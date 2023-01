Ingen besøkslogger fra Bidens bolig

Årsaken er at boligen er privat eiendom, opplyser Det hvite hus' juridiske rådgiver og Secret Service.

– Som for hver president gjennom flere tiår i moderne historie, er hans personlige bolig personlig, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus' juridiske rådgiver.

Saken om de hemmeligstemplede dokumentene er vanskelig for Biden, som har rettet skarp kritikk mot ekspresident Donald Trump for hans håndtering av hemmeligstemplede dokumenter. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Secret Service, som har som oppgave å beskytte nåværende og tidligere presidenter samt familiene deres, fører ikke selv «egne besøkslogger fordi det er en privat eiendom», sier talsmann Anthony Guglielmi.

Republikaneren James Corner, som leder tilsynskomiteen i Representantenes hus, krevde søndag tilgang til besøkslogger fra Bidens hus i Wilmington, etter at det ble funnet hemmeligstemplede dokumenter i garasjen og et kontor der.

Sammenlignes med Trump-sak

Republikanerne forsøker å trekke paralleller mellom Bidens dokumentsak og den om tidligere president Donald Trumps håndtering av slike dokumenter.

Ekspresidenten er under etterforskning for håndteringen av klassifiserte dokumenter etter han forlot Det hvite hus i 2021. FBI fant hemmeligstemplede dokumenter under en razzia på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida i august.

Demokratene har i årevis forsøkt å få tak i besøkslogger fra Mar-a-Lago, men har ikke lyktes med dette. Saken er politisk ømfintlig for Biden, som har kritisert Trump for dokumentsaken.

Speaker i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, sa mandag at partiet hans vil finne ut om Biden har levert inn alle dokumentene.

– Er det flere der ute? Jeg tror det er mange spørsmål folk vil ha svar på, og vi ønsker å få all mulig informasjon, sa McCarthy.

Betydelig forskjell

Juridiske eksperter peker på den store forskjellen mellom Bidens og Trumps dokumentproblem.

Mens Bidens advokater umiddelbart leverte et lite antall til nasjonalarkivet og lovte å samarbeide om granskingen, nektet Trump å returnere dokumentene som ble funnet hos ham, og FBI endte med å måtte raide hjemmet hans for å hente tilbake rundt 13.000 dokumenter, hvorav 100 var hemmeligstemplet.

Justisminister Merrick Garland utnevnte torsdag en spesialetterforsker som får ansvaret for etterforskningen av Bidens håndtering av dokumentene.

En separat spesialetterforsker jobber allerede med Trumps dokumentsak og med hans mislykkede forsøk på å gjøre om på utfallet av presidentvalget i 2020.

Det hvite hus påpeker mandag at Biden gjeninnførte tradisjonen med å føre og jevnlig publisere besøkslogger for Det hvite hus, etter at Trump-administrasjonen stanset med dette.