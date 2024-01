I ekstase etter møte: – Jeg kan ikke tro det

Torsdag startet kronprinsesse Mette-Marit sitt offisielle besøk til Egypt.

I Kairo deltok hun blant annet på den internasjonale bokmessen, hvor Norge i år er æresgjest.

Der møtte også egyptiske Sandy og Sandra opp av én spesiell grunn.

– Vi er her fordi jeg visste Norge skulle være gjesteland, og jeg er virkelig en stor fan av norsk kultur. Jeg elsker Norge, sier Sandy.

ÆRESGJEST: Kronprinsessen åpnet den norske paviljongen på bokmessen i Kairo Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

«Hei, hva heter dere?»



Sandy forteller til TV 2 at hun har lært seg norsk gjennom tv-serier som Skam og Rådebank, og bøker fra forfatteren Jørn Lien Horst. Torsdag gledet de seg mest til å se kronprinsesse Mette-Marit.

– Vi vil virkelig møte henne, sier Sandra.

Og drømmen gikk brått i oppfyllelse. Noen minutter senere stoppet kronprinsessen opp, rett foran søstrene.

«Hei, hva heter dere?»

Hun strekker ut hånden til de spente søstrene.

– Jeg kan ikke tro det, at jeg står her med deg nå, sier Sandra.

Kronprinsessen var imponert over at de to hadde lært seg språket gjennom norske serier.

– Det er jo utrolig! «Skam» er en av mine favorittserier, sier hun til dem.

Sandy og Sandra har aldri vært i Norge, men har et stort ønske om dra på besøk.

– Jeg håper dere kommer en dag. Det var hyggelig å møte dere, sier kronprinsessen og forsvinner inn i folkemengden.

FOLKSOMT: Fem millioner mennesker besøker messen i løpet av de to ukene den varer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 sto igjen med søstrene som aldri trodde de ville få sjansen til å møte henne.

– Hun snakket med oss! Jeg håpet bare på et bilde. Tusen takk, du gjorde dagen vår, sier Sandy til TV 2s reporter.

– Viktigere enn noensinne

Utenriksminister Espen Barth Eide ledsager kronprinsessen på det to dager lange besøket til Kairo.



Tidligere på dagen møtte kronprinsessen norske leger og hjelpearbeidere som nylig kom tilbake fra Gazastripen. Hun sier noe av grunnen til dette møtet var for å få et bedre perspektiv.

Kronprinsessen mener også at litteratur er inngangsporten til å forstå andre kulturer bedre.



– I den tiden vi lever i nå er det viktigere enn noensinne. Disse to jentene var et veldig godt eksempel på det. Så det var veldig hyggelig å treffe dem.