Indonesia vedtar kontroversielt sexforbud

Den indonesiske nasjonalforsamlingen stemte tirsdag for et kontroversielt lovforslag:

Seksuell omgang utenfor ekteskapet skal forbys. Dette melder nyhetsbyrået Reuters. Lovendringen er en del av en omfattende pakke med lovendringer som vedtas under ett.

Det inngår også et forbud mot å fornærme presidenten, som begrenses av at det kun er presidenten som har anledning til å anmelde forholdet. Blant de vedtatte lovendringene kommer også et forbud mot å spre holdninger som motsier den nasjonale ideologien kjent som «Pancasila».

Kritikere hevder lovendringene vil svekke sivile rettigheter i verdens tredje største demokrati.

Utløste protester

Det har i forkant vært bekymring for at loven skal ramme turismen i landet. Lovforslaget medfører at det blir forbudt for turister på for eksempel Bali, dersom de ikke er gift.

Da lovforslaget ble behandlet i 2019, utløste det nasjonale protester.

I år har protestene vært mer dempet. En gruppe studenter hadde samlet seg utenfor nasjonalforsamlingen, men de omfattende, nasjonale demonstrasjonene har uteblitt.

Lovgivningen har også blitt moderert siden forrige gang den ble fremmet for votering.

Opp til ettt års fengsel

I loven om sex utenfor ekteskap og forbud mot samboerskap, fremgår det at disse forholdene kun kan anmeldes av en ektefelle, en forelder eller et barn.

Lovartikler om blasfemi, protester uten forvarsel og anti-Pancsila-loven er alle svært problematiske, ifølge den indonesiske jurisiske eksperten Bivitri Susanti.

– Staten kan ikke håndtere moral, sier han, og legger til at dette er et langt skritt i gal retning for demokratiet.



Nå som loven er vedtatt, vil den tre i kraft om tre års tid, når myndighetene og relevante institusjoner har implementert reguleringene.