Invitert på fest med Elton John

Natt til mandag er det klart for årets Oscar-utdeling i Los Angeles der den norske filmen «Nattrikken» er nominert i kategorien beste kortfilm.

TV2 treffer regissør Eirik Tveiten utenfor Oscar-museet i Hollywood der han og de andre nominerte har hatt visninger av filmene sine.

Tveiten forteller at Alfonso Cuarón kom bort til ham etter visningen. Den meksikanske regissøren er produsent for filmen «Le pupiller» som er nominert i samme kategori som Nattrikken. Cuaron har tidligere vunnet Oscar for «Beste regi» to ganger med filmene Gravity og Roma. Nå ønsket han å utveksle kontaktinfo og ville gjerne se flere av filmene til Tveiten.

KOMPLIMENT: Eirik Tveiten sier han tok det som et stort kompliment at den berømte regissøren Alfonso Cuarón ønsket å se flere av filmene hans. Foto: Mathias Ask/TV2.

– Noe større kompliment kan man ikke få enn at en regissør som jeg ser opp til har lyst til å sende meg en e-post og se de andre filmene jeg har laget, sier Tveiten til TV2.

– Føler du litt forventningspress for å vise ham noe bra?

– Jeg må nok sile ut de dårligste filmene for å se hva han får da, sier Tveiten og ler.

Fest med Elton John

Oscar-utdelingen er også kjent for sine mange kjendisfester, og både regissør Tveiten og flere av skuespillerne har blitt invitert til Elton John sin fest etter at prisutdelingen er ferdig.

– Det blir så kult. Jeg gleder meg sånn. Det blir magisk, sier skuespiller Ola Hoemsnes Sandum til TV2.

– Det blir kanskje en litt bedre fest hvis dere vinner, eller tror du det blir en bra fest likevel?

– Nei, det blir en bra fest likevel. Det sykeste er at trøsten hvis vi ikke vinner så får vi komme på festen til Elton John. Det er helt sinnssykt, sier han.

NATTRIKKEN: Sigrid Kandal Husjord (t.v.) spiller karakteren Ebba og Ola Hoemsnes Sandum spiller karakteren Ariel i "Nattrikken". Foto: Cylinder Production AS

Regissør Tveiten tror også at det blir god stemning hos musikklegenden.

– Da er det bare å ta på seg alle de riktige glitterdressene og brillene, så da glir vi inn der, tror jeg, sier Tveiten.

Føler ikke presset

Hvis Nattrikken vinner blir det bare fjerde gang Norge henter hjem en Oscar-pris. I fjor fikk Liv Ullmann en æres-Oscar, mens den “Den danske dikteren” og dokumentaren om Thor Heyerdals Kon-tiki-ekspedisjon vant i heholdsvis 2006 og 1951.

Men Tveiten og Hoemsnes Sandum ser ikke ut til å føle noe stort press for å skrive ny norsk Oscar-historie.

HISTORISK: Natt til mandag blir det klart om Nattrikken henter hjem Norges fjerde Oscar-pris. Foto: Valerie Macon

– Personlig er det bare helt magisk og dritkult at vi er nominert i det hele tatt. Jeg føler ikke på noe press, jeg bare nyter det, sier Hoemsnes Sandum.

Tveiten sier at han nok kommer til å være litt nervøs i det vinneren av kategorien skal leses opp, men holder seg til den gamle Oscar-klisjeen om at det er en ære å bare bli nominert.

– Det er 20-30 personer som har lagt ned ganske mye arbeid, og som fortjener veldig mye anerkjennelse for den innsatsen de har lagt ned. Det får de nå som nominert, og da får man bare ta det som et bonus hvis den går hele veien, sier han.