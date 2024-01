SIGG OG SKINNJAKKE: Med sigarett i hånden, snakker Kim Jong-un med fremmøtte på det som skal være en ammunisjonsfabrikk i Nord-Korea. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

I nye uttalelser i landets partipresse, sier Nord-Koreas leder at «0,001 millimeter» er nok til provosere til krig.

Nord-Koreas øverste leder Kim Jong-un raser mot Sør-Korea.

– Vi ønsker det ikke, men har ingen intensjon om å unngå krig, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Han lover samtidig at en sørkoreansk grenseovertredelse på så mye som «0,001 millimeter» vil være å anse som en krigserklæring.

– Krig vil ødelegge Sør-Korea, og gi et utenkelig nederlag for USA, slår Kim fast.

Vil endre grunnloven

Den nordkoreanske diktatoren har den siste tiden gjort frontene mot sør stadig steilere:

Nyttårsaften talte Nord-Koreas leder Kim Jong-un til sentralkomiteen i landets eneste parti, og slo fast at gjenforening med sør ikke lenger er mulig.

FAMILIEBESØK: I et udatert bilde er Kim Jong-un og datteren Ju-ae på besøk i en militærfabrikk. Bildet ble pubilisert 5. januar. Ansiktene i bakgrunn er sensurert fra nordkoreansk side. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Nå stenger han alle organisasjoner som jobber for gjenforening med Sør-Korea, så vel som de som tillater turister fra sør å reise til Nord-Korea.

I tillegg vil han nå endre den nordkoreanske grunnloven. Sør-Korea skal for første gang ansees som en fullstendig separat stat, sier Kim.

Diktatorens nye linje er nemlig at gjenforening er umulig, fordi Sør-Korea ønsker «regimets kollaps og gjenforneing gjennom absorbsjon».

Han hevder også at Nord-Koreas militære opprustning blir gjort «i selvforsvar», og ikke for å tvinge Sør-Korea til gjenforening.

Nyvunnet selvtillit

Etter partitalen på tampen av fjoråret, mente professor Vladimir Tikhonov i Koreastudier ved Universitetet i Oslo at talen kan oppfattes som et uttrykk for nyvunnet selvtillit.

Den skal Kim ha vunnet i møter med Russlands president Vladimir Putin.

– Når jeg leser det Kim snakker om, kan man observere at hans nære relasjoner med Putin hjelper hans selvtillit. Det ser man om man sammenligner hans møte etter møtet de hadde, sa professor Tikhonov.

NYTTÅRSTRADISJON: Bildet av Kim og barna skal være tatt 1. januar ved Mangyongdae barnepalass i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang. Barna skal ha deltatt i ungdomspartiets vårfestival-forestilling. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Putin og Kim møttes i september i Russlands fjerne Østen. Da lovet Kim at han «støtter alle Putins avgjørelser».