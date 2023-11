Israel jakter på Hamas-lederne

Israel lover å knuse Hamas, men bevegelsens ledere vet å beskytte seg. Nå har mange av dem bokstavelig talt gått under jorda.

Hamas-bevegelsens leder på Gazastripen, Yahya Sinwar, står ifølge godt informerte kilder øverst på Israels dødsliste.

61-åringen, som også er kjent som Abu Ibrahim, var sentral da Hamas på slutten av 1980-tallet etablerte Qassam-brigadene.

Da «statsminister» Ismail Haniyeh ble utropt som Hamas-bevegelsens øverste politiske leder og etablerte base i Qatar, var det Sinwar som overtok lederskapet på Gazastripen.

Israelske sikkerhetskilder har utpekt ham og Qassam-brigadenes øverstkommanderende Mohammed Deif som hjernene bak angrepet mot Israel 7. oktober.

Begge de to mennene ble født i flyktningleiren Khan Younis sør på Gazastripen på 1960-tallet og vokste opp i fattigdom som naboer. Hvor de befinner seg nå, skulle Israel likt å ha visst, men ingen har sett dem på lenge.

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh bor i Qatar i trygg avstand fra de israelske bombene som faller over Gazastripen. Foto: ADEL HANA / AP / NTB

Dødsliste

58 år gamle Deif, som også omtales som Abu Khaled, har stått høyt på Israels dødsliste siden 1995 og har overlevd minst fem israelske attentat.

I det første attentatene mistet han et øye, i det andre skal han ha mistet deler av den ene armen.

I 2014 overlevde han et tredje attentat, men kona og parets to barn på sju måneder og tre år ble drept i et målrettet israelsk flyangrep mot bilen de kjørte.

Ingen bilder

Deif overtok som øverstkommanderende for Qassam-brigadene da Israel i 2002 slapp en bombe på 1 tonn over huset der den forrige lederen Salah Shehade bodde.

15 mennesker ble drept i attentatet, blant dem Shehade, kona og datteren. De andre ofrene var naboer, blant dem seks barn. Nærmere 150 andre ble såret.

Det fins ingen ferske offentlige bilder av Deif, bare et gammelt ungdomsbilde fra 1989 og noen få lydopptak.

Ett slikt opptak ble sendt ut i forbindelse med angrepet 7. oktober der han oppfordret alle palestinere til å stå opp mot Israel for å få en slutt på okkupasjonen.

Kjenner Israel

Yahya Sinwar har vært en mye synligere figur, men kom også raskt i Israels søkelys.

Som leder av Hamas-bevegelsens fryktede Majd-styrke, som jakter på palestinske overløpere og israelske spioner, fikk han tilnavnet slakteren i Khan Younis.

I 1989 ble han tatt til fange av israelske soldater og en militærdomstol ga ham fire livstidsdommer. De neste 22 årene satt han i israelske fengsler, og han ble raskt en lederskikkelse for de andre palestinske fangene.

En palestinsk gutt vifter trassig med et Hamas-flagg i ruinene av en bolighus som ble bombet av Israel i Beit Lahia nord på Gazastripen Foto: HATEM MOUSSA / AP / NTB

Bak murene lærte han seg også flytende hebraisk og studerte israelsk historie og ledere.

– Han lærte oss å kjenne inn og ut, sier Micha Kobi i et intervju med Financial Times.

Kobi jobbet tidligere for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet og gjennomførte mange og lange avhør av Sinwar.

Fangeutveksling

Under et intervju med israelsk TV mens han sonet, oppfordret Sinwar israelerne til å slutte opp om et Hamas-forslag om langvarig våpenhvile.

– Vi innser at Israel sitter på 200 atomstridshoder og det mest avanserte luftvåpenet i regionen. Vi vet at vi ikke er i stand til å nedkjempe Israel, sa han i intervjuet.

I 2011 var han blant 1000 palestinske fanger som ble løslatt under en fangeutveksling. Det skjedde i bytte mot den israelske soldaten Gilad Shalit, som i fem år ble holdt fanget av Hamas i Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lovet «å fjerne Hamas fra jordas overflate». Hamas-lederne i Gaza har til nå unnsluppet de israelske bombene, men det har ikke sivilbefolkningen. Blant de over 10.000 drepte er det 4.300 barn. Her løftes en liten drept jente ut av ruinene etter et angrep mot Gaza by 24. oktober. Foto: Abed Khaled / AP / NTB

Forsto ham ikke

Seks år etter løslatelsen overtok Sinwar som øverste leder for Hamas på Gazastripen. Ulastelig antrukket tok han imot utenlandske diplomater og forhandlet med Israel via mellommenn fra Egypt, Qatar og FN.

På flere måter framsto han både som pragmatisk og en modererende kraft, men 7. oktober innså Israel at de var lurt trill rundt.

– Vi forsto ham overhodet ikke, sier den tidligere israelske etterretningsoffiseren Michael Milstein til Financial Times.

Forsvant

I etterpåklokskapens lys burde det ha ringt en alarmklokke da Sinwar tidligere i år plutselig forsvant fra offentligheten. Da var forberedelsene til angrepet 7. oktober for lengst i gang, tror israelsk etterretning.

Hvor Hamas-lederen nå befinner seg, vet ingen, selv om Israels forsvarsminister Yoav Gallant nylig hevdet at han satt isolert i bunkeren sin, uten kontakt med omverdenen.

Hvor denne bunkeren befinner seg, og om også Mohammed Deif er å finne der, er et åpent spørsmål. Deifs 58 år gamle høyre hånd Marwan Issa har også hittil unnsluppet de israelske bombene.

VIDEO: Her er angriper IDF Gaza by

Flere drept

Israel hevder å ha drept flere sentrale Hamas-ledere i Gaza de siste fire ukene, men bare en av dem tronet høyt på dødslista.

Ayman Nofal ledet Qassam-brigadenes styrke midt på Gazastripen og ble drept i et angrep 17. oktober.

Noen dager tidligere ble også Merad Abu Merad og Ali Qadi drept, begge hadde framtredende posisjoner i brigadene. Det samme hadde Osama Mazini og Ibrahim Biari, ifølge Israel.

Den første kvinnen som ble valgt inn i bevegelsens politbyrå, Jamila al-Shantee, er også drept i flyangrep, det samme er Zakaria Abu Maamar og Jawad Abu Shammala som tilhørte den politiske ledelsen i Gaza.

Hamas sjokkerte alle da de 7. oktober tok seg inn i Israel, drepte over 1300, blant dem drøyt 300 soldater, og bortførte minst 250 som nå holdes som gisler på Gazastripen. Israelsk etterretning tror det lå minst ett år med planlegging bak angrepet. Foto: AP / NTB Foto: Ali Mahmud

Israel hevder også å ha drept flere andre Hamas-topper, men de fleste av dem blir av USA-baserte Al-Monitor beskrevet som heller ukjente blad.

Base i Qatar

Hamas-bevegelsens politiske ledelse, med 60 år gamle Ismail Haniyeh i spissen, sitter trygt i Qatar. Det til tross for at han har vært å finne på USAs liste over såkalt spesielt utpekte globale terrorister siden 2018.

I Qatar bor også den tidligere lederen Khaled Mishaal, som så vidt overlevde et israelsk attentat i Jordan i 1997.

Bevegelsens «utenriksminister» Moussa Abu Marzouk befinner seg også i Qatar og ledet nylig en delegasjon som besøkte Moskva.

Hamas-ledere besøker også regelmessig land som Tyrkia, Egypt og Iran, og noen av dem, blant andre Osama Hamdan, har tilhold i Libanon.

Den israelske statsministerens løfte om å utslette Hamas fra jordas overflate kan derfor vise seg å bli svært vanskelig.