Israel-boikott slår tilbake på lokale bedrifter

TOMME: I mange land boikottes verdenskjente butikker. Bildet som er tatt 20. november 2023, viser en tom Burger King-restaurant som et resultat av boikotten i Egypt. Foto: Mohamed Abd El Ghany

I flere land boikottes verdenskjente merker på grunn av deres angivelige koblinger til Israel. I noen land utsettes de også for hærverk.

Med en eske i hendene kommer en mann i McDonald's i Istanbul. Restauranten er full av kundene, og alt virker normalt.

Men mannen er sint, og han begynner å rope. Så kaster han ut innholdet i esken. Den er full av mus.

– Spis de musene i stedet. Skam dere, sier han og går ut av butikken.



İstanbul Merter'de bir şahıs, bir kutu fareyi McDonalds şubesinin içine fırlattı.pic.twitter.com/ZMde2UGXXz — Haber (@Haber) November 6, 2023

En annen mann knuser vinduene til Burger King mens en tredje heller ut flere flasker med Cola Cola midt i veien.

Sinnet sprer seg

Mens krigen mellom Hamas og Israel fortsetter og de sivile dødstallene stiger, øker sinnet mot Israel. I flere land boikottes verdenskjente merker som McDonald's , Burger King, Coca Cola og Starbucks.

I noen tilfeller utsettes de også for hærverk.

McDonald's er en av merkevarene som rammes av boikottkampanjen. Det intensiverte seg etter at en McDonald's-franchise i Israel, drevet av selskapet Alonyal Limited, uttalte at de ville gi gratis mat til israelske soldater midt i den pågående krigen med Hamas.

Franchisetakere andre steder i Midtøsten tok raskt avstand og sa at de ikke hadde noe å gjøre med beslutningen om å hjelpe soldater. Noen franchise- McDonald's-restauranter begynte også å gi donasjoner til Gaza i solidaritet med palestinerne.

Likevel stopper dette ikke sinnet som sprer seg i land som Tyrkia, Libanon og Egypt.

WATCH: Burger King attacked in Istanbul, Turkey over Hamas-Israel warpic.twitter.com/4iJnEyBsIk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 8, 2023

– Vi straffer oss selv

Økonom Ibrahim Kahveci forklarer til tyrkiske DW at mange vestlige merkevarer er basert på franchisesystemet, og derfor bruker lokale råvarer og ressurser i sin produksjon.

Ved en boikottkampanje straffer man derfor lokale selskaper.

– Det er som å straffe oss selv, sier han.

– Selskapet som eier Coca Cola i Tyrkia er Anadolu Group som er tyrkisk, og det samme selskapet har fire fabrikker i Palestina, i stedet for i Israel. Hva boikotter vi da? spør han og fortsetter:



– Dette gjelder for eksempel også Burger King i Tyrkia. En tyrkisk bedrift eier det. Så når man boikotter Burger King, boikotter man det tyrkiske selskapet, legger han til.

Ber om stans

Boikotten pågår mange land. Spesiell stor oppslutning har den i Midtøsten, og mange oppfordrer folk til å delta i boikotten i sosiale medier.

En video publisert på X, viser hvordan sinte aktivister roper mot kundene i en McDonald's-restaurant i Egypt.

دا ارهاب مش مقاطعه

دا ارهاب مش تضامن مع قضيه

دا ارهاب

يعني ايه ننزل الي في ماكدونالدز يا جدعان pic.twitter.com/IOT8kxxoTv — Heba Mahrous (@HebaMahrous39) November 2, 2023

Torsdag 2. november oppfordret Federation of Egyptian Chambers of Commerce (FEDCOC) innbyggerne i en offisiell uttalelse om å avslutte boikotten fordi den går ut over lokale bedrifter.



– Disse selskapene opererer under franchisesystemet, og de ansetter titusenvis av egyptere, og de betaler skatt. De egyptiske franchisene står for mindre enn én prosent av forretningsvolumet til de svartelistede merkevarene, står det i uttalelsen.

I Jordan er det også en intens boikottkampanje. På Shooneez-supermarkedet i Amman, Jordans hovedstad, har produktene to typer etiketter.



Den ene annonserer prisen, og en annen rød etikett varsler kunder om at det aktuelle produktet er på en liste over boikottede varer.

«Vær oppmerksom. Disse produktene boikottes. Ditt valg», står det, ifølge The World.

Taper milliardbeløp

Siden 7. oktober har mange sluttet seg til boikottkampanjer mot flere internasjonale merkevarer for deres koblinger til Israel.

I noen tilfeller har ikke merkevaren direkte forbindelse til Israel, men noen tilknyttet dem har ytret støtte til Israel.

BOIKOTT: Folk demonstrerer utenfor en Starbucks i Washington, D.C. tidligere i høst. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Rapporter viser at boikotten påvirker salget. Det gjelder for eksempel Starbucks som tidligere denne uken leverte regnskapstall.

Der kom det fram at Starbucks er sunket 11 milliarder dollar i verdi på grunn av dårlig salg, streiker og boikotter.