Iranske medier legger skylden på demonstrantene

Iranske medier forsøkte å skylde nederlaget på demonstrasjonene mot regimet i Iran som oppsto i september da den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Iranske aviser skal ifølge nyhetsbyrået AP ha vendt seg til den velkjente taktikken med å anklage utenlandske fiender, inkludert USA, Storbritannia og Israel, for å dra i gang protester for å få landslaget ut av spillet.

BUDSKAP: Iranske fotballfans roper slagordet "Woman Life Freedom" i Qatar. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Forrædere

–Iran - 2; England, Israel, Saudi-Arabia og forrædere - 6, sto det i overskriften i Kayhan.

I avisen sto det at en politisk mediestrøm har forsøkt å skade "ånden" til det Iranske landslaget ved å angripe dem.

– Ingen av spillerne var klare i ånden, skrev Shargh daily.

Iran-fans på tribunen sang mandag Aminis navn, holdt oppe skilt og hadde på seg T-skjorter med protestslagord i tillegg til å bue under nasjonalsangen.

Mange fans så ut til å lure på om de skulle støtte landslaget sitt på bakgrunn av sikkerhetsstyrkenes voldelige angrep på demonstranter.

PROTEST: Iranske fotballfans holder opp skilt som viser "Woman Life Freedom og Freedom For Iran", før fotballkampen mellom England og Iran på Khalifa International Stadium i Doha Foto: Alessandra Tarantino/AP

Feiret tapet

Sikkerhetsstyrker har voldelig slått ned på demonstrasjoner og drept minst 419 mennesker, ifølge menneskerettighetsaktivister i Iran.

Mens kampen pågikk, utløste iranske sikkerhetsstyrker kraftige skudd mot demonstranter i en kurdisk by.

Ifølge avisen Vatanemrooz ble det rapportert at demonstranter i Iran feiret landets ydmykende nederlag i gatene, og brøt ut i jubel på kaffebarer da England scoret mål og tutet med bilhorn av glede etter kampen.

Opptak fra Teheran som har blitt spredt på nettet, viser motorsykkelførere som tuter og synger «Seks!» som refererer til Englands seks mål mot Iran.

PROTESTER: Protester i Iranske gater tidligere i høst, Foto: AP Photo/Middle East Images

Myndighetene stengte en kaffebar i byen Mashhad for at de jublet for England.

I løpet av kampen feiret de ikke lagets to mål. Spillerne risikerer kraftig tilbakeslag for enhver protest.

Det statlige nyhetsbyrået IRNA har forsøkt å promotere laget som et patriotisk symbol i uroen, og beskriver spillerne som «soldater som kjemper for å løfte landet sitt».

Forble tause under nasjonalsang

Irans landslagsspillere valgte å ikke synge med på egen nasjonalsang før VM-åpningen mot England.

Grunnen skal være misnøye med hvordan iranske myndigheter behandler demonstranter i hjemlandet.

Det ga kaptein Ehsan Hajsafi uttrykk for før kampen:

– Vi må erkjenne at noe ikke er riktig i landet vårt og at vårt folk ikke er glade. Vi er her, men det betyr ikke at vi ikke skal være stemmene deres eller respektere dem. Det vi har, er fra dem. Vi må kjempe. Vi må prestere og score mål for å gi det modige, iranske folk et resultat. Jeg håper ting endrer seg, slik folk håper på, sier Hajsafi, gjengitt av The Guardian.