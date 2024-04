Israel åpner grenseoverganger til Gaza etter USA-press

NØDHJELP: Den 2. april falt nødhjelp i fallskjerm over Gazastripen. Nå sier Israel at de skal åpne grenseovergangen Erez for nødhjelpe. Foto: RONALDO SCHEMIDT / NTB

Det ser ut til at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lyttet til Joe Biden og USAs krav om strakstiltak. Mens internasjonalt press gjennom den snart seks måneder lange krigen ikke ser ut til å ha hatt noen større virkning, er en klar beskjed fra Israels nære allierte noe Netanyahu ikke uten videre ignorerer.

Israel åpner grenseovergang

Ett av de viktigste kravene er at Israel skal åpne for mer nødhjelp til Gaza. Nå skal grenseovergangen Erez nord på Gazastripen åpnes for nødhjelp, ifølge den israelske statsministeren.

Åpningen av grenseovergangen er ifølge statsminister Benjamin Netanyahus kontor ett av flere umiddelbare tiltak for å få mer nødhjelp inn til Gazastripen. I en uttalelse tidlig fredag uttaler de følgende:

– Israel vil tillate midlertidig leveranse av nødhjelp gjennom Ashdod og Erez. Den økte nødhjelpen vil forhindre en humanitær krise og er nødvendig for å sikre fortsettelsen av kampene og oppnå målene for krigføringen.

Grenseovergangen Erez ble ødelagt i Hamas-angrepet i oktober, og den åpnes nå for første gang etter det.



Israel kommer også til å tillate bruk av havna i Ashdod for hjelpesendinger som skal til Gazastripen, tillegg til å slippe inn mer hjelp fra Jordan ved Kerem Shalom-grenseovergangen.

– Den økte hjelpen vil forhindre en humanitær krise og er nødvendig for å sikre den fortsatte kampen og å oppnå målene med krigen, heter det i en israelsk uttalelse.

Det er ikke kjent hva slags og hvor store mengder med hjelp som slippes inn.

Etter angrepet der sju hjelpearbeidere ble drept tidligere denne uken, har flere land krevd etterforskning. Reaksjonene på angrepet var kraftige og blant annet Canada ga uttrykk for at de ikke trodde på Israels påstander om at dette var et tragisk uhell.

PRESS: Joe Biden har hele veien støttet Israels rett til å forsvare seg etter Hamas terrorangrep den 7. oktober. Nå er tålmodigheten hans med Benjamin Netanyahu i ferd med å ta slutt. Foto: AP / NTB

Bidens advarsel til Netanyahu



Også Biden har krevd etterforskning av hendelsen. Nå er han veldig tydelig på at kravene USA stiller til Israel må gjennomføres, og at USA selv vil vurdere resultatene.

Biden krever å få se konkrete tiltak som må iverksettes for å håndtere den humanitære krisen på Gaza og beskytte hjelpearbeidere. En umiddelbar våpenhvile er helt nødvendig for å iverksette tiltakene, sa Biden.

Hvis ikke vil USAs tilnærming til krigen i Gaza forandres.

Etter at Netanyahus kontor annonserte åpningen av grenseovergangene har Det hvite hus ønsket tiltakene velkommen.

Nå må de iverksettes, sier talsperson Adrienne Watson i en uttalelse.

– Som presidenten sa i telefonsamtalen torsdag, vil det være avgjørende for USAs videre Gaza-polikk hvordan vi vurderer Israels umiddelbare grep på dette området og på andre områder. Det omfatter grep for å beskytte uskyldige sivile og sikkerheten til hjelpearbeidere, uttalte hun.

Den 13. mars lovet Israel å «oversvømme Gaza med humanitær hjelp» fra en rekke grenseoverganger.

Det sa den militære talsmannen Daniel Hagari til nyhetsbyrået Reuters.

Mange utfordringer

Tre uker senere, er det ingen som kan få øye på noen slik oversvømmelse av humanitærhjelp i Gaza. Talsmannen pekte også da på en rekke utfordringer, blant annet problemet med å få distribuert hjelpen i Gaza.

Når Biden er så tydelig på at de vil gjøre sin egen vurdering av grepene Israel tar på dette området, er det et signal om at de ikke vil akseptere forsøk som ikke fungerte, selv om Israel har en forklaring.

Hva slags konkrete endringer i USAs Israel-politikk vi kommer til å få se dersom Israel ikke innfrir kravene, er foreløpig ikke klart. Men USA har gjennom krigen støttet Israel med vesentlig militærhjelp og diplomatisk støtte gjennom den snart seks måneder lange offensiven.

USA har derfor muligheten til å trekke tilbake støtte eller avstå fra å bidra til Israels operasjon i Gaza på andre måter.

Netanyahu lytter til Biden

Det er andre gang på relativt kort tid at Joe Bidens innflytelse ser ut til å ha virket på Benjamin Netanyahu og Israels krigskabinett.

Den 11. februar advarte Biden Netanyahu mot å iverksette en bakkeinvasjon i Rafah sør på Gazastripen, der det befinner seg anslagsvis 1,5 millioner mennesker. Til tross for at Netanyahu den gangen svarte at Israel like fullt ville iverksette en bakkeoperasjon, har det foreløpig ikke skjedd.

Den 17. mars uttalte Netanyahu at han ville gi sivilbefolkningen en mulighet til å forlate Rafah først, men at bakkeinvasjonen skulle likevel iverksettes:

– Ikke noe internasjonal press vil stanse oss i gjennomføringen av alle krigens mål. For å oppnå dem vil vi også operere i Rafah, uttalte Netanyahu.

Foreløpig har han altså ikke iverksatt den varslede bakkeoffensiven.

Den 5. april faller stadig bombene over Rafah, også natt til fredag. Men hvis det iverksettes en bakkeinvasjon nå, vil det være å ignorere USAs krav om nødhjelp og umiddelbar våpenhvile. Det ser ikke ut til at Netanyahu og krigskabinettet ønsker å støte fra seg sin mektigste allierte.

RAFAH: Byen bombes og er overfylt av internt fordrevne, men den fryktede bakkeinvasjonen har latt vente på seg. Biden har tydelig gitt uttrykk for at USA ikke støtter noen slik bakkeinvasjon uten at sivilbefolkningen er ivaretatt. Foto: MOHAMMED ABED / NTB

Hele verden reagerer

De nordlige delene av Gazastripen har de siste månedene i stor grad vært avskåret fra å motta nødhjelp via bakketransport.

FN advarte i forrige måned om at hungersnød i det nordlige Gaza er «nesten uunngåelig» som følge av krigen som har rast i de palestinske områdene siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Israels angrepet på hjelpearbeidere fra World Central Kitchen (WCK) der sju mennesker ble drept tidligere denne uken, har vekket sterke reaksjoner verden over.