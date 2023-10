– Ikke mulig å utrydde Hamas

Dårlig vær har i helgen stoppet en bakkeinvasjon på Gazastripen.

Tåke gjorde at planen til Israel har blitt utsatt noen dager. Det er uklart hvor lenge det blir utsatt, og en invasjon kan kunne skje når som helst.

Informasjonen er ikke bekreftet fra offisielt hold, men den amerikanske avisen The New York Times har sitert tre anonyme høytstående offiserer i det israelske forsvaret.

EKSPERT: Palle Ydstebø har kommentert krigen i Israel flere ganger. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Ifølge kildene deres er Israel sin plan å eliminere Hamas´ ledere.

Men å utrydde Hamas totalt, mener hovedlærer i Forsvaret Palle Ydstebø ikke vil være mulig.

– Jeg tror ikke dette er mulig å gjøre militært. Hamas er mer enn bare folkene, det er også en ideologi.

– Ekstremt krevende

Ydstebø tror at Hamas har tilstrekkelig støtte blant palestinere og peker også på at de har røtter til det muslimske brorskapet.

Han peker også på at det er flere utenlandske aktører som tjener på at Hamas fortsetter å eksistere.

ANGREP: Et av flere angrep på Gazastripen 7. oktober. Foto: Ariel Schalit /AP

– Blant annet Iran som ser seg tjent med å holde Hamas oppe og bruke dem som et pressmiddel mot Israel og hele den israelske staten.

– Så det å utrydde Hamas totalt sett er ekstremt krevende, og man klarer ikke det med bare militære midler.

Ydstebø forklarer videre at det heller ikke er i Israels er tjent med eller har planer om å eliminere Hamas totalt.

Dette er fordi Hamas også er en politisk bevegelse som bruker terror som et virkemiddel.

– For å bli helt kvitt det, må man nærmest legge hele områder helt flatt.

Tror ikke på okkupasjon

Tidligere har USAs president Joe Biden gått ut og sagt at det vil være en stor tabbe av Israel å gå inn og okkupere Gaza. Ydstebø tror ikke at Israel vil gå inn for en okkupasjon, fordi det vil være ekstremt krevende å ha kontroll på alle de sivile i området.

– Så politisk så tror jeg ikke det har noe for seg å gå inn for en okkupasjon.

Men han utelukker ikke helt at Israel kan velge å gå inn.

– Det kan være at de velger å gå inn og ta et område for å utrydde det som finnes av Hamas´ krigere der, for så å trekke seg ut igjen etter hvert.

EKSPLOSJON: Røyken stiger etter et israelsk angrep mot Gazastipen søndag 15. oktober. Foto: Ariel Schalit / AP

Skulle Israel velge å inn på bakkenivå i Gaza tror hovedlæreren at vi vil se mer av situasjonene vi nå ser. Han tror at de sivile vil være mer utsatt enn det de allerede er.

– Da Israel oppdaget alle disse tunnelsystemene til Hamas i 2014, gikk de inn for å ødelegge disse. Da ble flere hus og flere bygninger angrepet og delvis ødelagt.

– En klar joker

I helgen sa kontreadmiral Daniel Hagari, i det israelske forsvaret at 155 familier har fått beskjed om at deres kjære blir holdt som gisler, ifølge Times of Israel. Mandag formiddag ble dette tallet oppjustert til 199.

Ydstebø tror at Hamas kan true med å drepe gislene dersom Israel truer dem for mye.

ISRAEL: En israelsk tanks på vei mot Gazastripen. Foto: Yuri Cortez / AFP

– Men de kan også plassere gislene på en slik måte at de havner i fronten av offensiven. Så det er en klar joker som Hamas har som Israel er nødt til å ta hensyn til.

– Ikke minst fordi flere av disse er utenlandske statsborgere, sier Ydstebø.

Han tror også at en mulighet kan være at fordi Hamas har forberedt seg så godt over en lang periode, at de har flere alternative planer for gislene. En av disse kan være å frakte gislene ut til tryggere steder, og bruke disse i forhandlinger.