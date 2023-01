Ian (51) dømt til 130 år for drapet på turist – så kom sannheten for en dag

Albert «Ian» Schweitzer fra Hawaii ble dømt for voldtekt, kidnapping og drap på den 23 år gamle turisten Dana Ireland tilbake i 1991. Nå er han renvasket.

ÅR 2000 VS 2023: På bildet til venstre er Albert «Ian» Schweitzer i retten tiltalt for kidnapping, voldtekt og drap på en ung amerikansk turist på Hawaii. Bildet til høyre er fra øyeblikket han ble renvasket tirsdag denne uken.

I 1991 ble Hawaii rystet av et fryktelig drap.

En 23 år gammel turist, Dana Ireland fra Virginia, var ute og syklet et avsides sted i ferieparadiset da hun ble truffet av en bil. Skadet og hjelpeløs ble hun så voldtatt, banket og etterlatt for å dø, skriver nyhetsbyrået AP.

DREPT: Dana Ireland ble drept under en sykkeltur på Hawaii i 1991. Foto: Jennifer Sinco Kelleher

Da Ireland ble funnet, var hun så vidt i live. Hun døde senere på sykehus. Sykkelen hennes ble funnet flere kilometer unna. Den så ut til å ha blitt truffet av en bil.

Drapet på den unge turisten forble et mysterium i flere år. Politiet var under sterkt press for å finne gjerningspersonen, eller personene.

Fikk tips fra kriminell

I 1994 mente politiet de hadde fått et gjennombrudd i saken. En mann som var siktet i en kokainsak kontaktet politiet og sa at halvbroren hans, Frank Pauline Jr, hadde vært vitne til angrepet på Ireland.

Pauline satt allerede fengslet for seksuelt overgrep og tyveri. I avhør hevdet han at det var brødrene Ian og Shawn Schweitzer som hadde angrepet og drept Ireland.

24. JANUAR 2000: For nøyaktig 23 år siden startet rettssaken mot Albert «Ian» Schweitzer som var tiltalt for voldtekt, kidnapping og drap begått ni år tidligere. Foto: W.M. Ing/Hawaii Tribune-Herald via AP

Pauline ble avhørt minst syv ganger, og forklaringen hans forandret seg hver gang. Til slutt snakket han seg selv inn som medskyldig i saken.

På tross av manglende fysiske bevis, ble Schweitzer-brødrene tiltalt i 1997. De hevdet hardnakket sin uskyld.

Alle de tre tiltalte mennene ble på at tidspunkt sjekket ut av saken fordi ingen av dem hadde DNA som stemte overens med sæd funnet på offeret. Men så ble de pågrepet igjen fordi en innsatt i fengselet hevdet at Ian Schweitzer hadde betrodd seg til ham og innrømmet at det var Pauline som voldtok og drepte jenta.

Skrev under tilståelse

Når det kom til Schweitzer-brødrene, valgte de ulik strategi. Der Ian tviholdt på at han var uskyldig og ble dømt til 130 år i fengsel, valgte Shawn å signere en tilståelse på uaktsomt drap og kidnapping når han så hvor streng straff broren fikk.

Ifølge rettsdokumenter sa han seg skyldig fordi foreldrene hans ikke kunne risikere å miste begge sønnene. Det gjorde at han fikk avskrevet ett års soning, samt fem års prøveløslatelse.

Shawn Schweitzer har hele livet slitt med tanken på at han har tilstått en forbrytelse han ikke har begått, og dermed implisitt revet ned troverdigheten til sin egen bror.

Oppklaringen

Saken ble plukket opp av «The innocence Project». De kjemper for amerikanske innsatte som hevder de er uskyldig dømt.

Nye DNA-tester viste at en blodig T-skjorte som ble funnet i nærheten av Ireland, tilhørte samme mann som hadde voldtatt henne. Og dette var ingen match med noen av de tre dømte mennene.

Advokat Barry Scheck fører saken for Innocence Project Co-Founder i Hilo, Hawaii, denne uken. Foto: Marco Garcia

I tillegg kunne de bevise at hjulsporene som ble funnet like ved kroppen til Ireland, ikke kunne stamme fra Schweitzers Volkswagen boble. Det ble også motbevist at en skade Ireland hadde på brystet ikke stammet fra et bitt, som tidligere hevdet.

– Fri ham fra lenkene umiddelbart, beordret dommer Peter Kubota tirsdag.

Gjenopptakelsessaken levnet ingen tvil. Ian Schweitzer hadde blitt feilaktig dømt, og har tilbrakt mer enn 20 år uskyldig i fengsel i Arizona.

Applaus og gledesrop

Det brøt ut umiddelbar applaus og gledeshyl. Schweitzer ble overøst med klemmer og en lang omfavnelse av hans mor, Linda.

Advokatene hans klarte ikke holde tårene tilbake, skriver Hawaiinewsnow.com.

JUBEL: Albert «Ian» Schweitzer, får klem av sin mor Linda like etter dommeren beordret ham løslatt fra fengsel tirsdag 24. januar. l (Marco Garcia/The Innocence Project via AP Images) Foto: Marco Garcia

– Følelsene mine er høyt og lavt, sier Ian Schweitzer til nyhetsbyrået AP over telefon. Han beskriver løslatelsen som fylt av nerver, angst og redsel.

– Fengselssystemet er fullt av feil. Jeg er en av mange som sitter inne for forbrytelser de ikke har begått, sier han.

Han sier også at han er glad og takknemlig for at dommeren har tatt rett avgjørelse og innrømmet uretten.

– Når offeret er en hvit ung kvinne, får saken mye mer oppmerksomhet enn om offeret er en innfødt kvinne fra Hawaii, sier Kenneth Lawson fra Hawaii Innocence Project.

– Foreldrene hennes ble forståelig nok mer og mer frustrert, og presset for å få saken løst, førte til at feil ble gjort, sier han.

OMFATTENDE ARBEID: Hawaii Innocence Project i arbeid med saken forut for ukens avgjørelse. Ved bordenden ser vi Kenneth Lawson. Foto: Jennifer Sinco Kelleher

I november 2022 tok Shawn Schweitzer en løgndetektortest som viste at han snakket sant når han sa at han ikke hadde vært involvert i drapet.

Hvem som faktisk drepte Ireland, er fortsatt ukjent. Det svirrer rykter og hypoteser, men fremdeles lever de pårørende uten svar.

Ble ikke trodd

Pauline har gjennom årene latt seg intervjue. Der har han forklart at han hevdet han kjente til detaljer i drapssaken for å hjelpe halvbroren ut av en narkosiktelse.

Han uttalte «at løgnene han fortalte i begynnelsen gjorde at ingen trodde på ham når han til slutt fortalte sannheten».

Pauline ble drept av en medfange i et fengsel i New Mexico i 2015.