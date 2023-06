Israel brukte kamphelikoptre på Vestbredden

Ifølge palestinske helsemyndigheter er en 15-åring blant de drepte. Tilstanden for ti av de sårede blir omtalt som kritisk, blant dem en 15 år gammel palestinsk jente som ble truffet av et streifskudd i hjemmet sitt.

Israelske spesialstyrker rykket i morgentimene inn i Jenin og tok sønnen til et fengslet Hamas-medlem til fange. På vei ut av byen ble de angrepet av militante palestinere, og et israelsk kjøretøy ble rammet av sprengladning.

Sju israelske soldater er ifølge Haaretz såret, og israelske kamphelikoptre ble satt inn. En amatørvideo viser tilsynelatende at det blir skutt raketter fra ett av helikoptrene.

Kamphelikoptre

Den israelske hæren bekrefter at det ble åpnet ild fra helikoptrene.

– Helikoptrene åpnet ild mot militante på bakken for å bistå de israelske styrkenes tilbaketrekning, heter det i en uttalelse.

BISTO: Et helikopter åpnet ild for å bistå de israelske styrkene i evakueringen. Foto: Raneen Sawafta / Reuters / TPX / NTB

Ifølge israelske medier som Jerusalem Post er det første gang på over 20 år at Israel tar i bruk kamphelikoptre på den okkuperte Vestbredden.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, er sterkt bekymret over utviklingen og retter skarp kritikk mot Israel.

– De israelske sikkerhetsstyrkenes begår stadig flere ulovlige drap på palestinere, inkludert det som framstår som utenomrettslige henrettelser, sier han.

Varsler opptrapping

Den ytterliggående høyrepolitikeren Bezalel Smotrich, som har ansvaret for Vestbredden i det israelske forsvarsdepartementet, varsler ifølge Haaretz økt bruk av luftvåpenet og panserstyrker i de okkuperte palestinske områdene.

– Det er på tide å legge vekk pinsetten, og erstatte den med en bred operasjon for å utrydde terroristreirene i Nord-Samaria og for å avskrekke og gjenopprette sikkerhet i regionen, skriver han på Twitter.

Samaria er den bibelske betegnelsen på Vestbredden.

– Tiden er inne for å bruke flyvåpenet og panserstyrker, legger han til og krever et hastemøte i regjeringens såkalte sikkerhetskabinett.

Israelske spesialstyrker rykket i morgentimene mandag inn i Jenin på den okkuperte Vestbredden, der de møtte kraftig væpnet motstand. Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB

Bosetninger

Den israelske regjeringen, som omtales som den mest ytterliggående høyreregjeringen i landets historie, er i ferd med å utvide de ulovlige bosetningene i de okkuperte områdene.

Palestinerne har svart med økt motstand, og militante grupper er det siste året dannet i en rekke byer på Vestbredden.

Israelske styrker gjennomfører nesten daglige aksjoner mot byer på Vestbredden, og minst 123 palestinere er drept i slike angrep hittil i år. 20 er drept i palestinske angrep mot israelere i år.

I helgen varslet Smotrich, som selv er en religiøs, ultranasjonalistisk bosetter, at Israel vil etablere et titall nye bosetninger på Vestbredden. Han lovet videre at han og hans politiske allierte vil jobbe for å fjerne alle begrensninger på israelsk byggeaktivitet i de okkuperte områdene.

– Med Guds hjelp vil vi fortsette å utvikle bosettingsprosjektet og styrke israelsk kontroll over området, tvitret han søndag.

Israels finansminister Bezalel Smotrich, som også har ansvar for den okkuperte Vestbredden i det israelske forsvarsdepartementet, vil sette inn det israelske flyvåpenet og panserstyrker mot militante palestinere. Foto: Maya Alerruzzo / AP / NTB

Ulovlige

Rundt 700.000 israelere lever nå i 279 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967.

FNs sikkerhetsråd har i alle år siden krevd israelsk tilbaketrekning fra området. I 2016 slo det også fast at bosetningene er ulovlige og et brudd på den fjerde Genèvekonvensjonen og krevde full stans i all byggeaktivitet.

Smotrichs uttalelse i helgen ble møtt med protester både fra palestinske myndigheter og USA.

Internasjonale protester

– I tråd med vår langvarige politikk motsetter USA seg slike ensidige handlinger som gjør det vanskeligere å oppnå en tostatsløsning, og som står i veien for fred, sier talsperson for utenriksdepartementet i USA, Matthew Miller.

Israels ytterliggående høyreregjering utvider bosetningene som her i Givat Ze'ev, til tross for at FNs sikkerhetsråd har erklært dem ulovlige og de internasjonale protestene er sterke. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Norge har også gjentatte ganger protestert mot Israels stadige utvidelse av bosetningene.

– Den israelske bosetningspolitikken på okkupert land er i strid med folkeretten og må stanses, slo utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fast tidligere i år.