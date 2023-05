Valg i Tyrkia:

President Erdoğan har vunnet åtte av ti jordskjelvetrammede byene i Tyrkia. – Ikke vær overrasket, sier journalist Can Ataklı.

Mandag kunngjorde valgkommisjonen at President Recep Tayyip Erdoğan fikk 49,5 prosent av stemmene. Opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu endte med 44,89 prosent.

Siden ingen av kandidatene fikk over 50 prosent, blir det holdt ny valgomgang 28. mai.

Jordskjelvrammede byer

Valgresultatet fikk mange til å lure på hvordan det var gått i de ti jordskjelvrammede byene i landet.



Ifølge det uoffisielle tallet har president Erdoğan vunnet åtte av de ti byene. I episenteret i provinsen Kahramanmaraş fikk Erdoğan 71 av stemmene. Kılıçdaroğlu fikk 22 prosent.

Byen Şanlıurfa ble også hardt rammet av skjelvet. Her fikk presidenten 62 prosent av stemmene, mens Kılıçdaroğlu fikk 36 prosent av stemmene.

Ørsmå marginer

En av byene Erdoğan tapte stemmer i, er Hatay. Likevel fikk den sittende presidenten 48,03 stemmene mens Kılıçdaroğlu fikk 48,07.

– Ikke vær overrasket, sier den kjente journalisten Can Ataklı i sin youtubekanal og fortsetter:

– Folk sender hjelp, men det er de som mistet alt som står midt i håpløsheten.

De fleste jordskjelvofrene bor fortsatt i telt, og president Recep Tayyip Erdoğan har lovet at jordskjelvofrene vil få et nytt hus innen ett år.

Dette løftet kan ha fått mange til å stemme på Erdoğan i de jordskjelvrammede områdene.

BEKLAGET: President Erdoğan har beklaget for håndteringen av jordskjelvet. – Vi var ikke i stand til å arbeide slik vi ønsket de første dagene, sa han. Foto: Emrah Gurel

– Tenk hvordan de har det. En regjering som lover dem å gi hus og jobb mens de ser byggingen foregår ved siden av dem, sier han og fortsetter:

– Selv om opposisjonspartiene sier at arbeidet skal fortsette, tror de ikke helt på dem, eller de frykter at planene utsettes. De tenker på de praktiske tingene.

– Alle offentlige resurser er brukt



Osman Sert er forsker og direktør av Panoramatr som lager meningsmålinger og forskningsrapporter i Tyrkia.

Ifølge han har president Erdoğan gjennomført en intens valgkamp og brukt all sin makt på å vinne valget.

– Regjeringen har brukt alle de offentlige ressursene uten å tenke på rettferdighet og likeverd, sier Sert.

– Gratis gassbruk



Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan meldte om et stort gassfunn i Svartehavet i desember 2022. I april besluttet Erdogan at gassforbruket til oppvarming av hus skulle være gratis i én måned.



HØY DELTAKELSE: Valget ble avholdt søndag 14. mai, og valgdeltakelsen var 85 prosent. Foto: Can Erok

Presidenten har også lovet å dekke kostnadene for en del av naturgassen som brukes i komfyrer og til annen matlaging. Dette tilskuddet vil vare i elleve måneder.

– Uten å være sikker på om denne naturgassen virkelig er tilgjengelig, har offentlige midler blitt brukt på dette.

Skattemidler har også blitt brukt i valgkampen for Erdoğans parti, sier Sert.

32 minutter vs 32 timer

Statskanalen TRT har også fordelt oppmerksomheten til de to kandidatene svært skjevt, ifølge opposisjonen.

TRT er Tyrkias offentlig eide allmennkringkaster med et bredt tilbud på nett, TV og radio.



CHP: Kemal Kilicdaroglu har vært leder for det skulære partiet CHP siden 2010. Foto: Murat Sezer

I april fikk president Erdoğan 32 timer av kanalens sendinger, mens Kılıçdaroğlu fikk 32 minutter.

Dette fikk Kemal Kılıçdaroğlu til å reagere i sin offisielle valgsending.

– I dag er TRT blitt et medieorgan til det regjerende partiet. TRT begår forbrytelser hver dag med sin kringkastingspolitikk mot sine egne prinsipper og lovverk, sa Kılıçdaroğlu og fortsatte:

– Selv om kanalen finansieres over skatteseddelen, lager den propaganda for regjeringen. TRT skjuler fakta fra offentligheten.

–Uberettiget fordel



Tyrkiske medier er i overveiende grad enten direkte eller indirekte kontrollert av Erdoğan .



Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) har sendt observatører til Tyrkia før valget. Mandag kom organisasjonen med kritikk mot valgprosessen.

– Den nåværende presidenten og de regjerende partiene hadde en uberettiget fordel. Fortsatte restriksjoner på grunnleggende forsamlings-, forenings- og ytringsfriheter hindret deltakelsen av enkelte opposisjonspolitikere og partier, så vel som sivilsamfunnet og uavhengige medier, sa internasjonale observatører i en uttalelse.

Journalisten Can Atakli mener at til tross for begrensingene har Kilicdaroglu klart å samle forskjellige opposisjonspartiene rundt ett bord, og skapt håp i landet.

– Likevel er det mye sinne. Det var så mye forventning om seier. Alle er sjokkert. Selv Erdogan ventet ikke dette resultatet, avslutter han.

En av journalistene bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.