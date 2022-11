Ikke enige om pristak på gass

INGEN CHAMPAGNE: Tsjekkias industriminister, Jozef Sikela, beholder champagneflasken i kjøleskapet, for det ble ingen enighet om et nødbrems-gasstak på EU-møtet torsdag. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Torsdagens ekstraordinære møte for EUs energiministere endte uten enighet. Det er det fjerde krisemøte om strøm og energi denne høsten og vinteren.

– Vi åpner ikke champagnen ennå, men vi har flasken i kjøleskapet, sa industriminister Jozef Síkela fra Tsjekkia på en pressekonferanse etter møtet.

Han innrømmet at diskusjonen hadde vært opphetet om pristak på gass.

Tsjekkia ledet møtet, fordi landet har formannskapet i EU dette halvåret. Nå blir det nytt krisemøte, trolig den 13.desember.

EU-kommisjonen er imot pristak på gass, og har i steden foreslått en slags «nødbrems» hvis gassprisen når 275 euro per MWh i fjorten dager. Det stilles også andre betingelser for at denne mekanismen skal tre i kraft.

– Dette forslaget ble lagt fram for bare to dager siden, så det er ikke så overraskende at det ikke ble enighet, sa EUs energikommissær Kadri Simson etter møtet.

Kritikerne av forslaget har påpekt at grensen er lagt så høyt at dette «nød-pristaket» aldri kommer til å slå inn.

Blokkerer energipakke

Ialt 15 EU-land har bedt om et pristak på gass. Det har vært antydet at dette pristaket kunne ligge rundt 150-180 euro per MWh. Hensikten er å hindre skyhøy gasspris, som igjen smitter over slik at strømprisen blir høy.

Andre deler av energipakken, blant annet enklere behandling av nye fornybare energiprosjekter, er det enighet om. Det gjelder også felles innkjøp av gass for alle EU-landene. Så lenge det ikke er enighet om gasstaket, blir heller ikke de andre delene av energipakken vedtatt.

Spanias energiminister kalte forslaget på bordet for en usmakelig vits på vei inn i møtet. Også land som Belgia, Hellas og Polen har vært svært kritiske til EU-kommisjonens forslag.