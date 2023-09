– Ingen kan føle seg trygge nå

FORFERDET: Byrådsleder Erik Pelling i Uppsala er forferdet over den ekstreme volden som natt til torsdag tok livet av en uskyldig 25 år gammel kvinne i hans by. Foto: Frode Hoff/ TV 2

UPPSALA (TV 2): Voldsbølgen i Sverige, som tar flere liv hver dag, er et bevis på at Sverige har mislykkes.

Det sier byrådslederen i byen som ble hardt rammet i natt.



Det rolige boligstrøket i Uppsala ser ut som en krigssone, etter den kraftige eksplosjonen natt til torsdag.

Eksplosjonen tok livet av en 25 år gammel kvinne mens hun lå og sov i sengen sin.

KRIGSSONE: I denne boligen lå den 25 år gamle kvinnen og sov, da hun mistet livet i den voldsomme eksplosjonen. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Byrådsleder Erik Pelling i Uppsala er, som resten av befolkningen i universitetsbyen, helt satt ut av nattens ekstremt voldelige hendelse.



– Det er med sjokk og forferdelse vi ser at denne ondskapen får råde i Sverige nå. En voldsspiral som har pågått i flere uker, og der svært mange mennesker har mistet livet, sier Pelling til TV 2.

Rekruttert fra hele Sverige

Han skjønner at mange nå er redde. Livredde.

Og han forstår også at mange er så redde at de nå vil flytte.

– Vi er helt nødt til å få en slutt på rekrutteringen av veldig unge gutter, som kommer tilreisende fra hele Sverige og blir rekruttert inn i denne kriminaliteten, sier byrådslederen.

ETTERFORSKNING: Politiets kriminalteknikere finkjemmer boligområdet i Uppsala eter eksplosjonen. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Han mener at dette ikke bare er et problem for Sverige, men også for hele Norden og Europa.

– De kriminelle gjengene har forgreninger i Europa, med ledere som sitter i Tyrkia og fjernstyrer denne typen kriminalitet. Så dette er et spørsmål for hele EU, sier han.

– Kan ramme Norge

Byrådslederen frykter for hvordan denne voldsbølgen kan spre seg til Norge og Danmark, om den ikke stanses.



– Nå er det Sverige som rammes, men dersom dette får fortsette er det flere land som kan bli rammet. Det blir fort et problem for hele Norden. Derfor er det nå veldig viktig at Sverige, Norge og Danmark jobber tettere sammen for å stanse denne spiralen, sier byrådslederen.

– Hvordan har Sverige kommet hit?

– Vi har akseptert segregasjon i utsatte områder, og vi har ikke prioritert forebyggende innsats godt nok. Norge har noe å lære av oss der, med å jobbe mer forebyggende.

AVSPERRET: Hele det svenske politiet jobber med å løse voldsbølgen som herjer i landet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Pelling mener voldsbølgen er et klart bevis på at Sverige har mislykkes.

– Sverige som nasjon har ikke lykkes, det er helt åpenbart. Noe har vi gjort feil, og vi er helt nødt til å gjøre ting annerledes framover.

– Kan folk føle seg trygge?

– Akkurat nå kan ingen føle seg trygge. Dette er en fryktelig situasjon med hensynsløs vold, som hele tiden blir trappet opp. Vi har store problemer i Sverige nå, og det kommer til å kreves en nasjonal samling og mer innsats enn vi har lagt ned til nå – for å få bukt med dette.



Vil sette inn militæret

Opposisjonsleder Magdalena Andersson sier at Socialdemokraterna ønsker å sette inn militæret, for å få bukt på den pågående voldsbølgen.

– Regjeringen må begynne å være handlekraftige. Dette er ikke Sverige, slik kan vi ikke ha det i Sverige, sier Andersson til Aftonbladet.



Til Sveriges Radio sier hun at militæret blant annet kan bistå politiet med transport, teknisk støtte og vakthold.

Andersson understreker imidlertid at hun ikke vil at militæret skal bistå politiet med politifaglige oppgaver ettersom de ikke har bedt om det.