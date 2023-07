Isområder åtte ganger større enn Norge har forsvunnet

BORTE: Sjøen i Antarktis er mye fattigere på is enn normalt. Det bekymrer klimaforskerne. Foto: Science Photo Library / NTB

I 45 år har forskerne målt mengden is i Sørishavet. Aldri før har de registrert så lite is på denne tiden av året, melder CNN.

Det er vinter i Antarktis nå, en periode der havisen normalt fryser til og brer seg utover kontinentet.

Men i år har eksepsjonelle mengder is uteblitt.

I juli var det 2,6 millioner kvadratkilometer mindre is i Antarktis enn det var på samme tid i gjennomsnitt mellom 1981 og 2010.

Det er et område omtrent på størrelse med landet Argentina – eller åtte ganger større enn norske fastlandet.

PÅVIRKES: Selene i Antarktis trenger isen. I år er nivåene alarmerende lave. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo¨.

– Ekstremt

– Dette er ekstremt. Det bryter med alle forventningene våre, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hygen.



Han forteller at smelting i Antarktis har pågått i flere år, men at årets lave isnivåer er sjokkerende lavt.

FØLGER MED: Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt er bekymret over den dystre rekorden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nå er Antarktis stort i seg selv, men dette er enorme områder som bare har smeltet bort mens vi har sett på, sier Hygen.

Forrige rekord ble satt så sent som i fjor. Men i år er det hele 1,6 millioner kvadratkilometer mindre is enn det var da.

Tore Furevik, klimaforsker og leder ved Nansensenteret mener situasjonen vitner om hvor vi er på vei.

– Dette er et symptom på at vi er vei inn i et klima som vi aldri før har observert, sier han.

20230725: Klimaforsker Tore Furevik. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Rekordene henger sammen

Rekorden i Antarktis er den siste i rekken av flere dystre klimarekorder denne sommeren.

Nylig ble det kjent at snittemperaturene i Nord-Atlanteren aldri har vært målt høyere.

Samtidig har hetebølger i både Europa og Nord-Amerika ledet til livsfarlige skogbranner.

Forskerne er ikke i tvil om at alt dette henger sammen.

– Det er en helt ekstrem situasjon i år, sier Furevik.

INFERNO: Ferieøya Rhodos i Hellas har vært sterkt rammet av skogbranner i sommer. Hetebølgen i Europa skaper perfekte forhold for brannspredning. Foto: Petros Giannakouris/AP.

Han forteller at vi aldri har hatt så høye lufttemperaturer, verken i luften eller havet. Det påvirker hele kloden på ulike måter.

Hygen forteller at Meteorologisk institutt i fjor konkluderte med at 2022 var et ekstremår. 2023 blir mer ekstremt, mener han.



– Dette er hele klimasystemet som skriker ut at det endres, sier han om alle rekordene.

Vet ikke hvorfor det skjer



Forskerne vet ikke nøyaktig hvorfor så mye is har uteblitt fra Antarktis i år.

At forandringen er så stor fra i fjor, overrasker flere, ifølge CNN.

Furevik forklarer at mange ting påvirker isdekket.



Vindforhold og endringer i hav- og lufttemperatur spiller inn – og forandringene kan derfor variere mye.

– Derfor er det vanskelig i si om dette er en plutselig endring som vil fortsette, eller om det er veldig ekstremt akkurat i år, sier Furevik.

Han understreker likevel at isen i Antarktis har forsvunnet over tid, og at det trolig vil fortsette framover også.



Forskere CNN har snakket med mener det er for tidlig å slå fast at dette er den nye normalen for isen i Antarktis.

– Dette er en stor forskjell fra normalen, men vi vet havisen i Antarktis forandrer seg fra år til år, sier den amerikanske klimaforskeren Julienne Stroeve til kanalen.

Spiller viktig rolle



Isen i sør spiller en viktig rolle for klimaet, blant annet ved å reflektere solen.

– Hvit is reflekterer innstrålingen fra solen mye bedre enn mørkt hav. Så det kan ha en forsterket klimaeffekt at isen forsvinner, sier Furevik.

Isen er også med på å holde temperaturen i vannet nede.

Hvis den forsvinner, vil også mer is fra land smelte ut i stadig varmere hav, forklarer Furevik.

– Dette vil igjen gi mer havstigning i verden, supplerer Hygen.

I tillegg er isen definerende for dyre- og plantelivet i Antarktis.

AVHENGIG: Pingvinene trenger isen for å klare seg.

– Isen er viktig for økosystemet og biologien i havet på samme måte som i nord.

Pingviner og seler er avhengig av is for å kunne spise og hvile. Og uten isen forsvinner også planktonet og krillen, som er livsviktig for hvalene, skriver CNN.