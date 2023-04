– Ikke et våpenproblem

På sitt første offentlige arrangement siden han ble arrestert og stilt for retten i New York, erklærte Donald Trump seg selv den mest våpenvennlige presidenten i USAs historie.

Denne helgen holder våpenorganisasjonen National Rifle Association sin årlige samling.

Det er et arrangement enhver republikansk politiker med presidentambisjoner deltar på.

Til tross for de nylige masseskytingene i Nashville og Louisville er det ingen deltakere der som tar til ordet for strengere våpenkontroll, snarere tvert imot.

– Den mest våpenvennlige presidenten

Til stående applaus inntok Donald Trump scenen fredag, og der kom han med en våpenerklæring om seg selv:

– Jeg var den mest våpenvennlige presidenten og mest for det andre grunnlovstillegget av alle som har sittet i Det hvite hus.

VÅPENVENNLIG: Trump erklærte seg selv for tidenes mest våpenvennlige amerikanske president. Foto: AP/Darron Cummings

Han lovet forsamlingen å fortsette å beskytte grunnlovstillegget, som sikrer retten til å eie og bære våpen, hvis han med deres støtte ble valgt til president igjen i 2024.

Ironisk nok førte Trumps Secret Service-beskyttelse til at deltakerne på arrangementet ikke fikk lov til å bære våpen.

Vil ha væpnede lærere

Han var klar på at våpenkontroll nesten aldri vil kunne forhindre angrep fra «forstyrrede individer».

– Dette er et problem med mental helse, et sosialt problem, et kulturelt problem og et spirituelt problem, mener Trump.

Den tidligere presidenten sier han vil kjempe for skattelette som kompenserer lærere som skaffer seg skytevåpen og får våpentrening.

Buet på Pence

Trumps tidligere visepresident fikk en mye kjøligere velkomst da han skulle snakke. Mike Pence ble buet på av mange i salen, som var misfornøyd fordi han ikke hadde støttet Trumps påstander om valgfusk i 2020-valget.

– Jeg elsker dere også, spøkte han.

BUET PÅ: Tidligere visepresident Mike Pence fikk ingen varm mottakelse. Foto: AFP

Pence foreslo at staten bør betale for å bevæpne skolevakter og at skyldige i masseskytinger skal henrettes i løpet av kort tid.

– Vi trenger en føderal dødsstraff, med rask ankemulighet, som sikrer at de som begår masseskyting blir henrettet i løpet av måneder, ikke år.

Har stor politisk innflytelse

Våpenlobbyen og NRA har stor politisk makt på republikansk side og konservative kandidater kjemper om å få deres støtte og penger.

Potensielle presidentkandidater som guvernør Ron DeSantis, senator Tim Scott og de tidligere guvernørene Asa Hutchinson og Nikki Haley deltok alle fysisk eller virtuelt på arrangementet og holdt taler.

I 2016 var NRA en viktig støttespiller for Donald Trump og brukte over 300 millioner kroner på valgkampen hans.

NRA-leder Wayne LaPierre er klar på at organisasjonen ønsker å bruke sin innflytelse politisk.

– Våpenhatende politikere bør aldri gå til sengs uten å være redd for hva denne organisasjonen, og våre millioner av medlemmer, kan gjøre med deres politiske karriere.