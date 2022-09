– Ikke bare landesorg, men en sorg over kontinenter

FOLKEHAV: Folk flokker til gaten utenfor Buckingham Palace for å hylle og sørge over Dronning Elizabeths bortgang. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Onsdag uteble hun fra et planlagt arrangement. Torsdag ytret Buckingham Palace bekymring over helsen hennes. Så, klokken 19.30 norsk tid, ble Dronning Elizabeth II bekreftet død.

– Dronningen sovnet stille inn ved Barmoral denne ettermiddagen, skriver Buckingham Palace på sine sider, som er gått i svart.

SKOTTLAND: En mann legger ned blomster for å hylle dronningen ved Palace of Holyroodhouse. Foto: Lee Smith / Reuters

Med dronning Elizabeths bortgang er en æra i britisk historie over.

– Det er en spesiell følelse å få være med på hennes bortgang. Dette er veldig vemodig og vil berøre mange, sier historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

ENGLAND: En britisk kvinne tar til tårene etter nyheten om dronningens dødsfall. Foto: Henry Nicholls

Verden i sorg

Historikeren tror dødsbudskapet blir mottatt med sorg over hele verden - spesielt i Storbritannia og i de 15 andre samveldelandene.

– Det blir ikke bare en landesorg, det blir en sorg over flere kontinenter, sier Schulsrud-Hansen.

USA: I Washington flagges det amerikanske flagget på halv stang. Foto: Anna Moneymaker Les mer CANADA: Også i Canadas hovedstad Ottawa flagges det på halv stang. Foto: Dave Chan / AFP Les mer

Selv om dødsfallet vil ryste folket, er han usikker på om de vil ta til gatene i like stor grad som de gjorde under prinsesse Diana.

– Jeg tror at det blir en mer avbalansert sorg. Hun var veldig gammel, og jeg tror de vil hylle henne i hennes ånd, som var rolig og down to earth, sier Schulsrud-Hansen.

Bilder fra Storbritannia viser imidlertid store folkemengder samlet, folk som legger ned blomster og flere som er tydelig berørt.

ENGLAND: Bilder av dronningen vises ved Piccadilly Circus i London og folk flokker til. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Kirkeklokkene ringer i gatene

Ole Martin Skilleås, som er professor i filosofi ved UIB og ekspert på britisk kulturhistorie, befinner seg i Oxford.

– Jeg hører at kirkeklokkene slår en sakte og sorgfull rytme utenfor. Dette vil gå opp for folk på en annen måte etter hvert. Et stort apparat er satt i gang som markerer for hele nasjonene at det er en sorgprosess vi alle skal gjennom, sier han.

TYSKLAND: Blomster er langt ned utenfor den britiske ambassaden i Berlin. Foto: Christophe Gateau / DPA / AP

I Roma ble det holdt ett minutts før kampen mellom Lazio og Feyenoord. Det samme gjorde Manchester United og Real Sociedad før kampen på Old Trafford i Manchester.

– Det er naturlig at vi har kommet til dette øyeblikket, men samtidig er det noe uvirkelig over det også, mener Øyvind Bratberg.

ITALIA: Ett minutts stillhet på Stadio Olimpico i Roma før kampen torsdag kveld. Bilder av dronning ble vist på storskjerm. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Han er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap og Storbritannia-kjenner.

– Dronningen har fulgt flertallet av den britiske befolkningen gjennom hele deres livsløp og med stoisk ro holdt stand på tvers av voldsomme samfunnsendringer. Det vil bli et stort tomrom når hun er borte, sier Bratberg.

«Beundret henne hele livet»

En rekke norske politikere har uttrykt sin sorg, så vel som internasjonale.

I sosiale medier flommer også hyllestene og kondolansene fra folk og kjendiser over.

USA: Her hedres dronningen på Times Square i New York. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Elton John, en av Storbritannias mest kjente artister, skriver på Twitter at han er i sorg.

«Dronning Elisabeth har vært en svært viktig del av livet mitt fra barndommen frem til denne dagen, og jeg vil savne henne dypt», skriver han.

Også Victoria Beckham er i sorg og kaller dødsfallet et tap for hele verden.

Mick Jagger fra Rolling Stones kaller henne hele landets bestemor. Realitykjendis Paris Hilton kaller henne «The Original girl Boss».

Mange kjente personer skriver om sine hjertelige møter med dronningen.

Tidligere president i USA Barack Obama skriver at han var heldig som kjente henne.

Den brasilianske fotballhelten Pelé har publisert flere bilder av han selv og dronningen, og sier han har beundret henne hele livet.

