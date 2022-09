Instagram får 406 millioner euro i bot

Datatilsynet i Irland har bøtelagt Instagram 405 millioner euro for brudd på GDPR-lovene. Boten tilsvarer fire milliarder norske kroner.

Instagram bøtelegges for å ha brutt personvernet til barn, gjennom publisering av epostadresser og telefonnumre, skriver Politico.

– Dette gjelder gamle innstillinger, som vi oppdaterte for et år siden, og vi har i ettertid lansert flere nye innstillinger som skal bidra til at tenåringer og deres informasjon er beskyttet, sier en talsperson fra Meta.

Dette er den tredje boten et Meta-eid selskap er ilagt av Irland. Både Whatsapp og Facebook er tidligere bøtelagt.

– Alle under 18 år får automatisk innstillingen satt til privat når de oppretter Instagram-konto, så kun personer de kjenner kan se hva de poster, og voksne kan ikke sende meldinger til tenåringer som ikke kjenner dem, sier talspersonen.

Dette er også den nest høyeste boten som er gitt under GDPR-regelverket. Amazon står for rekorden, etter at Jeff Bezos' selskap fikk 746 millioner euro i bot i fjor.