– Vi blir minst tusen, alle i gult med plakater og flagg, vi skal rope «ikke min konge» når han kommer forbi oss. Vi vil være så synlige og høylytte som mulig, og helt umulig å ignorere, sier lederen for Republic, Graham Smith til TV2.

Sammen med republikanske aktivister planlegger han å demonstrere langs ruten til prosesjonen som går mellom Buckingham Palace og Westminster Abby.

LEDER: Leder for Republic Graham Smith. Foto: Olof Andersson

Smith forteller at den republikanske bevegelsen i Storbritannia har vokst og fått fart på seg etter dronning Elizabeths bortgang.

– De har mistet stjernespilleren sin, dronningen. Jeg tror hun var selve monarkiet for mange. Nå står de igjen med 4 kongelige, Charles, Camilla, William og Kate, som ikke klarer å snu dette.

Pomp og prakt midt i en levekårskrise

Smith mener det å ha en massiv, dyr fest midt i en levekårskrise blir dårlig mottatt. Han tror det bare er en vei for de kongelige, og det er nedover.

– Du tror ikke kong Charles appellerer til folket?

– Vel, meningsmålinger viser kun 9-15 prosent entusiasme for kroningen. Han er en vanskelig person å la seg sjarmere av, han er splittende. Jeg tror folk bare vil fortsette å stille spørsmål ved hvorfor vi fortsetter med denne personen.

Kanskje William, men ikke Charles

På en benk i Green Park bare noen steinkast unna Buckingham Palace sitter Grace og Sandra. De er ikke nådige i sin dom over kong Charles.

– Jeg beundret dronning Elizabeth, men jeg har ikke noe særlig til overs for kong Charles, sier Sandra.

Hun trekker fram forholdet mellom Charles og Camilla mens han var gift med prinsesse Diana.

IKKE FANS: Grace og Sandra har ikke noe særlig til overs for konge Charles. Foto: Olof Andersson

Grace er enig og sier hun var langt mer interessert da dronning Elizabeth var monark og har ikke planer om å se kroningsseremonien.

– Jeg tror ikke kong Charles er en spesielt populær person, men hvis det var William ville jeg sett kroningen.

Fortsatt bred støtte

Men til tross for at meningsmålinger viser at støtten til monarkiet har falt de siste årene, vil fortsatt flertallet beholde det.

En fersk meningsmåling fra YouGov, på oppdrag fra BBC, viser at 58 prosent fortsatt foretrekker monarkiet framover et folkevalgt statsoverhode.

Utenfor palasset finner vi Angela som synes kroningen av en ny monark er stort.

– Jeg syns det er fantastisk! Dessverre kan vi ikke være her fordi vi bor i Spania, men vi skal se det på TV.

FANTASTISK: Angela syns det er fantastisk med kroningen av ny monark. Foto: Olof Andersson

Det anslås at kong Charles kroning vil koste om lag 100 millioner pund, men den virkelig prislappen blir ikke kjent før etter kroningen.

En tidligere undersøkelse fra YouGov viser at flertallet ikke ønsker at kroningen skal bli finansiert av skattebetalerne.



Skattefinansierte Kardashians

– Mange bryr seg ikke om monarkiet som institusjon. Kongefamilien har blitt skattefinansierte Kardashians. Det handler bare om kjendiser, kjoler og å selge magasiner, sier Graham Smith.

Han mener nettopp det har blitt et problem for kongefamilien.



Meningsmålinger viser at det er særlig de unge som har liten interesse for de kongelige, mens de over 65 år i stor grad støtter monarkiet.

MONARK: Selve kroningen av kong Charles og dronning Camilla vil trolig bare ta noen timer, men det er satt av tre dager for å feire begivenheten i Storbritannia. Foto: Jane Barlow

Ifølge assisterende redaktør i storavisa The Telegraph, Camilla Tominey, kan den manglende støtten blant de unge kanskje gi grunn til å bekymring.

– Det er derfor kongen vil gjøre denne kroningen så inkluderende som mulig, fordi den må appellere til et mangfoldig folk og det handler ikke bare om alle generasjoner, men også etnisitet.

Tominey legger til at hun mener kongen har klart seg ganske bra til tross for spekulasjoner om at monarkiet kunne stå ovenfor en krise etter dronning Elizabeth bortgang.

– Det har alltid vært uenighet om hvorvidt vi bør ha en kongefamilie her i landet eller ikke, sier hun til TV 2.

Gått ut på dato

Kimberly, Eli og Paris forteller at de ikke ser poenget med kongehuset.

– Det er bortkastete penger på en familie jeg ikke bryr meg om i det hele tatt.

PENGESLØSERI: Utdatert, gammeldags og bortkastede penger mener denne gjengen Foto: Olof Andersson

– Når du ser på monarkiet ser du bare masse fordommer og forskjellsbehandling. Personlig syns jeg det å godta det er et slag i ansiktet, sier Kimberly.

Eli er enig og sier det er en voksende forakt mot monarkiet.

– Det er utdatert, gammeldags og bortkastede penger. Vi går gjennom en levekårskrise og det å kaste bort penger på dette er barbarisk.

Korrupt

– Et demokrati bør ikke ha et arvelig statsoverhode.

Smith mener argumentet om at monarkiet forsvarer demokratiet ikke holder mål fordi monarkiet er bygd på hierarki og arv.

70 ÅR: Det er 70 år siden sist en monark ble kronet i Storbritannia. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

– Det krever at vi gjør unntak for dem. Det er ikke å gå for langt å si at monarkiet er korrupt fordi de kongelige og palasset misbruker offentlige penger hele tiden, på personlig bruk, på reise, på overdreven sikkerhet som går imot råd fra politiet. De misbruker også sine offentlige posisjoner for å kreve unntak fra en rekke lover, sier Smith.

Smith legger til at en folkevalgt leder kan du kvitte deg med, men at de kongelige sitter man fast med, uansett hvem de er.

Han tror ikke Charles hadde hatt kjangs dersom det var valg.

Mer støy nå enn før

Kong Charles har ved flere anledninger blitt utsatt for egg-kastere når han har vært ute på oppdrag.

Lederen for Republic sier de ikke vil kaste egg på kong Charles under kroningen. Han aviser også spekulasjoner om at demonstranter vil forsøke og forstyrre eller skremme hestene i prosesjonen.

Smith sier de vil være mest synlig på Trafalgar Square, men også spre seg utover hele ruten til prosesjonen.

– Vi er ikke et land av rojalister, sier han og peker på at meningsmålinger viser at de fleste er likegyldige til kongefamilien og i økende grad kritisk.

TRØBBEL: Smith tror monarkiet er i trøbbel. Foto: Olof Andersson

– Er det større appetitt for å bli kvitt monarkiet nå?

– Ja, jeg tror det er en avgjørende forskjell hva gjelder måten folk vil respondere til kong Charles på sammenlignet med dronningen. Vi har drevet kampanjen i lang tid, vi har hatt små demonstrasjoner, men vi har aldri vært i en posisjon til å demonstrere slik vi gjør nå.

Smith legger til at man ser et kulturelt skifte i demokratier rundt om i verden hvor folk i større grad ser monarkiet som en institusjon som ikke er i synk med moderne verdier.

– Jeg tror monarkiet er i trøbbel. Charles og William er ikke de rette til å snu trenden, de vil ikke klare å vinne folket tilbake igjen, sier Smith.