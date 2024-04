– Israel er i ferd med å implodere

SINNE: I Israel må både kvinner og menn avtjene lange verneplikter. Det har derfor det siste halvåret vært økende sinne over at ultraortodokse jøder slipper militærtjeneste. Dette bildet er fra 5. mars i år. Foto: Jack Guez / AFP

Yehuda Halper (40) stropper trommen til magen, og griper megafonen. Han skal igjen ut i Jerusalems gater og demonstrere mot den israelske regjeringen.

Til daglig er Halper professor i jødisk filosofi på Bar-Ilan universitetet like utenfor Tel Aviv.

Yehuda Halper og konen Sara har det siste året deltatt i de enorme protestene. Foto: Reuters

Tusenvis av demonstranter tar jevnlig til gatene i flere israelske byer. De mener statsminister Benjamin Netanyahu truer landets demokrati og sikkerhet, og krever hans avgang.

Problemer i kø

Det begynte med reformen de mener truer uavhengigheten til israelsk høyesterett. Demonstrantene hevder landet står midt oppi en konstitusjonell krise.

Samtidig har Netanyahu ført landet ut i en krig som truer både nasjonal sikkerhet og Israels anseelse i utlandet.

I tillegg er det økende misnøye med at den stadig voksende gruppen ultraortodokse jøder slipper unna militærtjeneste, mens alle andre over 18 år kan ende i fengsel hvis de ikke møter opp til den obligatoriske verneplikten.

– Problemene står i kø for Netanyahu nå. Man har klart å holde lokk på sinnet som har vært rettet mot regjeringen internt i Israel en stund på grunn av krigføringen, men tilsynelatende er konflikten i ferd med å implodere, sier Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad til TV 2.

KREVER FREDSAVTALE: Israelske demonstranter krever Netanyahus avgang, og en fredsavtale som sikrer at de israelske gislene på Gazastripen får komme hjem. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

Tuastad mener uføret landet er i, er i ferd med å komme ut av kontroll.

Ifølge Israel Democracy Intitute er Netanyahu historisk upopulær.

Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Lage Ask / TV2

– Det blir flere og flere demonstranter i gatene. Det venter et enormt internt oppgjør, og det er etter min mening ikke tvil om at dette er slutten på Netanyahus politiske karriere, sier Tuastad.

Han peker på at det er et paradoks at Netanyahu som gikk til valg med slagord om viktigheten av nasjonens sikkerhet, er den som sov på vakt fram mot angrepet 7. oktober.

Rival krever nytt valg

Knesset-politiker og tidligere general i hæren, Benny Gantz, tar til orde for å holde valg i Israel i september, noe Netanyahu gjentatte ganger har avvist.

FAVORITT: Benny Gantz var statsminister fra 2020 til 2021 og ble minister i Netanyahus krigskabinett etter Hamas-angrepet 7. oktober i fjor. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

Gantz sluttet seg til Netanyahus regjering i de første dagene av krigen, som en politisk gest for å vise at Israel sto samlet etter angrepet.

Som tidligere general har han stor troverdighet innen sikkerhetsspørsmål som er viktig for israelerne.

– Det er mer og mer sannsynlig at det går mot nytt valg innen et halvt år, og Benny Gantz ligger best an for å ta over som statsminister, sier Tuastad.

LANGVARIGE DEMONSTRASJONER: En bussjåfør ser på demonstratnene i Tel Avis i juli i fjor. Foto: Menahem Kahana / AFP / NTB

Krigen har støtte

Selv om israelske myndigheter er under press både internasjonalt og internt, er det fremdeles bred støtte i befolkningen for å utrydde Hamas på Gazastripen.

– De ser på Hamas som nazister, og vil ikke ha dem som naboer, påpeker Tuastad.

– Drap på palestinerne er ikke en stor diskusjon innad i Israel, men det at 7. oktober-angrepet kunne skje, og at det fremdeles er gisler inne på Gazastripen, vekker sterke følelser, sier forskeren.

PÅGRIPES: Demonstranter i nærheten av Netanyahus bolig pågripes av politiet 2. april i år. Foto: Ronen Zvulun / Reuters / NTB

For Halper og meddemonstrantene hans er det avgjørende å få slutt på krigen, og bygge opp en fredelig relasjon med Gaza. Hovedmålet er å trygge egen sikkerhet og barnas fremtid.

– Krigen gjør oss ikke tryggere

Halper mener Netanyahus ledelse har satt Israel i en mye mer usikker situasjon.. Foto: Reuters

– Fra krigens første dag har Netanyahu gjort det klart at hans første prioritet er hevn. Han bruker ord som europeere og amerikanere reagerer sterkt på. Ord og handlinger som er utenkelige, sier Halper til Reuters.

Han viser til Netanyahus løfter om den «endelige seieren», og at det er en terminologi som kan sammenlignes med fascistenes «endsieg».

– Denne krigen har ikke gjort oss tryggere. Sikkerheten vår har blitt dårligere, og Netanyahu har ført oss bort fra Europa og bort fra USA, sier han.

Ønsker fredsavtale

Halper og de andre demonstrantene mener Netanyahu svikter gislene som er igjen på Gazastripen, og at myndighetene håner de pårørende ved å ikke forhandle gislene ut gjennom en våpenhvileavtale slik FN og vestlige land krever.

– Vi trenger en fredsavtale og vi trenger å få tilbake gislene. Det må også etableres en myndighet i Gaza som vi kan gjenoppta fredelig samarbeid med, sier han.

JERUSALEM: Demonstrantene krever oppløsning av regjeringen og nyvalg i Israel. Foto: Ahmad Gharabli / AFP / NTB

Tuastad mener strategien til Netanyahu har vært å fortsette krigen så lenge som mulig, og håpt at det amerikanske presidentvalget skulle lette på trykket mot Israel.

Det ser imidlertid ikke ut til å skje. Både president Joe Biden og Donald Trump kritiserer Israels krigføring og ber dem gjøre mer for å beskytte sivile liv.

Men det israelske krigskabinettet er det et ønske om å erobre Rafah før de gir seg. Tuastad tror ikke det skjer med det første.

– Evakueringsplanene for Rafah er veldig mangelfulle. Man kan ikke bare fordrive befolkningen der, slik man gjorde fra nord i begynnelsen av krigen, sier han.

– Tror det nytter

Ute blant demonstrantene er det god stemning, og til tross for Netanyahus urokkelige politiske linje, er demonstrantene optimister.

– Folk som deltar i demonstrasjonene er folk som tror at det nytter. At vi kan få til en endring. At vi kan få en bedre framtid, sier Halper.