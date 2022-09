IAEA-sjef til FN: – De leker med ilden. Det kan skje en katatrofe

IAEA-sjef Rafael Grossi skal informere FNs sikkerhetsråd om konklusjonene etter at inspektører fra atomenergibyrået besøkte det ukrainske atomkraftverket forrige uke.

I en rapport som atomenergibyrået (IAEA) la fram tirsdag, oppfordres det til at det umiddelbart opprettes en beskyttelsessone rundt anlegget for å forhindre en atomulykke ved atomkraftverket i Zaporizjzja.

Tirsdag diskuterer FNs sikkerhetsråd rapporten. Se direkte øverst i saken.

– Trefninger på denne bygningen er helt uakseptabelt. De leker med ilden. En stor katastrofe kan skje, sier IAEA-sjef, Rafael Grossi i sin innledende presentasjon til sikkherhetsrådet.

IAEA-sjef Rafael Grossi forklarer sikkerhetsutfordringene rundt atomkraftverket Foto: ALEX HALADA

Ifølge IAEA har de observert fysisk skade på anlegget forårsaket av militære angrep. I tillegg er det fare for nedsmelting hvis anlegget mister strømforsyningen sin.

– All militær aktivitet som kan ramme strømforsyningen må stanses umiddelbart, sier Grossi.

Vestlige land holder Russland ansvarlig for atomulykke-trusselen. Russiske soldater tok kontroll over atomkraftverket i mars, men ukrainske teknikere står fortsatt for driften.

De siste ukene har det vært en rekke angrep i nærheten av kraftverket, og begge parter i krigen skylder på hverandre. Den russiske representanten i sikkerhetsrådet la ikke uventet all skyld på Ukraina.

USAs representant er tydelig på hvem han mener har skylden, og hvem som har mulighet for å avslutte krisen.

– Dette dreier seg om internasjonal atomsikkerhet. Trusselen her er enorm. Vi krever at Russland trekker seg ut av Ukrainas territorium, sier den amerikanske representanten.

– Denne krisen er fullstendig Russlands ansvar. De kan også avslutte den nå før det er for sent, slår han fast.

Også Norge, gjennom vår representant, Trine Heimerback, legger ansvaret på Russland og den russiske aggresjon.

– Løsningen på det meste av det vi diskuterer her, er at Russland trekker sine styrker ut av Ukraina, sier hun.

– Nye angrep

Tirsdag kveld er det nye angrep nær Zaporizjzja, ifølge ukrainske myndigheter.

– Det er eksplosjoner i Enerhodar by, provokasjonene fortsetter, okkupantene beskyter byen, skriver ordfører Dmytro Orlov i sosiale medier tirsdag kveld.

Inspektørene fra IAEA har gjort vurderinger av skader på atomkraftverket og undersøkt sikkerhetssystemene. De har også sett på arbeidsvilkårene til de ukrainske teknikerne som jobber der.

En russisk soldat holder vakt ved atomkraftverket i Zaporizjzja tidligere i år. (AP Photo, File)

Stressede ansatte

– Ukrainske ansatte som drifter anlegget som er under russisk militær okkupasjon, er under konstant høyt stressnivå og press, særlig med begrenset mannskap til rådighet, skriver IAEA.

– Det er ikke holdbart og kan føre til flere menneskelige feil med konsekvenser for atomsikkerheten.

To av IAEAs eksperter er blitt igjen og ventes å bli ved kraftverket i Zaporizjzja permanent, ifølge det statlige ukrainske energibyrået Energoatom.