Iran lover svar fra «hele aksen»

Etter at Hamas gikk til angrep på Israel lørdag, har Israel svart med kraftige motangrep. Angrepet på Israel omtales som det mest blodige som landet har stått overfor på over 50 år.

Israel har erklært krig, og flere tusen sivile har mistet livet i de pågående kampene.



FN anslår at mer enn 423.000 personer er fordrevet i Gaza, skriver AFP.

Fakta om Hamas Hamas ble dannet i 1987 under den palestinske oppstanden mot Israel, som kalles den første intifadaen.





Organisasjonen krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.





Organisasjonens charter ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967, men det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».





Det reviderte charteret understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina».





Hamas hadde tidligere formelle bånd til Det muslimske brorskap, men gruppens ledere sier at disse nå er avviklet.





I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.





I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene om å anerkjenne i Vesten.





Noen måneder senere brøt det ut i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen. Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas fratok Hamas regjeringsmakten.





Hamas har siden hatt makten i Gaza, mens Abbas og en midlertidig regjering styrer på Vestbredden. De to gruppene er bitre fiender.





Siden 2007 har Hamas og andre militante grupper utkjempet flere kriger med Israel.





Abbas avlyste i 2021 det planlagte valget, som ville ha vært det første på 16 år.

De siste tallene viser at minst 1537 mennesker er drept i angrep på Gaza og at minst 1300 er drept på israelsk side.

Ifølge det israelske forsvaret er det funnet 1500 døde Hamas-krigere.



Iran med trussel

Siden lørdag skal Israel ha sluppet 6000 bomber over Gazastripen, ifølge israelsk luftforsvar.

Det gjør Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian klar i sin tale.

Dersom Israel fortsetter angrepene på Gaza, kan konsekvensene komme én etter én, opplyser han under en pressekonferanse i Beirut i Libanon torsdag, skriver Sky News.

Han advarer om at «den sionistiske enheten» vil stå til ansvar, og referer trolig til Israel.

IRAN LOVER SVAR: En iransk kvinne holder et palestinsk flagg under en demonstrasjon i Tehran, Iran den 7. oktober. Foto: Wana News Agency

Begrepet sionistisk enhet referer til staten Israel, og brukes for å delegitimere israelsk suverenitet, ifølge Jerusalem Post.

– Med tanke på den fortsatte aggresjonen, krigsforbrytelsene og beleiringen av Gaza, kan det å åpne nye fronter være en reell mulighet, advarer han.



Allianse i ryggen

Skal vi tro utenriksministeren, vil ikke bare Iran vise motstand, men en hel «akse».

– Krigsforbrytelsene mot Palestina og Gaza vil straffes med svar fra resten av aksen, sier Amirabdollahian under pressekonferansen.

IRANSK MINISTER: Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian er klar i sin tale. Konsekvensene kommer. Her fra en pressekonferanse tidligere i 2023. Foto: Hassan Ammar / AP

Den iranske utenriksministeren spesifiserer ikke hvem denne aksen er, men ifølge Jerusalem Post, er aksen en allianse mellom blant annet Iran, palestinske militante grupper, Syria, og den libanesiske militante gruppen Hizbollah.

Til tross for at Iran støtter både Hamas og Hizbollah, er det ifølge vestlige kilder ikke bevis for at Iran var involvert da Hamas angrep Israel lørdag. Mange har imidlertid pekt på Irans sponsing av Hamas, som hjelp med våpen, opplæring og finansiering.