India med vellykket månelanding

Under en uke etter den mislykte russiske månelandingen, melder India seg på det nye månekappløpet.

Det 1500 kilo tunge landingsfartøyet landet klokken 14.34 norsk tid.

LANDINGSFARTØYET: Vikram Lander veier ett og et halvt tonn. Foto: Indian Space Research Organization (ISRO)

– India er på månen!, jubler statsminister Narendra Modi – som klappet og veivet med det indiske flagget etter at landingen ble bekreftet.

Indiske Chandrayaan-3 er det første fartøyet som lander på månens sørpolsområde. Etter landingen skal et lite kjøretøy kjøre ut og undersøke stedet.



Først på sørpolen

– Dette er en stor fjær i hatten til India, sier seniorrådgiver ved Norsk romsenter, Pål Brekke, til TV 2.

– Det er vanskelig. Kun 40 prosent av forsøkene har vært vellykket. India er det fjerde landet som har landet et fartøy på månen, og det er første gang det skjer nær sørpolen, sier Brekke.



Landingsstedet er bare 100 kilometer unna der det mislykkede forsøket russerne hadde med Luna 25 i forrige uke.

Håper å finne vann

Området både inderne og russerne har pekt ut er tidligere ikke utforsket. Det er her man ser for seg at framtidige månebaser kan bli etablert.

– Dette området er det ingen som har vært på før. Det er mye kratre og dalsøkk hvor solen ikke har skint på mange millioner år. En sonde har tatt bilder fra disse dalsøkkene og funnet det som ser ut som is.



Pål Brekke er fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter Foto: Norsk Romsenter

– Håpet er at denne isen kan brukes både til væske og lage drivstoff til videre ferder, sier Brekke.

Månebasene er ikke bare tiltenkt å utforske månen, men også som et utgangspunkt for bemannede marsferder.

Viktigere er indikasjonene på at det kan finnes vann her.

Mislykket russisk forsøk

Til nå er det bare Russland, USA og Kina som har gjennomført en kontrollert landing på månen. Både India, Japan og Israel har tidligere gjort mislykkede forsøk på å sette et fartøy på månens overflate.



50 år etter den siste russiske månelandingen lå det russiske Luna-25 månelandingsfartøyet an til å være først med å lande i månens sørpolsområde.

16. august gikk romfartøyet i bane rundt månen og skulle etter planen lande mandag.

RUSSISK SONDE KRASJET: Luna-25 krasjet ned på månens overflate i forrige uke. Foto: Roscosmos State Space Corporation

Men dagen før kunne det russiske romsenteret Roskosmos opplyse at «fartøyet har opphørt å eksistere etter et sammenstøt med månens overflate».

Indiske romfartsmyndigheter publiserte mandag bilder av kratrene der de regnet med å finne en landingsplass for Chandrayaan-3.

For inderne handler det ikke bare om prestisje å lykkes. Det handler også om penger. I likhet med USA har India privatisert deler av sin romfartsindustri.

Brøkdel av Artemis-pris

Den indiske måneekspedisjonen er relativt sett svært billig. Budsjettet for Chandrayaan-3-ekspedisjonen tilsvarer 74 millioner dollar, ifølge den indiske romfartsorganisasjonen ISRO.

BØNN: Indere gjør et hinduistisk rituale for en trygg månelanding onsdag. Foto: ADNAN ABIDI

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa budsjetterer mer enn ti ganger så mye – 93 milliarder dollar – på Artemis-programmet som tar mål av seg å bringe mennesker tilbake på månen innen 2025.



Artemis-programmet er mye mer omfattende enn en indisk enkelttur.

Nasa ser for seg å gradvis bygge opp en bærekraftig tilstedeværelse for å gjøre erfaringer og teste ut teknologi til en bemannet marsferd.

USA: Nasa ser for seg å gradvis bygge opp en bærekraftig tilstedeværelse for å gjøre erfaringer og teste ut teknologi til en bemannet marsferd Foto: Joseph Rimkus

Kappløp og «teknologisk suverenitet»

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har president Vladimir Putin styrket romsamabeidet med Kina.

Lederen for det russiske romfartsprogrammet Roskosmos, Jurij Borisov, understreker at det er i Russlands interesse å fortsette romfartssatsingen etter krasjlandingen til Luna 25.

– Det handler ikke bare om landets prestisje og oppnåelsen av geopolitiske mål. Dette handler om å sikre forsvarskapasiteter og å oppnå teknologisk suverenitet, sa Borisov i et intervju med den statlige russiske tvkanalen Russia-24.

Eksperter tviler på om den russiske romfartsorganisasjonen vil få de midlene den ber om.

Kineserne planlegger å sende en bemannet romferd til månen innen 2030.