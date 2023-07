Ingeborg (28) flyktet fra flammene:– Skremmende

Ingeborg Geitvik Kjalnes (28) er én av over 30.000 mennesker som er evakuert fra den truende skogbrannen som er ute av kontroll på Rhodos.

– Det er ganske så kaotisk her. Flere hundre personer har sovet rundt omkring i loungen og sovesaler, sier Geitvik Kjalnes til TV 2.

KAOTISK: Folk ligger tett i tett på gulvet i sovesalen på evakueringshotellet. Foto: Privat

Hun og kjæresten kom til Lardos på Rhodos, fra Ørsta, natt til torsdag, samen med to andre vennepar.

Skummelt

De var litt bekymret for skogbrannene som herjet, men fikk beskjed fra Apollo at det var ingen grunn til bekymring.

Men allerede fredag kveld fikk de nødvarsel på mobilen.

– Det var litt ekkelt, sier 28-åringen.

Hun og kjæresten snakket med personalet på hotellet. De fikk da beskjed om at dette varselet gjaldt ikke deres område, så de kunne bare slappe av.

SKREMEMNDE: Den enorme røykskyen kom stadig nærmere Ingeborg og vennene. Foto: Privat

Timene gikk og de så røyken fra de heftige brannene komme stadig nærmere.

– Vi var litt redde da den kraftige røyken kom så nær, sier hun.

To nødvarsel på ett døgn

Lørdag formiddag fikk de nok en gang nødvarsel på telefonene.

På ny fikk de beskjed fra hotellpersonalet om at dette ikke gjald dem.

Men så fikk de kontrabeskjed.

– Rundt 16.30 lørdag fikk vi melding fra Apollo om å pakke det mest nødvendige, og evakuere, sier Geitvik Kjalnes.

Med høy puls ble ting pakket i en fei. De ventet i halvannen time i resepsjonen før de ble fraktet med buss til Ixia på nordenden av Rhodos.

Ferien til Ingeborg Geitvik Kjalnes ble langt fra slik hun hadde tenkt. Foto: Privat

Evakuerte fra en rekke ulike hotell ble samlet på et digert hotell i denne byen.

– Vi, og flere hundre andre, har måttet sove på sofa, i solstoler og på bademadrasser i loungen og sovesalen her. Og tre små barn måtte sove i samme reiseseng, sier 28-åringen.

– Ingen informasjon

Paret syns de har fått skuffende lite informasjon fra reiseoperatøren Apollo.

– Det var noen fra Apollo her blant de evaluerte i natt. Men det er lite eller ingen informasjon å få om hva som skjer videre, sier Geitvik Kjalnes.

Kommunikasjonsrådgiver Beatriz Rivera i Apollo sier til TV 2 at de har forståelse for at kundene deres er frustrerte.



Kommunikasjonsrådgiver Beatriz Rivera i Apollo Foto: NTB

– Det er ingen tvil om at gjestene våre som er der nå har hatt et tøft døgn, sier Rivera.



Lørdag evakuerte Apollo åtte hoteller i det branntruende området, med i overkant av 250 norske gjester.

– Evakueringen omfatter ufattelig mange mennesker, så det har vært utrolig vanskelig å finne alternative overnattingssteder for alle i natt. Noen av våre reisende har derfor dessverre måtte tilbringe natten i en resepsjon, andre på et konferanserom. Dette er naturligvis langt ifra en optimal situasjon, men det har rett og slett ikke vært mulig å oppdrive alternativer, sier Rivera.



HOTELL I BRANN: Ett av hotellene på Rhodos som lørdag ble slukt av flammene. Foto: Reuterts

Apollo forteller at 90 av deres kunder skal fly hjem fra Rhodos søndag, mens 115 skal hjem onsdag.

– Vår førsteprioritet nå er å finne alternative bosteder for disse. Gjennom hele natten og søndag morgen har vi jobbet på spreng for å finkjemme hele øya for ledige hotellrom, og det vil vi fortsette med. Inntil videre gjør vi alt vi kan for å informere de berørte via SMS – noe som er utfordrende da både nett og telefonlinjer er ustabile og til tider helt nede, sier Rivera.



Kanselleringer

Selv om Geitvik Kjalnes syns det er uheldig at ferien deres fikk en dramatisk vending, er det andre hun tenker mer på.

– Det er trist med en slik ferie. Men jeg tenker mye mer på de som har mistet hjemmene sine i brannen, vi er tross alt bare turister, sier 28-åringen.

FLYKTER: Over 30.000 mennesker er evakuert fra deler av Rhodos på grunn av de enorme skogbrannene. Foto: Lefteris Damianidis/ InTime News via AP

Brannvesenet har kategorisert brannen på Rhodos og Evvia, samt hele østkysten av det greske fastlandet, som kategori 5 – det vil si det høyeste på risikoskalaen for brann.



Søndag kansellerte reiseselskapet Tui alle flyginger til Rhodos fram til tirsdag, mens Apollo har kansellert flere planlagte reiser til den greske øya.