Isfront mellom Trump og DeSantis

Hvis man kikker på bookmakernes odds for presidentvalget i USA i 2024, ser man at de to største favorittene til å bli republikanernes presidentkandidat er Donald Trump og Ron DeSantis.

Dette kan forklare isfronten mellom de to.

Søndag holder Donald Trump et folkemøte i Miami og to andre steder i Florida, hvor Ron DeSantis er guvernør.

Ikke invitert

Trump holder folkemøtene for å hjelpe Republikanernes kandidater i innspurten av mellomvalget, men DeSantis er ikke invitert, selv om han er på valg nå.

Senator Marco Rubio er derimot invitert av Trump. Han kjemper mot Val Demings fra Demokratenes side.

SENATOR: Marco Rubio under en pressekonferanse 2. november. Foto: Joe Readle/AFP

– De inviterte ikke Ron, hvilket jeg mener er idiotisk. Hvorfor ikke iallfall prøve å unngå å gi inntrykk av fiendskap? Men til deres forsvar, vet jeg ikke om han hadde kommet selv om han ble invitert, sier en republikansk kilde til Politico.

DeSantis skal selv holde tre folkemøter søndag. Den sittende guvernøren skal besøke 13 byer i valgkampinnspurten.

Han er også favoritt til å vinne valget. Han leder over sin demokratiske motkandidat Charlie Crist med 11,5 prosentpoeng, ifølge RealClarpolitics' siste snittmåling.

– Jeg har ingen tro på at DeSantis taper dette, sier TV 2s tallknuser, Terje Sørensen, søndag – to dager før valget.

FLORIDA: Governor Ron DeSantis møter tilhengere lørdag. Han leder solid på meningsmålingene. Foto: Octavio Jones

– Trumpleiren skapte DeSantis

En av Republikanernes avtroppende medlemmer av delstatskongressen, Anthony Sabatini, mener at det er helt naturlig at Trump-leiren er mest opptatt av å hjelpe Rubio.

– Det var Trump-leiren som skapte DeSantis. Han hadde tapt med 10, 20, kanskje 30 prosentpoeng (i 2018) uten Trumps offentlige støtte, sier Sabatini.

Trump og DeSantis forsøker begge, ifølge Politico, å dempe konflikten i offentligheten.

Kan bli røft

Det politiske nettstedet har intervjuet ni personer med tilhørighet hos Republikanerne, som sier at det anspente forholdet kan utvikle seg til et verbalt slagsmål i offentligheten om kort tid.

Hvis Trump etter mellomvalget omsider sier offentlig at han stiller som presidentkandidat i 2024, blir DeSantis ifølge bookmarkerne en av hans farligste motkandidater.

Han har også økonomien til å hive seg inn i presidentkampanjen.

– Trump klarer ikke å legge bånd på seg og det vet Ron. Det vi ser så langt, er strategiske utspill som ikke går direkte på Trump. Ron er veldig smart. Det han gjør, kommer til å være kalkulert, sier en av Politicos kilder.

Se oversikt: Slik foregår mellomvalget

Kan skape momentum

Resultatet av kongressvalget tirsdag kan avgjøre om Trump går for å vinne tilbake Det hvite hus, eller ikke. Gjør Trumps støttespillere i det republikanske partiet det bra nå, skaper det momentum for hans eget kandidatur.

Trump har gjentatt de grunnløse påstandene om at han tapte det forrige valget i 2020 kun fordi demokratene jukset, og han advarer mot valgfusk også ved valget tirsdag.

Det har fått FBI og andre sikkerhetsstyrker til å advare mot muligheten for vold fra høyreekstremistiske Trump-tilhengeres side.