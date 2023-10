– Israel har blitt tatt på sengen

Som doktorgradsstipendiat i Midtøsten-historie ved Universitetet i Oxford, følger Eirik Kvindesland situasjonen mellom israelere og palestinere tett.

Men nyhetsoppslagene han våknet opp til i dag, kom som et sjokk.

OVERRASKENDE: Angrepene fra Hamas både fra luften og fra bakken, kom overraaskende på Israel. Her fra Sderot. Foto: Anmar Awad / Reuters

– Jeg fikk hakeslepp. Det er overraskende og helt nytt at Hamas er så sterke og koordinerte at de gjennomfører så store rakettangrep, men også utfører gisseloperasjoner og utkjemper kamper på israelsk territorium. Israelske styrker har åpenbart vært helt feilaktig plassert, sier Kvindesland og slår fast:

– Israel er fullstendig tatt på sengen. Dette er en etterretningsskandale som kommer til å få store interne følger. Det blir hoderulling i militæret og ministre vil gå av.

HODERULLING: Eirik Kvindesland tror Israels statsminister Benjamin Netanyah vil gi flere av sine ministre og generaler sparken. Foto: Abir Sultan / AP

Brutal gjengjeldelse



– Følgene utad har man allerede begynt å se, sier Kvindesland og viser til dagens omfattende motangrepene og statsminister Benjamin Netanyahus uttalelse om at Israel nå er i krig.

Lørdag ettermiddag har dødstallene passert 100 i Israel, mens minst 200 palestinere skal være drept på Gazastripen. Flere hundretalls er såret.

RUINER: Det tok ikke mange timer før Israel gikk til motangrep mot Gaza. Foto: Mohammed Abed / AFP

Tallene på døde og sårede vil fortsette å stige, og nye angrep vil komme, mener Kvindesland.

– Israels sikkerhetsstrategi er å fremstå som en uovervinnelig stormakt og militærmakt i regionen. De vil fremstå som bedre på etterretning enn noen andre, og at det derfor ikke nytter å angripe. Det bildet har bristet, men er noe de vil gjøre alt for å gjenopprette.

GJENGJELDELSE: Røyk stiger opp fra Gaza, etter et gjengjeldelseangrep. Foto: Mahmud Hams / AFP

– Har åpnet porten til helvete

Løfter om voldsom gjengjeldelse har kommet fra både statsminister Netanyahu selv, og flere av hans generaler.

– Hamas har åpnet porten til helvete. Det er et valgt de har tatt, og det er noe de må betale prisen for, uttalte den israelske majorgeneralen Ghasan Alyan.

Historikeren mener det er viktig å nyansere bildet av skyld.

HISTORIKER: Eirik Kvindesland. Foto: Privat

– Konflikten mellom Israeal og Palestina går tilbake til 1948, hvor det siden da har blitt utkjempet flere kriger dem imellom. Blokaden av Gaza har vært uholdbar siden Israel innførte den i 2007. Spenningen mellom israelere og palestinere har også blitt verre etter Israel fikk en høyreekstrem regjering i 2022.

Verdenssamfunnet bør også se sitt ansvar, mener Kvindesland.

– Særlig USA og europeiske land, som var sentrale i etableringen av Israel i 1948, har krefter og midler til å gjøre noe. Men det er lenge siden konflikten mellom Israel og Palestina har vært i fokus.



– Viser Israel langfingeren

Nettopp historiske linjer er også noe Hamas har vært opptatt av i planleggingen av dagens angrep, tror historikeren.

– Hamas viser Israel langfingeren ved å angripe i dag. For i dag skulle israelere ha markert slutten på den to uker lange høytiden Sukkot, men også minnes at det er femti år siden Yom kippur-krigen, sier Eirik Kvindesland og legger til:

– I oktober 1973 ble Israel angrepet av Egypt. Det var et helt uforutsett angrep hvor Israel ble tatt på sengen - og nettopp det skulle aldri skje igjen …