Ingen visste hva de skulle gjøre da en russisk pilot forvillet seg inn i byen

Da en russisk helikopterpilot ble tatt som krigsfange av sivile i okkuperte Kherson, oppsto et dilemma. Beslutningen som ble tatt har ført til landssvik-tiltale.

HOLDT VAKT: Andrij Skvortsov (til høyre) var blant vaktene som støtte på den russiske helikopterpiloten mens de sto vakt i Kherson. Ingen visste da at saken skulle bli grunnlaget for anklager om forræderi. Foto: Finbarr O'Reilly/The New York Times

Telefonen til Illia Karamalikov (51) ringte kvelden den 15. mars. Dette viste seg å bli en telefonsamtale som skulle endre alt.

Tre uker tidligere hadde russerne invadert Ukraina. Hjembyen til Karamalikov, Kherson, var den første regionhovedstaden som ble okkupert.

Som medlem av byrådet og en godt kjent forretningsmann i byen, hadde Karamalikov tatt initiativ til å starte en sivil vaktgruppe for å få bukt med plyndringen og kaoset som herjet.

Det var en av disse vaktene som ringte ham. Personen fortalte at en fyr i en uvanlig uniform dekket av gjørme hadde kommet inn mot kontrollpunktet.

Det viste seg at han var en russisk helikopterpilot. Det virket som han hadde fått granatsjokk. Han snakket usammenhengende og ble ekstremt redd når han skjønte at mennene foran ham var ukrainere.

– Han var nesten som et hjelpeløst barn, sier Andrij Skvortsov, som var til stede på vaktposten, til New York Times.

Vaktene forsto at helikopterpiloten måtte ha gått 16 kilometer fra flyplassen som ukrainerne akkurat hadde bombet.

Han ble pågrepet av vaktene, avvæpnet og plassert i et klasserom på en stengt skole. Men de ante ikke hva de skulle gjøre videre, og ringte derfor til Karamalikov.

Patriotisme eller forræderi?

Piloten var dermed krigsfange – tatt av sivile i en by kontrollert av fienden. Det som skjedde de neste timene, er bakteppet for det som skal utspille seg i en ukrainsk rettsal.

– Ingen visste hva de skulle gjøre, sier Mykhailo Velychko til New York Times. Han er advokat og representerer Illia Karamalikov i den kommende rettssaken.

Han skriver på sin egen Facebook-side at saken er det første forsøket på å skille den knivskarpe eggen mellom patriotisme og forræderi.

– Denne saken er helt spesiell. Spørsmålet som må stilles er: «Hva bør sivile i den okkuperte byen Kherson gjøre når de pågriper en soldat fra de russiske styrkene som har desertert fra avdelingen sin?», skriver Velychko i en tekstmelding til TV 2.

Videre påpeker han at svaret på dette spørsmålet kan koste Karamalikov livstid i fengsel.

– Man må huske på at man ikke kunne overgi ham til ukrainske styrker, fordi det ikke var noen ukrainere der på det tidspunktet. Det fantes verken politi eller påtalemyndighet, og varetektsfengselet var okkupert. Det var heller ingen representanter fra Røde Kors eller FN der, skriver han.

Karamalikov tok piloten med seg hjem og låste ham inn i et redskapsrom. Ifølge forsvareren er Karamalikov pasifist, og han var opptatt av å behandle fangen i henhold til Genèvekonvensjonen.

Det drives en kampanje for å få Illia Karamalikov løslatt.

Dilemmaet

Dilemmaet Karamalikov sto ovenfor viser gråsonene mellom forræderi og hva man kan forvente av folk som forsøker å overleve i en okkupert by i krig.

Skulle de drepe ham? Skulle de forsøke å holde ham innesperret på skolen? Holde ham fanget i skjul? Eller skulle de overlate ham til russerne?

Karamalikov valgte det siste. Han så ingen annen mulighet. Han kontaktet russerne og overleverte piloten til dem dagen etter.

Åtte måneder senere ble Kherson frigjort. Ukrainske myndigheter arresterer nå de som har samarbeidet med russerne og tiltaler dem for forræderi. Det gjelder også Karamalikov. Han venter nå på rettssaken og risikerer livstid i fengsel hvis han finnes skyldig.

Millioner av ukrainere har blitt tvunget til å sameksistere med russiske styrker for å overleve de siste månedene. De som anklages for å ha samarbeidet med okkupasjonsmakten, lever utrygt.

Karamalikov er tiltalt for å ha hjulpet en fiendtlig soldat i å rømme, og dermed å ha kjempet mot Ukraina. Men de som har blitt avhørt i saken, sier at han gjorde det eneste rette, ifølge New York Times, som har snakket med flere personer med kjennskap til saken.

Kunne satt alle i fare

Å overlevere piloten til fienden er brudd på krigens prinsipper. Men hadde han bedt vaktgruppen om å holde piloten fanget, kunne alle involverte blitt straffet hardt av russerne. Det tredje alternativet er det ingen som ser for seg: At Karamalikov selv skulle drepe piloten.

Russerne forlot Kherson by 11. november. Det var første gang på over åtte måneder ukrainere gjenvant styring over byen som før krigen hadde over 300.000 innbyggere.

Det kan bli utfordrende å få nødvendig infrastruktur opp og gå igjen. Mange mener sentrale styresmakter sviktet dem da invasjonen startet. Livet i byen ble uutholdelig. Uten å godta russernes sim-kort, rubler og matforsyninger, ville det vært ulevelig.

To personer som anklages for å ha samarbeidet med russerne er stripset til stolper i Kherson to dager etter frigjøringen. (AP Photo/LIBKOS) Foto: Libkos

Da den sittende byrådslederen flyktet, var det 51 år gamle Karamalikov som tok en lederrolle og gjorde forsøk på å holde hjulene i byen i gang. Vaktholdsgruppen som besto til slutt av 1200 personer var en del av dette.

De var ubevæpnet og hadde tillatelse av den russiske okkupasjonsmakten til å holde vakt og passe på portforbudet. Det finnes ingen beviser for samarbeid med russerne.

Karamalikov er en kjent mann i Kherson. Han er høy, kraftig, har et stort nettverk, og eier to populære nattklubber i byen. Ryktet som kynisk forretningsmann gjør at mange betviler hvor ærlig han er.

Samtidig har han gjort mye bra for byen, og selv kritikerne hans mener Karamalikov gjorde det eneste rette i den vanskelige situasjonen.

Ble pågrepet

I april ble situasjonen så presset i Kherson at Karamalikov bestemte seg for å ta med seg familien og flykte til Odesa – som hele tiden har vært under ukrainsk kontroll. På ukrainskkontrollert side ble Karamalikov umiddelbart arrestert.

Det viste seg at ukrainske myndigheter hadde overvåket telefonen hans og fått med seg avtalen om å overlevere helikopterpiloten til russerne.

Ifølge forsvareren ble han slått og kuttet under avhørene, men påtalemyndighetene i Kherson har ikke ønsket å kommentere påstandene eller saken for øvrig.

– Kjernen i saken er at ingen kan svare oss på hva annet Karamalikov kunne gjøre i den situasjonen han befant seg i, sier forsvareren.

Rettssaken er ikke berammet ennå, men saken har allerede fått mye oppmerksomhet i internasjonal presse.