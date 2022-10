– I Qatar er de kjempeforbanna på dem

Mandag fortalte TV 2 om migrantarbeideren Birendra Paswan, Nepaleseren jobbet for luselønn i Qatar i tre år. Så ble han skadet og måtte reist hjem fra VM-landet arbeidsufør og lutfattig.

Qatar har i en årrekke fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og sin behandling av gjestearbeidere. To millioner migrantarbeidere jobber i det søkkrike ørkenlandet.

ARBEIDERE: Det er to millioner fremmedarbeidere i Qatar, mange jobber for å få hovedstaden Doha til å skinne til VM. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det er også migrantarbeidere som står for utbyggingen av arenaer og boligkomplekser forut for VM. De jobber dag og natt. Som regel for luselønn og svært få rettigheter.

Det er problematisk å få informasjon om forholdene fra gjestearbeiderne selv. Konsekvensene for å ytre seg negativt til presse eller menneskerettighetsorganisasjoner kan være store.

Mistet alt

Paswan er imidlertid tilbake i Nepal, og kan snakke fritt. Han forteller at han tjente 3000 kroner i måneden som elektriker. Ofte gikk det to, tre måneder mellom hver gang han fikk lønn.

Da han ble skadet, ble han sendt hjem, og alle sparepengene måtte han bruke på å få operert inn en skinne i beinet.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, kjenner godt til forholdene i Qatar, og beskriver behandlingen Paswan har fått som «vanlig».

– Vi har ikke noe tall på hvor mange det dreier seg om, men den behandlingen han er utsatt for er vanlig. Det at han får en yrkesskade som gjør at han sendes hjem og dermed mister muligheten til å skaffe seg inntekt, sier Egenæs.

John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er ulike grader av hvor kritikkverdige forholdene er, men for de som har det verst er situasjonen håpløs.

Tvangsarbeid

– I de alvorligste tilfellene - og de er det ganske mange av - så vil vi bruke uttrykket tvangsarbeid. Noen snakker om morderne slaveri, men jeg tror i hvert fall tvangsarbeid er dekkende, sier Egenæs.

– Folk holdes på jobben gjennom trusler, utsettes for dårlige arbeids- og boforhold og jobber for en veldig lav lønn. I tillegg frarøves de ofte lønnen sin. Slikt lønnstyveri er en ganske vanlig praksis i Qatar. Så at mange tvinges til å jobbe mot sin vilje i Qatar, det er vet vi, sier han.

Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt, støtter Egenæs. Det at Qatar har søkelyset rettet mot seg nå, ser ikke ut til å bedre forholdene for gjestearbeiderne, mener han.

MODERNE BANE: En kvinne sitter i en nesten tom togvogn. Foto: Elias Engevik / TV 2

Trenger press

– Det som er sjokkerende er at til tross for den massive oppmerksomheten rundt dette, og at myndighetene lover bedring, ser vi at brudd på menneskerettighetene skjer i stor skala. I tillegg blir det vanskeligere å komme til for å dokumentere hva som skjer. sier Kobbeltvedt.

– Det betyr at det fortsatt trengs sterkt press og mye oppmerksomhet rundt dette fram mot VM, sier han.

Amnesty ser også at jo nærmere fotball-VM vi kommer, jo mer strammer myndighetene til muligheten innsyn i hvordan det jobbes både overfor menneskerettighetsorganisasjoner og journalister.

Krav til FIFA

Egenæs erkjenner at det har vært noe bevegelse i positiv retning, men at det er langt unna det man har av krav til menneskerettigheter. Amnesty krever at FIFA betaler erstatning til migrantarbeidere som har blitt utnyttet.

DOHA: TV 2 har besøkt Qatar ved flere anledninger. Foto: Elias Engevik / TV 2

– De migrantarbeiderne som ikke har fått utbetalt lønn, de som har blitt skadet som Paswan, eller pårørende til de som har dødd bør få en kompensasjon. Vi krever at FIFA setter av minst like mye penger til dette som de gir til fotballforbundene som spiller fotball VM, sier Egenæs.

Det tilsvarer 4,5 milliarder kroner.

«Sportsvasking»

Egenæs mener dette er nødvendig for at FIFA skal stå igjen med et godt ettermæle.

LUKKEDE DØRER: I Qatar er det strenge begrensninger, og kritiske spørsmål blir ikke godt motatt. Foto: Elias Engevik / TV 2

Store sportsarrangementer brukes til såkalt «sportsvasking». Det betyr at stater som har et tvilsomt forhold til menneskerettigheter bruker de store glitrende arrangementene for å bygge seg et bedre omdømme.

Både Amnesty og Raftostiftelsen mener det er viktig at land, selskaper, idrettsorganisasjoner og andre legger press på disse arrangørlandene og ikke tillater at de bruker event som eksempelvis VM eller OL for å «vaske» av seg et frynsete menneskerettighetsrykte.

Boikott

Mange mener man bør boikotte VM i Qatar, og i flere franske byer har lokale myndigheter satt foten ned for å sette opp skjermer som skal vise mesterskapet i Qatar. Blant dem er Paris, Bordeaux, Lille, Strasbourg og Reims.

Egenæs mener de norske supporternes initiativ til boikottdiskusjon er årsaken til at saken har fått så stor oppmerksomhet internasjonalt.

– Jeg vet en ting. I Qatar er de kjempeforbanna på dem, avslutter generalsekretæren.