Isolert fra omverden

Ett brød per dag. Timelange køer utover natten.

En sultkatastrofe står på trappene – i Europas forgård.

– Vi mangler absolutt alt du kan forestille deg. Mat, klær, alt vi trenger for å leve, sier Mary Asatryan.

MATKRISE: Mary Asatryan jobber med menneskerettigheter i Nagorno-Karabakh. Foto: Privat

Hun bor i Stepanakert, hovedstaden i den de facto uavhengige republikken Nagorno-Karabakh. Republikken ligger midt inne i Aserbajdsjan, som hevder at territoriet tilhører dem, men det store flertallet av befolkningen er etniske armenere.

Nagorno-Karabakh har i en årrekke vært i sentrum av en etnisk og territoriell konflikt mellom Aserbajdsjan og Armenia.

I flere måneder har Aserbajdsjan langsomt strammet grepet.

Nå sulter innbyggerne.



PROTESTER: Demonstranter i Stepanakert krever at veiforbindelsen til Armenia åpnes opp igjen. Foto: Ani Balayan / AFP

Lang konflikt



– Vi har allerede opplevd et massedrap mot oss. Nå skjer det igjen, sier Asatryan.

Konflikten om Nagorno-Karabakh er over 100 år gammel. Både Armenia og Aserbajdsjan har siden 1917 hevdet at territoriet tilhører dem, og krangelen har fortsatt etter at landene gikk fra sovjetrepublikker til selvstendige nasjoner.



ENKLAVE: Det omstridte området ligger inne i Aserbajdsjan. Foto: Grafikk / Torleif Hamre

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, til tross for det store flertallet av armenere. Den selverklærte uavhengige republikken, med rundt 120.000 innbyggere, har egne myndigheter, med tette bånd til Armenia.

Etter den 44 dager lange krigen i 2020 ble det undertegnet en våpenhvileavtale mellom Aserbajdsjan og Armenia, som blant annet skulle sikre en humanitær korridor. Denne heter Latsjin-korridoren, og har vært Nagorno-Karabakhs eneste forbindelse til omverden.

Avtalen ble forhandlet frem av Russland, som tradisjonelt har vært en alliert av Armenia. De satte inn rundt 2000 fredsbevarende styrker i området.

I desember i fjor blokkerte en gruppe Latsjin-korridoren. De ga seg ut for å være klimaaktivister, men Armenia hevder protesten er regissert av aserbajdsjanske myndigheter, skriver Reuters.

I april i år satte Aserbajdsjan opp en veisperring på Latsjin-korridoren, og siden 15. juni har det vært full blokade. Aserbajdsjan hevder at Røde Kors har brukt korridoren til å smugle varer inn til Nagorno-Karabakh, skriver Al Jazeera.



BEVOKTET: Bildet viser den aserbajdsjanske veisperringen ved inngangen til Latsjin-korridoren, som forbinder Nagorno-Karabakh med Armenia. Foto: Karen Minasyan / AP

Verken personer, mat eller medisiner kommer inn eller ut.

Med hendene fulle med krigen i Ukraina, har sikkerhetsgarantisten Russland ikke grepet inn.

Nå er Nagorno-Karabakh avskåret fra omverden.



Kort om konflikten i Nagorno-Karabakh Området Nagorno-Karabakh er folkerettslig en del av Aserbajdsjan, men flertallet av befolkningen er etniske armenere som ønsker å løsrive seg. De lokale armenerne i enklaven kontrollerer området og har væpnede militser, men er avhengig av støtte fra nabolandet Armenia. Det har skapt konflikt med Aserbajdsjan, som ikke ønsker at Nagorno-Karabakh skal bli selvstendig. Armenia og Aserbajdsjan ble suverene stater i 1991, da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Kort tid etter brøt den første krigen ut mellom Aserbajdsjan på den ene siden, og lokale armenske militser, med støtte fra Armenia, på den andre siden. Konflikten brøt ut i nye krigshandlinger høsten 2020. Opp mot 100.000 etniske armenere ble sendt på flukt, og flere tusen soldater på hver side mistet livet. Aserbajdsjan gjenerobret de armensk-okkuperte områdene utenfor Nagorno-Karabakh.

Etter seks uker ble det inngått en våpenhvileavtale, meklet frem av Russland. Avtalen bestemte også at en av de to hovedveiene mellom Armenia og Nagorno-Karabakh, Latsjin-korridoren, skulle bevoktes av russiske fredsbevarende styrker. Men krigen i Ukraina har bidratt til at Russlands rolle som fredsmekler har blitt svekket. Det har gjort at innholdet i våpenhvileavtalen ikke har blitt fulgt opp, og utsiktene for reelle fredssamtaler er dårlige.



Humanitær krise

– Vi står nå i fare for en matkrise, mener Morten Tønnessen-Krokan. Han er rådgiver i Røde Kors og frykter konsekvensene av blokaden.



Titusenvis av mennesker er avhengige av nødhjelpen som ikke lenger kommer gjennom korridoren.

– Røde Kors har bragt inn både mat og medisiner til denne enklaven i mange år. Det er veldig bekymringsfullt at vi nå ikke kommer inn med nødhjelp.

STRØMLØS: En liten gutt varmer seg ved stearinlyset. Befolkningen i Nagorno-Karabakh er nødt til å rasjonere og er uten strøm store deler av døgnet. Foto: Edgar Harutyunyan / AP

Han sier at Røde Kors er den eneste internasjonale organisasjonen som har hatt god tilgang til området.

– Vi har dialog med myndighetene på begge sider for å minne partene om at nødhjelp og humanitær hjelp må få komme inn.

BEKYMRET: Rådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors frykter en matkrise om ikke nødhjelp får slippe frem. Foto: Røde Kors

I Stepanakert er butikkhyllene tomme, forteller Asatryan. Nå må folk stå flere timer i brødkø utenfor bakeriene for å ha noe å spise.

Hun sier at grønnsakene som produseres på landsbygda ikke kan bli fraktet inn til byene på grunn av mangel på drivstoff.

– Forrige uke hadde vi en brødkrise, og selv jeg opplevde sult. Det høres sykt ut i det 21. århundre.

Internasjonalt press



– Vi har sett at EU prioriterer dette høyt og økt oppmerksomhet rundt saken vil legge press på myndighetene til å slippe inn humanitær hjelp, forteller Tønnessen-Krokan i Røde Kors.



I slutten av juli kom EUs utenrikssjef Josep Borell med en uttalelse om at EU er svært bekymret for den humanitære situasjonen i Nagorno-Karabakh.

Han sa at mangelen på medisiner og andre nødvendige varer allerede gir alvorlige problemer for lokalbefolkningen. Han mener det er aserbajdsjanske myndigheters ansvar å sørge for at Latsjin-korridoren er åpen for nødhjelp og trygg å bruke.

BRØDKØ: Mary Asatryan står i brødkø. Hun er nummer 298 i køen, og brødet hennes vil være ferdig klokken 02.45. Foto: Privat

Men i Nagorno-Karabakh frykter de at EU er mest opptatt av å beholde et godt forhold til olje- og gassrike Aserbajdsjan. Etter Russlands invasjon av Ukraina har EU inngått en avtale om å doble sin import av gass fra Aserbajdsjan.

– Den nye gassavtalen viser at alle er mye mer interessert i energisektoren enn å redde den armenske befolkningen og unngå et nytt folkemord, sier Asatryan.

Hun mener at energi-, økonomi- og handelsinteresser med Aserbajdsjan gjør at menneskerettigheter for befolkningen i Nagorno-Karabakh kommer i andre rekke.

FJELLVEI: En observatør fra EU ser ned på Latsjin-korridoren, som har vært den eneste veien for nødhjelp inn til Nagorno-Karabakh. Foto: Karen Minasyan

– Det er en veldig spent situasjon som krever en løsning så raskt som mulig, sier Tønnessen-Krokan.



Røde Kors har dialog med myndighetene på begge sider om å åpne for nødhjelp, men de håper på en varig fredsavtale.

– Det er en politisk løsning som må ligge til grunn, men frem til det foreligger så er vi nødt til å få frem hjelp både i Nagorno-Karabakh og i nabolandene, Aserbajdsjan og Armenia, til folk som har flyktet og savner sine kjære.