Ingen ungarsk avstemning om Sveriges Nato-søknad før toppmøte

Det er ikke planlagt noen avstemning under den siste uka av nasjonalforsamlingens vårsesjon neste uke, skriver opposisjonspolitikeren Agnes Vadai på Facebook. Hun sier avgjørelsen er tatt av regjeringen til statsminister Viktor Orban.

– Orban ønsker heller ikke å stemme over at Sverige blir med i Nato neste uke. Putins tjener, heter det i Facebook-innlegget. AP skriver at de får bekreftet av en partifelle at avstemningen blir utsatt.

Også flere ungarske medier, blant dem hvg.hu og index.hu, skriver at nasjonalforsamlingen, som domineres av Orbans nasjonalistparti Fidesz, utsetter avstemningen. De viser til utspill fra regjeringen om at forholdet til Sverige er svekket, skriver Reuters.

– Orban er isolert

– Dette er den foreløpige agendaen for neste uke. Vi kommer til å foreslå å legge til ratifisering, og om det blir nedstemt, forsøker vi å legge den til fredag igjen, forklarer Vadai til TT over telefon.

Videre sier hun at dette enten vil føre til en ekstraordinær avstemning denne uka eller en avstemning i september. Hun anser sistnevnte som suverent mest sannsynlig.

– For å være ærlige er vi veldig triste over hvordan den ungarske regjeringen har håndtert dette, sier Vadai.

– Det er ikke bare Sverige som har kritisert Ungarns regjering, det har alle parter i den frie verden. Statsministeren er helt isolert, og dette er hvordan han vil slå tilbake, legger hun til.

Skjær i sjøen

Sverige har lobbet mot de ungarske og tyrkiske regjeringene med håp om å få godkjent søknaden om medlemskap før eller under Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Fra ungarsk hold har det blitt hevdet at Sverige har inntatt en fiendtlig holdning etter kritikk av Orbans regjering, blant annet for å ha svekket rettssikkerheten i landet.

I Tyrkia har en rekke koranbrenninger i Sverige vekket harme, og onsdag føyet enda en seg inn i rekken.

Utenriksminister Hakan Fidan fordømte koranbrenningen, og sa at det er uakseptabelt å tillate anti-islam-demonstrasjoner i ytringsfrihetens navn.

Tvilende Kristersson

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har kalt inn parter fra de tre landene til samtaler i Brussel neste uke, i forsøk på å få til et ja til svensk Nato-medlemskap på toppmøtet i Vilnius.

– Nå er det på tide å ønske Sverige velkommen inn som fullverdig medlem i Nato, sa Stoltenberg.

Tidligere onsdag uttrykte Sveriges statsminister Ulf Kristersson tvil om hvorvidt landet vil få innpass før toppmøtet.

– Sverige vil bli medlem av Nato, men ingen kan love at det skjer i Vilnius eller rett før møtet, selv om det hele tiden har vært vår og våre alliertes ambisjon, sa Kristersson i et intervju med SVT.

TT har onsdag kontakten Kristersson, men han har ikke ønsket å kommentere påstanden.