Natt til torsdag norsk tid tok tidligere visepresident Mike Pence imot spørsmål fra CNN verten Dana Bash og publikum i Iowa i et såkalt «Town Hall»- intervju.

Pence svarte blant annet på spørsmål om tiltalen mot Trump og krigen i Ukraina.



Den tidligere visepresidenten kritiserer blant annet Trump for å ha hatt et lite kritisk blikk på Russlands president Vladimir Putin.

SATT PÅ PRØVE: Natt til torsdag var det utspørring av Mike Pence under en såkalt «Town Hall». Der retter han kritikk mot Trump. Foto: Scott Olson / AFP

Her sikter Pence blant annet til en tidligere uttalelse fra Trump, hvor sistnevnte beskrev Putin som et «geni», under et konservativt radioprogram tidligere i år, skriver CNN.

– Ingen er over loven

– Alle som setter seg selv over grunnloven, burde aldri være president, sier Pence, og understreker at «ingen er over loven».

Til tross for kritikken, virker det ikke som at Pence har noen intensjon med å forverre situasjonen til den tidligere presidenten.

VIL BLI PRESIDENT: Mike Pence ønsker å stille som presidentkandidat i 2024. Foto: Alex Brandon / AP

På spørsmål om den pågående etterforskningen av Trump, mener Pence at en potensiell tiltale mot en tidligere president kan risikere å splitte landet ytterligere.

Onsdag publiserte Pence en valgkampvideo hvor han kom med kunngjøringen om sitt presidentkandidatur for republikanerne.

Den tidligere visepresidenten utfordrer med dette Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley og Chris Christie i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat.

Pence startet nominasjonskampen i et folkemøte i Iowa onsdag ettermiddag norsk tid. Allerede her kom den tidligere visepresidenten med krass kritikk av Trump.

Dårlig stemming

Stemmingen mellom Mike Pence og Donald Trump har vært dårlig siden stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

STORMING: Den 6. januar 2021 ble Kongressen i USA stormet. Det har skapt et politisk kaos i USA. Foto: Jose Luis Magana

Visepresidenten fryktet her for eget liv da hemningsløse Trump-tilhengere vandret rundt i kongressbygningen mens de ropte «heng Mike Pence».

Behøver en endring

CNN vert Dana Bash starter spørsmålrunden med å spørre om hvorfor Pence stiller som presidentkandidat.

Den tidligere visepresidenten svarer at han ønsker å gi tilbake til landet som har gitt han og familien hans muligheter. Videre peker han på at demokratene og Biden-administrasjonen ikke gjør nok, og at det må skje en endring.