshistorikk.

Ble palestinsk helt

IKON: Khader Adnan sultestreiket første gang i 2012. Han ble et symbol for palestinere og menneskerettsaktivister som kjemper mot israelsk praksis der de fengsler uten rettssak eller tiltale. En palestinsk kvinne og sønnen hennes går forbi grafittikunst i Gaza by. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Det er ikke første gang Adnan sultestreiket. I 2012 ble han løslatt fra israelsk fengsel etter å ha sultestreiket i 66 dager. Den gangen var han fengslet uten tiltale eller dom, men ut fra det Israel betegner som en «administrativ pågripelse».

Ifølge israelske myndigheter er slike pågripelser nødvendige når bevisene ikke kan vises frem i retten, siden etterretningskildene må holdes hemmelige. Palestinere og menneskerettsaktivister hevder at Israels rutinemessig bruker slike pågripelser, og at hundrevis av palestinere fengsles over lange perioder.

Det var denne behandlingen Adnan reagerte mot. Han var nibarnsfar, eide en forretning og drev et bakeri. Han skal også ha vært tilknyttet gruppen palestinsk Jihad.

Denne gangen var Adnan arrestert og stilt for en israelsk militærdomstol, blant annet anklaget for å ha tilknytning til en ulovlig gruppering og for å ha oppfordret til vold, sier israelsk fengselsvesen til nyhetsbyrået Reuters.

Det er imidlertid liten tvil om at palestinere ser ham slik han er gjengitt i gatekunst og på plakater: Som en uskyldig fengslet palestiner. Denne gangen fikk han ikke gjennomslag for sultestreiken, men døde i fengsel. Palestinske myndighetspersoner omtaler hendelsen som et drap, mens israelske myndigheter hevder at Adnan nektet å la seg undersøke av lege og motta helsehjelp.

TOPSHOT - This picture taken early on April 7, 2023 shows explosions in Khan Yunis in the southern Gaza Strip during Israeli air strikes on the Palestinian enclave. (Photo by Yousef MASOUD / AFP) Foto: YOUSEF MASOUD

Egypt, Qatar og FN bidro

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kom den gjensidige og samtidige våpenhvilen i stand etter megling med representanter fra Egypt, Qatar og FN. Det ble kjent allerede tirsdag at delegater fra landene og fra FN gikk inn for å megle.

Det var Egypt som gikk inn for å megle også etter tre dager med vold der flere dusin palestinere ble drept i august i fjor. Den gangen sa Israel at de ville slå hardt tilbake dersom våpenhvilen ble brutt. Også denne gangen er det lagt vekt på at det er en samtidig og gjensidig våpenhvile.

Samtidig har flere kilder oppgitt at det ikke her Hamas som står bak rakettangrepene på Israel, men andre grupperinger. Det er fortsatt høyt spenningsnivå i området.

Det som skiller dagens situasjon fra tidligere spente situasjoner, er at Israel har store utfordringer også innenrikspolitisk. Israelere demonstrerer mot endringer i rettsvesenet, og kjente personer som den internasjonale bestselgerforfatteren Noval Harari, som ellers ikke har for vane å uttale seg om Israels innenrikspolitikk, har gått ut og sagt at demokratiet i Israel er truet.

Spenningen mellom Israel og Iran er også eskalerende. Israel har gjennomført en rekke luftangrep mot mål i Syria der de hevder den iranske revolusjonsgarden er i ferd med å etablere seg. Israelske myndigheter frykter at den iranske militærgruppen skal etablere seg i palestinske områder og tett på grensen til Israel. Det var også tilfelle i august, men situasjonen har tilspisset seg med flere israelske luftangrep.