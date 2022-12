Irriterte seg over naboens respirator – 72-åring tok saken i egne hender

En 72 år gammel kvinne er pågrepet og siktet for drapsforsøk i Tyskland.

LIVSVIKTIG: En 79 år tysk gammel kvinne var avhengig av en respirator for å overleve. Hennes 72 år gamle romkamerat mente derimot at lyden fra maskinen var forstyrrende Illustrasjonsfoto: Allison DInner/AFP

Hendelsen skal ifølge tysk politi ha funnet sted på et sykehus i byen Mannheim onsdag kveld. Her var to av sykehusets pasienter, en kvinne på 72 og en annen på 79, innlosjert på samme rom.

Sistnevnte var koblet på respirator, da hun ifølge politiet var «avhengig av kunstig oksygentilførsel», skriver Bild.

Respiratoren laget lyd, som skal ha blitt for mye for den 72 år gamle romkameraten: Rundt klokken 20 gikk hun bort til respiratoren og skrudde den av.

– Hun mente at lyden fra respiratoren var forstyrrende, sier politiet ifølge The Guardian.

De ansatte ved sykehuset skal ha stormet inn i rommet og fått maskinen på igjen. De ga samtidig 72-åringen klar beskjed om at den 79 år gamle romkameraten var avhengig av respiratoren for å få tilført oksygen.

Livsviktig eller ei, lyden fra respiratoren var uutholdelig for 72-åringen.

– Selv om den mistenkte ble informert av de ansatte om at oksygentilførselen var et livreddende tiltak, skal hun ha skrudd den av på nytt rundt klokken 21, sier politiet i en pressemelding.

Helsepersonell hastet nok en gang til rommet for å utføre førstehjelp. 79-åringen er nå utenfor livsfare, men skal fremdeles ha behov for intensivbehandling.

72-åringen har nå byttet ut sykehusrommet med en fengselscelle. Etterforskningen pågår fremdeles.