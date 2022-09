Iransk politi: Kvinnens død var «uheldig»

BRENNENDE PROTEST: En demonstrant sleper en brennende motorsykkel under en demonstrasjon etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. 19. september, Teheran. Foto: AFP

brudMandag fortsatte demonstrasjonene i Iran, etter at Mahsa Amini (22) døde i varetekt hos det iranske moralpolitiet, kjent som Gasht-e Ershad. Politisjef i Teheran Hossein Rahimi sier hendelsen var «uheldig», og at den ikke skal gjenta seg, ifølge BBC. Flere iranske medier melder at Col Ahmed Mirzaei, som er lederen for det iranske moralpolitiet, skal ha blitt suspendert fra sin stilling.

Brudd på hijab-reglene

Kurdiske Amini ble pårgepet da hun besøkte Teheran med sin familie tirsdag forrige uke. Amnesty Internasjonal kaller pågripelsen en «tilfeldig arrestasjon». Det iranske moralpolitiet pågrep henne for brudd på landets hijab-regler, og tok henne med til politistasjonen. De skal ha sagt til familien hennes at hun skulle løslates etter opplæring.

BRENNER HIJAB: Iranske kurdere brenner hijab under demonstrasjon i en park i byen Sulaimaniya i Irak 19. september 2022. Foto: Shwan Mohammed / AFP / NTB

Amini var i koma da hun ble fraktet til sykehuset, og på bildene fra sykehuset har hun misfarging rundt ørene som tyder på fysiske slag. En CT-scanning av Aminis hode skal vise brudd, blødninger og hjerne-ødem, noe som stemmer med at hun skal ha fått slag mot hodet, skriver The Guardian. Dersom CT-scanningen blir bekreftet, vil det være et hardt slag for Teherans politistyrker.

Politiets versjon

Ifølge politiet døde Amini enten av en hjertefeil eller av epilepsi.

Mandag uttalte politilederen Rahimi seg til pressen, og understreket at påstander om at Mahsa Amini ble slått eller mishandlet er «helt falske».

– Feige anklager er rettet mot politiet, som vi vil tilbakevise til dommedag, sier Rahimi ifølge Al Jazeera.

Forrige uke viste statskanalene i Iran Amini i et «opplæringssenter» der kvinner skoleres om bruk av hijab. På videoen får Amini et illebefinnende, og blir forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell.

POLITI: Iransk politi kjører forbi protestene i Teheran den 19. september. Foto: AFP / NTB

Aminis familie benekter at 22-åringen led av epilepsi eller hjertefeil. Politisjefen benekter at politiet har gjort noe galt:

– Det var ikke noen krangel eller motstand. Ingen glipp fra politiets side. Alle ordene som er publisert i cyberspace om dødsårsaken er blank løgn, sier politisjefen.

Voldsomme protester

På nettet deles informasjon om at moralpolitiet har drept Amini. Protestene er så omfattende at politisjefen så seg nødt til å tilbakevise dem i stedet for å ignorere dem. Også i gatene er protestene store.

KONDOLERTE: Irans president Ebrahim Raisi holdt en pressekonferanse den 19. september før han reiste til New York. Han fortalte at han hadde ringt kvinnens familie. Foto: HANDOUT / AFP / Scanpix

Flere hundre gikk i protesttog i gatene i Teheran mandag, og kvinner tok av seg hijaben i protest. Studentene på Universitetet i Teheran demonstrerte søndag. Bilder av brennende politimotorsyker og folkemengder som krever at hijab-reglene mykes opp sprer seg til en stor protest mot den sittende president Ebrahim Raisi.

Politiet brukte vannkanoner mot demonstrantene ifølge The Guardian. Mange kvinner i demonstrasjonen nektet å gå med hijab.

DEMONSTRANTER: Øyeblikket der demonstrasjonen i Teheran mandag går i oppløsning, og folk løper med ansiktene tildekket. Foto: AFP / NTB

Raisi har skjerpet reglene om hijab-bruk siden nyttår, skriver The Guardian. Nå forsøker han å roe gemyttene i forkant av at han tirsdag reiser til New York for å tale i FNs generalforsamlingen om irans atomavtale med vesten. Han skal ha ringt til Aminis familie og uttrykt sin sorg.

Utspill fra USA og EU

Studentene som samlet seg i Teheran og Shahid Behesti krevde en oppklaring på hvordan Mahsa Amini døde.

Det samme gjør USA. De krever at noen stilles til ansvar.

– Mahsa Aminis død etter skader hun pådro seg i politiets varetekt etter å ha brukt en «upassende» hijab er et frastøtende og grovt angrep på menneskerettighetene, sa en talsperson for sikkerhetsrådet i Det Hvite Hus.

Også EUs utenrikspolitiske talsmann har uttalt seg om saken.

– Det er helt nødvendig at de iranske myndighetene respekterer innbyggernes grunnleggende rettigheter, og at også de som pågripes ikke blir utsatt for noen form for mishandling.

Også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at hun vil ta opp saken med Iran.